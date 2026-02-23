Apple lanza iOS 26.4 Beta 2 para desarrolladores

Apple ya ha publicado la segunda beta de iOS 26.4 para desarrolladores, continuando con la serie de pruebas del próximo gran lanzamiento de software para iPhone e iPad, justo una semana después de la llegada de la primera beta y con funciones adicionales que los desarrolladores podrán probar antes de su despliegue general más adelante esta primavera.

La nueva beta de iOS 26.4 está disponible en el menú de Actualización de Software dentro de los ajustes de iPhone y iPad para todos los desarrolladores registrados, e incluye una combinación de mejoras y nuevas herramientas que Apple ha ido anunciando desde la primera beta. Entre las características más destacadas se encuentra una nueva función denominada “Playlist Playground” en Apple Music, que permite generar listas de reproducción personalizadas mediante descripciones de texto, así como una herramienta que facilita la búsqueda de conciertos cercanos desde la propia app de música, ampliando así las capacidades del servicio musical dentro del sistema operativo.

Otra de las novedades relevantes en esta beta es la incorporación de capacidades de reproducción de video en la app Apple Podcasts, lo que facilita a los creadores distribuir contenido audiovisual dentro de esta plataforma, y permite a los usuarios alternar entre audio y video en un mismo episodio sin cambiar de aplicación. Además, Apple sigue adelante con la implementación de cifrado de extremo a extremo para mensajes RCS, una función de seguridad que, aunque todavía en pruebas, sienta las bases para comunicaciones más seguras entre dispositivos que utilicen este estándar.

El informe de esta segunda beta también señala otras mejoras enfocadas en seguridad y personalización, como la activación por defecto de la Protección en caso de robo del dispositivo, que refuerza la protección del dispositivo ante accesos no autorizados si se pierde o es robado, y la introducción de métricas adicionales en la app Salud, como un nuevo indicador de “Tiempo medio durmiendo” para seguimiento de sueño. Adicionalmente, hay ajustes visuales y funcionales en distintos elementos del sistema, como un nuevo widget de música ambiental y cambios en la forma en que se muestra el uso de datos del punto de acceso personal, junto con otros ajustes menores en apps como Atajos.

Y efectivamente, seguimos sin rastro de la nueva Siri en esta segunda Beta de iOS 26.4. Se está haciendo esperar. ¿La veremos antes de la WWDC 2026?