Apple ha comenzado a probar internamente iOS 26.4, a pesar de que la versión estable de iOS 26 aún no ha llegado al público general. Se trata de una de las mayores actualizaciones previstas para el próximo año, que llegará probablemente unos meses después del lanzamiento principal en septiembre, es estima que allá por la primavera de 2026, y que incluirá importantes cambios. Sí, no estás soñando, aún no tenemos la versión definitiva de iOS 26 y Apple ya está probado a versión 26.4, y nosotros hablando de ella.

Entre las principales novedades de iOS 26.4 destacan la llegada de una nueva colección de emojis aprobados por el consorcio Unicode 17.0. Los usuarios podrán expresarse con nuevos símbolos como una cara distorsionada, una nube de pelea al estilo cómic, una bailarina de ballet, un corazón de manzana, una orca, un Big Foot, un trombón, un deslizamiento de tierra y un cofre del tesoro. Personalmente no encuentro demasiada emoción en los nuevos emoji, más que nada porque siempre uso los mismos en mis conversaciones, pero siempre son bienvenidas las novedades.

Para mi, la novedad más relevante es la mejora en la personalización de Siri. Con iOS 26.4, se anticipan respuestas más naturales y adaptadas a cada usuario, gracias a ajustes en las opciones de interacción y sugerencias contextuales más inteligentes. Siri podrá reconocer mejor los hábitos y preferencias del propietario del iPhone, permitiendo comandos por voz más ricos y experiencias más fluidas en tareas cotidianas. Es decir, la actualización a iOS 26.4 puede ser la que marque la llegada de la Siri buena de verdad, aunque como antes os comenté, habrá que esperar pacientemente hasta la primavera del año próximo.