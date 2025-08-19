La Beta 7 de iOS 26 trae una novedad muy útil: un interruptor para activar o desactivar las notificaciones del modo de consumo adaptativo. Esta función ya existía, pero hasta ahora no había forma de saber cuándo se activa porque no mostraba avisos. Apple ha escuchado a los usuarios y ahora te permite controlar si quieres que el iPhone te avise cuando el sistema ajuste automáticamente el consumo de batería.

Antes, este modo trabajaba en silencio y no informaba al usuario cuando se activaba, pero la nueva opción en la Beta 7 te da la libertad de decidir si quieres recibir notificaciones sobre estos cambios o prefieres que sean invisibles. Así puedes estar más al tanto del estado de tu batería o disfrutar de una experiencia sin avisos.

En resumen, el consumo adaptativo es una evolución inteligente frente al modo bajo consumo tradicional, y ahora con esta Beta 7, Apple te ofrece un control extra sobre las notificaciones de este modo para que puedas ajustarlo a tu gusto y necesidades.