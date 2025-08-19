iOS 26 llegará en septiembre con un cambio de lenguaje visual que, más allá del lavado de cara, está levantando sospechas entre desarrolladores veteranos: varias decisiones de interfaz parecen pensadas para un iPhone con frontal sin marcos y un cuerpo de cristal continuo. El diseñador de apps Craig Hockenberry, con trayectoria desde los inicios de iPhone, explica que las nuevas guías desaconsejan colocar controles tocando el borde. El déjà vu con las safe areas de iOS 11 es evidente: entonces su sentido se entendió cuando apareció iPhone X con notch y barra de inicio.

Qué cambia con Liquid Glass

Liquid Glass introduce paneles translúcidos y capas que priorizan el contenido, unificando el estilo en iOS, iPadOS, macOS, watchOS y tvOS. Para el usuario medio, esta estética resulta llamativa; sin embargo, para los diseñadores, propone restricciones muy concretas sobre cómo se distribuyen los elementos en pantalla.

Entre esas pautas destaca una idea recurrente: evitar que contenedores y botones rocen los bordes físicos. No es una manía gratuita; sugiere que el perímetro del dispositivo podría comportarse de forma distinta, como si la pantalla se prolongase hacia el chasis.

Señales de un iPhone sin marcos

Hockenberry apunta a la concentricidad como obsesión reciente: alinear y centrar jerarquías visuales para que la interfaz respire alrededor del eje del dispositivo. Esta estrategia permite tomar control sobre los elementos que se aproximan a límites físicos que podrían cambiar.

Con paneles OLED flexibles, la frontera entre píxel y bisel puede difuminarse. Si iOS 26 prepara insets seguros en los laterales verticales, estaríamos ante el equivalente a lo que hicieron las safe areas en la era del notch, pero aplicado a un efecto envolvente tipo wraparound.

Un patrón que Apple repite

No sería la primera vez que la compañía introduce cambios que solo se entienden con el tiempo. Hay precedentes muy claros en el ecosistema.

Las safe areas de iOS 11 cobraron sentido con iPhone X.

Las size classes aparecieron antes de la multitarea avanzada en iPad.

Ahora, Liquid Glass redefine márgenes y capas antes de un rediseño físico del iPhone.

Este modo de operar reduce la fricción cuando el hardware se presenta: las apps ya vienen preparadas para las nuevas condiciones de borde, curvaturas o sensores.

Nueva era para el hardware y la interfaz

Muchas señales apuntan a que la apuesta de medio plazo será hacia un diseño de pantalla completa y sin biseles visibles, con un cristal que cubre toda la superficie. La interfaz que evita tocar los extremos encaja tanto con esa visión como con un dispositivo plegable, si bien la tendencia mayor parece dirigirse a eliminar los marcos visibles por completo.