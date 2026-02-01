La tercera beta de iOS 26.3 ha llegado cargada de novedades discretas pero relevantes para la privacidad y para quienes se preocupan por mantener su iPhone seguro y rápido, especialmente para quienes se preocupan por el rastro que dejan al moverse con el iPhone en el bolsillo. Sobre el papel es otra actualización de mantenimiento, pero esconde un ajuste que cambia la forma en la que el teléfono se deja ver por la red móvil.

Apple ha activado en esta versión de pruebas un nuevo interruptor que, dicho rápido, reduce la capacidad de las operadoras para ubicar con precisión al usuario. No se trata de bloquear la localización por completo, sino de rebajar el nivel de detalle al que puede acceder la red, algo que puede resultar especialmente interesante en España y en el resto de Europa, donde la regulación en materia de privacidad es cada vez más estricta.

El ajuste que hace a tu iPhone menos visible para la red móvil

La nueva opción se llama Limit precise location (limitar ubicación precisa) y actúa directamente sobre la manera en que el iPhone se comunica con la red celular. Hasta ahora, las operadoras podían estimar la posición de un dispositivo combinando datos como las torres a las que se conecta o determinados parámetros de red. Con este ajuste activado, iOS filtra parte de esa información para que el resultado sea mucho menos exacto.

En la práctica, lo que consigue esta función es que, en lugar de ofrecer una localización que pueda acercarse a una dirección concreta, la red solo pueda situar el dispositivo dentro de un área más amplia, como un barrio o una zona de la ciudad. Sigues siendo localizable, pero con un margen de error mayor, lo que dificulta que se trace un perfil de movimientos tan detallado.

Es importante entender que este cambio no tiene nada que ver con los permisos de ubicación que se conceden a las aplicaciones. Si una app como Google Maps, Apple Maps o cualquier servicio de reparto tiene autorizado el acceso a tu posición, seguirá recibiendo la misma información que antes. El ajuste de iOS 26.3 actúa únicamente sobre lo que ve la red móvil, no sobre lo que ve el sistema de localización interno del iPhone.

Por tanto, quien busque limitar al máximo el acceso a su ubicación tendrá que seguir gestionando, como hasta ahora, los permisos app por app desde los ajustes de privacidad. Lo novedoso en esta beta es que Apple añade una capa adicional: la que controla cuánto puede saber la operadora simplemente por el hecho de que el teléfono esté conectado a sus antenas.

Qué asegura Apple para evitar malentendidos

Para que este tipo de funciones no se malinterprete, Apple ha dejado por escrito varios matices clave. En primer lugar, la compañía indica que reducir la precisión de la ubicación no debería afectar a la calidad de la señal ni al funcionamiento normal de la red. Es decir, en teoría no vas a notar cambios en llamadas, datos móviles o cobertura por tener activada esta opción.

En segundo lugar, Apple recalca que el ajuste no interfiere en la información de ubicación que se envía a los servicios de emergencia cuando se realiza una llamada de este tipo. En territorios como España o el resto de la Unión Europea, donde existen normativas específicas sobre localización en llamadas de emergencia, este punto es especialmente sensible y Apple deja claro que ese canal sigue funcionando con la máxima precisión disponible.

El tercer punto que la empresa subraya es que la precisión de la ubicación que se comparte con las aplicaciones a través de los servicios de localización se mantiene intacta. Las apps seguirán recibiendo un nivel de detalle igual que antes, siempre que el usuario haya concedido los permisos correspondientes y haya optado por la ubicación precisa en lugar de la aproximada.

La filosofía detrás de este ajuste es ofrecer un poco más de margen al usuario en el plano de la relación directa entre el dispositivo y la red móvil. Aunque ya se pueda limitar mucho lo que comparten las aplicaciones, la red siempre ha tenido su propia manera de estimar la posición, y es precisamente ese canal el que ahora se intenta acotar.

