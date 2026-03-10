iOS 26.4 beta 4: Nuevos emojis y cambios técnicos confirmados

Apple continúa con el ciclo de pruebas de su sistema operativo y ha liberado la cuarta beta de iOS 26.4 para desarrolladores y probadores públicos. Como es habitual en las etapas avanzadas de testeo, el número de funciones nuevas se reduce para centrarse en la estabilidad, aunque esta versión introduce cambios específicos en la interfaz, nuevos caracteres y soporte para hardware recientemente anunciado.

Nuevos emojis y ajustes en Accesibilidad

La novedad más destacable de esta beta es la inclusión de nuevos caracteres emoji. Entre las adiciones se encuentran un trombón, un cofre del tesoro, una cara distorsionada, una criatura peluda, una nube de pelea, una orca y un deslizamiento de tierra. Además, se han implementado nuevos modificadores de tono de piel para los emojis de personas luchando y bailarines con orejas de conejo, así como una opción de género neutro para el bailarín de ballet.

En el apartado de Accesibilidad, Apple ha renombrado el ajuste de «Reducir efectos de resaltado» por «Reducir efectos brillantes». Según la descripción oficial de la compañía, esta función está diseñada para minimizar los destellos y resaltados al interactuar con elementos en pantalla, tales como botones o el teclado, mejorando la experiencia visual para usuarios con sensibilidades específicas.

Cambios en la mensajería RCS y soporte de dispositivos

Un movimiento inesperado en esta cuarta beta ha sido la eliminación del cifrado de extremo a extremo para RCS, que se había estado probando en las tres betas anteriores. Apple ha aclarado que esta medida de seguridad no se lanzará con la versión final de iOS 26.4, sino que se integrará en una actualización futura. El objetivo a largo plazo sigue siendo que las conversaciones entre iPhone y dispositivos Android alcancen el mismo nivel de cifrado que posee actualmente iMessage.

Por otro lado, esta actualización es la primera que ofrece soporte oficial para su instalación en el nuevo iPhone 17e y en el iPad Air con chip M4. Esto permite que los usuarios que adquieran estos dispositivos puedan acceder directamente al programa de software en fase de pruebas para testear las últimas optimizaciones del sistema.

Impacto y disponibilidad

El lanzamiento de la cuarta beta de iOS 26.4 e iPadOS 26.4 sugiere que la versión definitiva está muy próxima a su despliegue global. Al haberse eliminado funciones experimentales como el cifrado RCS, Apple parece estar priorizando la limpieza de errores y el rendimiento para el usuario final. Se espera que la actualización esté disponible para todo el ecosistema iPhone en las próximas semanas, una vez concluya el periodo de depuración de esta última compilación.