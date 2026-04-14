La segunda beta de iOS 26.5 ya está en circulación y llega en un momento clave: con la WWDC a la vuelta de la esquina y iOS 27 acercándose, esta versión se perfila como una de las últimas paradas de iOS 26 antes del gran cambio de ciclo. No es una actualización revolucionaria, pero sí deja pistas claras sobre la estrategia de Apple en mapas, mensajería y regulaciones europeas.

Aunque el listado de cambios pueda parecer discreto, iOS 26.5 beta 2 sirve para confirmar qué sí llegará y qué no al iPhone en las próximas semanas. La gran ausencia vuelve a ser Siri, mientras que Apple centra sus esfuerzos en la interoperabilidad exigida por la Unión Europea, en la monetización de Apple Maps en Norteamérica y en reforzar la seguridad de los mensajes entre iPhone y Android.

Siri sigue sin aparecer en iOS 26.5 beta 2

Uno de los puntos más comentados es lo que no cambia en absoluto: Siri. Pese a los rumores y a las expectativas acumuladas durante meses, la segunda beta de iOS 26.5 llega sin rastro de una nueva interfaz, sin funciones avanzadas de IA visibles para el usuario y sin señales claras de ese gran salto del asistente del que se viene hablando desde hace varias versiones.

En las notas de la beta y en el comportamiento diario del sistema no se aprecia ningún indicio de una Siri renovada. No hay nuevos menús, ni opciones de configuración adicionales, ni funciones experimentales al estilo de Apple Intelligence aplicadas al asistente. Todo apunta a que Apple prefiere reservar cualquier anuncio importante para la presentación de iOS 27 durante la WWDC.

Este enfoque encaja con el calendario habitual de la compañía: cuando un gran cambio de plataforma está tan cerca, las últimas betas de la versión actual sueleser más bien un terreno para pulir detalles, corregir errores y probar funciones concretas, antes que para estrenar novedades llamativas a nivel de experiencia de usuario.

Apple Maps: Lugares sugeridos y anuncios… pero no para Europa

En iOS 26.5 Apple pone el foco en Apple Maps, aunque de forma desigual según el país en el que esté el usuario. La beta 2 incorpora un mensaje emergente que explica que la app de mapas podrá mostrar anuncios locales basados en la ubicación aproximada, en los términos de búsqueda o en la parte del mapa que se esté consultando en ese momento.

Este aviso se complementa con la nueva sección de Lugares sugeridos dentro de la búsqueda de Apple Maps. Esta función propone puntos de interés cercanos según tendencias de la zona y búsquedas recientes, de forma similar a cómo otros servicios recomiendan restaurantes, comercios o lugares que “lo están petando” en una ciudad.

Sin embargo, tanto los anuncios como estas recomendaciones automatizadas tienen un matiz importante: están pensados inicialmente para Estados Unidos y Canadá. En los territorios de la Unión Europea, por ahora, ni la publicidad ni los Lugares sugeridos se activarán en la versión final, de modo que los mapas seguirán funcionando como hasta ahora, sin bloques promocionados en la parte superior de los resultados.

Apple insiste en que la información usada para estos anuncios no se vincula a la cuenta del usuario, reforzando su mensaje de privacidad como eje central. Aun así, el movimiento marca un paso más en la monetización de Apple Maps, un terreno en el que la empresa llevaba tiempo moviéndose con cautela frente a alternativas como Google Maps.

Cifrado RCS entre iPhone y Android: la función que vuelve a intentarlo

Otro frente importante de iOS 26.5 beta 2 es la mensajería. Apple sigue trabajandocon el soporte para RCS (Rich Communication Services) en las conversaciones entre iPhone y móviles Android, y en esta beta mantiene activado, por defecto, el cifrado de extremo a extremo para este tipo de mensajes.

Ya se había visto un primer intento en versiones anteriores de iOS 26.4, cuando la compañía introdujo el cifrado E2EE para RCS durante la fase de prueba y lo retiró silenciosamente antes del lanzamiento público. En la primera beta de iOS 26.5 reapareció y ahora, con la beta 2, se consolida como una de las funciones más observadas por los usuarios que combinan plataformas.

A diferencia de lo que ocurrió en el ciclo anterior, las notas de esta beta ya no incluyen una advertencia explícita de que el cifrado pudiera desaparecer en la compilación final, lo que muchos interpretan como una señal moderadamente optimista de que Apple considera la función más madura. Aun así, hasta que iOS 26.5 no llegue al canal estable no se puede dar nada por garantizado.

Para quienes puedan acceder a la beta, la opción se gestiona desde Ajustes > Mensajes, donde RCS convive con el clásico sistema de iMessage. Si finalmente el cifrado se mantiene en la versión pública, las conversaciones con contactos de Android ganarán un nivel de privacidad más acorde a lo que ya ofrecen otras aplicaciones de mensajería modernas.

Europa como banco de pruebas de la interoperabilidad

Mientras en Norteamérica Apple experimenta con publicidad en mapas, en la Unión Europea la actualización de iOS 26.5 se ha convertido en una especie de laboratorio para cumplir con la Ley de Mercados Digitales (DMA). Una parte significativa de las novedades de esta beta afecta directamente a la forma en la que el iPhone se relaciona con accesorios de terceros.