Requisitos: módem compatible y operadora que lo soporte

La parte menos agradable de la historia llega cuando se mira la letra pequeña. No basta con instalar iOS 26.3 para aprovechar este modo de «baja visibilidad» en la red móvil. Apple ha decidido restringir la función a dispositivos que monten módem C1 o C1X, es decir, a los chips de conectividad diseñados por la propia compañía.

Según la información disponible en esta beta, los modelos que entrarían en el grupo compatible son el iPhone Air, el iPhone 16e y el iPad Pro con chip M5 en su versión con conectividad celular. Son, en esencia, los dispositivos más recientes equipados con el nuevo hardware de módem de Apple, dejando fuera a buena parte del parque actual de iPhone que aún depende de soluciones de terceros.

Además del hardware, la función está condicionada por el operador. Apple indica que solo se activará en redes que hayan implementado soporte específico para este ajuste. En la documentación de la beta se menciona una primera tanda de operadoras compatibles repartidas por varios países, aunque de momento el despliegue es bastante limitado.

La lista inicial incluye a Telekom en Alemania, EE y BT en el Reino Unido, Boost Mobile en Estados Unidos y AIS y True en Tailandia. Por ahora no se ha hecho mención expresa a operadoras españolas o de otros países de la Unión Europea más allá de los ya citados, por lo que habrá que esperar para ver cuándo se suma el resto del mercado europeo y, en concreto, qué ocurrirá con las grandes telecos que operan en España.

Que la función nazca con un alcance tan reducido sugiere que Apple está aprovechando cada vez más las ventajas de controlar tanto el hardware como el software de conectividad. Este tipo de ajustes resultan más sencillos de desplegar cuando el módem es propio y se puede coordinar el soporte con las operadoras interesadas, algo que podría marcar una tendencia en las próximas generaciones de iPhone y iPad.

Más allá de la privacidad: otros cambios de iOS 26.3

Al margen de esta novedad de privacidad relacionada con la red móvil, iOS 26.3 se presenta como una actualización de mantenimiento con retoques repartidos por distintas áreas del sistema. No hay grandes revoluciones visuales ni nuevas funciones que cambien por completo el uso diario, pero sí se aprecian varios detalles que van puliendo la experiencia.

Uno de los cambios destacables es la herramienta nativa para pasar de iPhone a Android durante la configuración inicial. Apple llevaba tiempo facilitando la transición en sentido inverso, y ahora ofrece una mecánica más clara para quienes deciden abandonar iOS sin tener que recurrir solo a soluciones de terceros.

También se ha introducido una serie de mejoras pensadas específicamente para el mercado europeo. Entre ellas, una mayor compatibilidad con wearables de terceros en la Unión Europea, un punto que encaja con las exigencias regulatorias que empujan a los fabricantes a abrir sus ecosistemas y facilitar la convivencia con dispositivos que no son propios.

Junto a todo esto, aparecen los ajustes menores habituales: retoques gráficos en aplicaciones del sistema, como el cambio en los fondos de la app Tiempo, correcciones de errores y optimizaciones internas que no suelen mencionarse uno por uno, pero que contribuyen a que el sistema funcione algo más fino en el día a día.

Tras el parón navideño, Apple ha vuelto a su ritmo de publicar una beta prácticamente cada semana. Si no hay sorpresas de última hora, los plazos que se barajan apuntan a que la versión final de iOS 26.3 llegue a todos los usuarios en aproximadamente dos semanas, momento en el que se podrá comprobar cómo se comporta este nuevo ajuste de privacidad en su lanzamiento oficial y qué operadoras europeas se suman al soporte.

En conjunto, iOS 26.3 pinta como una versión continuista, pero con un detalle relevante: da un paso más en el control sobre qué puede saber la red móvil de nuestra posición, sin perjudicar servicios clave como las llamadas de emergencia ni las apps que realmente necesitan ubicarnos con precisión.