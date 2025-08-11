La próxima actualización iOS 26 está preparando un cambio pequeño pero útil: el estuche de carga de los AirPods mostrará más información con un sistema de luces ampliado para entender de un vistazo el estado de la batería. Además de ese ajuste visual, Apple trabaja en notificaciones de carga en el iPhone que avisan cuando conviene enchufar los auriculares y cuando la carga ya ha finalizado, algo que facilita su uso en el día a día. Todo esto descubierto en la última beta para desarrolladores de iOS 26.

Qué cambia en el estuche de carga

En la última beta para desarrolladores se ha visto un panel emergente que explica un nuevo esquema de colores en el LED del estuche. La idea es separar situaciones que antes se agrupaban bajo un mismo tono.

Verde: carga completa.

carga completa. Amarillo: en proceso de carga.

en proceso de carga. Naranja: el estuche necesita ser cargado.

Hasta ahora, la documentación de Apple mencionaba únicamente verde y ámbar como indicadores. Con iOS 26 se introduce un tercer color para aclarar mejor el estado, aunque algunos usuarios admiten que amarillo y naranja podrían confundirse en ciertas condiciones de luz.

Notificaciones de carga en el iPhone

Junto a la nueva señalización en el LED, iOS 26 incorpora avisos de batería en forma de notificaciones: te recordarán cuándo cargar y avisarán cuando la carga esté completa, algo similar a los indicadores de batería en la Dynamic Island, pero en formato de aviso tradicional. Este enfoque pretende que el usuario no tenga que abrir el estuche ni consultar el móvil para interpretar luces: el sistema avisa a tiempo para evitar quedarse sin energía justo cuando más se necesitan los auriculares.

El cambio ha sido detectado en la beta 5 de iOS 26 por usuarios que compartieron una captura con el texto que explica el nuevo comportamiento del estuche, indicando que ahora muestra el estado de carga con más claridad y que los AirPods recordarán cuándo cargar. Medios especializados han señalado también referencias de código interno que describen la misma mejora. Aunque pinta avanzada, como cualquier función en beta, puede variar o retrasarse antes del lanzamiento público.

Compatibilidad y disponibilidad

Por lo visto en el software, la novedad parece orientada, como mínimo, a AirPods Pro 2 y AirPods 4. No está confirmado si alcanzará a modelos anteriores o a la familia AirPods Max, por lo que conviene esperar a la guía oficial cuando iOS 26 llegue a todo el mundo. En cuanto a plazos, Apple mantiene iOS 26 en pruebas públicas y de desarrolladores. Si la función se mantiene en las siguientes betas, lo normal es que aparezca con la versión estable que acompañe la próxima presentación de iPhone.

Este sistema puede complementarse con otros accesorios de Apple, como los cargadores MagSafe, para facilitar aún más el proceso en diferentes situaciones, algo que podrás consultar en . Falta saber si Apple ofrecerá una opción de accesibilidad o ajustes que hagan más evidente la diferencia entre los tonos amarillo y naranja, o si habrá variaciones según el modelo de estuche (con o sin USB‑C, por ejemplo).

También está por confirmar el alcance exacto de los avisos de carga (si aparecerán aunque no estés usando los AirPods, o si se podrán desactivar por aplicación) y si el comportamiento del LED cambia con la tapa abierta respecto a cuando está cerrada. Este sistema de indicador de estado con tres colores y notificaciones más claras busca reducir dudas y mejorar la experiencia del usuario, permitiendo una gestión más eficiente de la batería sin necesidad de hardware adicional.

Cómo interpretar las luces en la práctica

La luz del estuche puede comportarse de forma distinta si está conectado a corriente, si la tapa está abierta o cerrada y si los auriculares están dentro. Con el nuevo sistema, la lectura debería ser más directa, aunque habrá que ver los matices finales cuando Apple publique la guía actualizada.

Para identificar cada situación sin dudas, conviene fijarse en el contexto: si ves amarillo mientras cargas significa progreso de carga; si aparece naranja sin estar enchufado, el estuche te está pidiendo pasar por el cargador; y si el LED pasa a verde, todo está listo.