En las últimas compilaciones de iOS 26.5 Apple está probando al menos tres funciones dirigidas a auriculares, relojes inteligentes y otros wearables que no son de la marca: emparejamiento por proximidad, reenvío de notificaciones y soporte para Live Activities. Todas ellas buscan reducir la barrera que tradicionalmente ha separado el ecosistema oficial (Apple Watch, AirPods) de dispositivos de fabricantes como Garmin, Samsung o Sony.

El emparejamiento por proximidad permite que, acercando un accesorio al iPhone, el sistema muestre una ventana emergente para conectarlo rápidamente, de forma similar a lo que sucede actualmente con los AirPods. El reenvío de notificaciones abre la puerta a que relojes inteligentes de terceros puedan mostrar avisos del iPhone con un nivel de integración más alto que el que ofrecían hasta ahora.

La tercera pata es el soporte para Live Activities en accesorios de terceros. Esto significaría que ciertos dispositivos podrían mostrar en tiempo real información como indicaciones de navegación, el estado de un pedido o el tiempo restante de un temporizador, datos que hasta ahora se quedaban dentro del propio iPhone o, como mucho, en el Apple Watch.

Conviene recordar que Apple ya había probado parte de estas funciones en betas de versiones anteriores, como iOS 26.3 e iOS 26.4, y las retiró justo antes de publicar la actualización final. El hecho de que ahora se sumen las Live Activities a la ecuación sugiere que el desarrollo ha avanzado, pero no hay garantía de que todas estas opciones lleguen al gran público con la primera versión estable de iOS 26.5.

Otros cambios menores y ajustes de sistema en iOS 26.5

Más allá de los grandes titulares, iOS 26.5 beta 2 incluye una serie de ajustes discretos que afectan a suscripciones, rendimiento general y pequeños detalles de interfaz. No hay rediseños drásticos, pero sí señales de que Apple sigue afinando el sistema mientras prepara el salto a iOS 27.

Entre los cambios detectados se encuentra la posibilidad de que el sistema admita pagos mensuales para suscripciones anuales con precio reducido a cambio de un compromiso de permanencia. Esto afectaría sobre todo a aplicaciones de terceros que ofrecen planes anuales, facilitando que el usuario pague en cuotas sin renunciar al descuento habitual por suscripción prolongada.

A nivel interno también se han observado diferencias entre las compilaciones distribuidas como actualización OTA y las imágenes completas para restauración mediante IPSW, algo bastante habitual en fases tempranas de prueba. Estos matices técnicos importan sobre todo a desarrolladores y testers avanzados, pero para el usuario medio la experiencia debería ser la misma independientemente del método de instalación.

En cuanto a la interfaz y el rendimiento diario, las novedades son más sutiles: ligeras mejoras de estabilidad, pequeños ajustes visuales en algunos menús y correcciones de errores detectados en la primera beta y en versiones anteriores de iOS 26. No son cambios que vayan a llamar la atención a simple vista, pero ayudan a que el sistema se sienta algo más pulido.

Disponibilidad, calendario y cómo probar iOS 26.5 beta 2

La segunda beta de iOS 26.5 se ha publicado primero para desarrolladores registrados, siguiendo el esquema habitual de Apple. A través de Ajustes > General > Actualización de software, quienes estén dados de alta en el programa de desarrolladores pueden descargarla sin necesidad de instalar perfiles manuales adicionales.

Pocas horas o días después suele llegar la beta pública, accesible para cualquier usuario que se apunte al programa de software beta de Apple desde la web oficial. El calendario que manejan los analistas sitúa la versión final de iOS 26.5 entre finales de mayo y las primeras semanas de junio, justo antes de que iOS 27 tome el relevo en la WWDC.

Para instalar la beta pública, el proceso continúa siendo sencillo, aunque conviene recordar que se trata de software en pruebas y que siempre es mejor hacerlo en un dispositivo secundario si se depende mucho del iPhone principal. Los pasos básicos son siempre:

Acceder desde Safari a la web oficial del programa beta de Apple y registrarse con el Apple ID.

a la web oficial del programa beta de Apple y registrarse con el Apple ID. En el iPhone, ir a Ajustes > General > Actualización de software .

. Entrar en el apartado de Actualizaciones beta y seleccionar la opción de beta pública de iOS.

Si todo está correctamente configurado, la actualización a iOS 26.5 beta aparecerá como una descarga más dentro del apartado de actualización de software, lista para instalarse vía OTA como cualquier otra versión del sistema.

Con todo lo que se ha visto en estas primeras compilaciones, iOS 26.5 se perfila como una actualización de transición que ajusta el rumbo de Apple antes del desembarco de iOS 27: se pospone la gran renovación de Siri, se exploran nuevas vías de ingresos en Apple Maps lejos de Europa, se refuerza el cifrado en RCS para acercar la mensajería entre plataformas y se da un paso más en la interoperabilidad exigida por la UE, dejando claro que el iPhone del corto plazo se decidirá tanto en el código como en los despachos de los reguladores.