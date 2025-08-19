iOS 26 Beta 7 añade opción para activar las notificaciones del consumo adaptativo

La Beta 7 de iOS 26 trae una novedad muy útil: un interruptor para activar o desactivar las notificaciones del modo de consumo adaptativo. Esta función ya existía, pero hasta ahora no había forma de saber cuándo se activa porque no mostraba avisos. Apple ha escuchado a los usuarios y ahora te permite controlar si quieres que el iPhone te avise cuando el sistema ajuste automáticamente el consumo de batería.

El consumo adaptativo es un sistema que analiza tus hábitos de uso para ajustar el consumo energético de forma automática y eficiente. Modifica parámetros como el brillo de la pantalla, limita las tareas en segundo plano y regula la potencia del procesador. Todo esto sucede sin que notes interrupciones, buscando alargar la autonomía de manera inteligente y sutil, sin que el rendimiento de tu iPhone se vea afectado, algo que sí ocurre con el modo de bajo consumo.A diferencia del modo de bajo consumo, que es manual y se activa para ahorrar batería de forma urgente, el consumo adaptativo funciona de forma continua y dinámica, sin reducir el rendimiento de manera brusca. El modo bajo consumo limita funciones y velocidad para estirar la batería, pero el consumo adaptativo ajusta detalles sin que el usuario apenas lo note.

Antes, este modo trabajaba en silencio y no informaba al usuario cuando se activaba, pero la nueva opción en la Beta 7 te da la libertad de decidir si quieres recibir notificaciones sobre estos cambios o prefieres que sean invisibles. Así puedes estar más al tanto del estado de tu batería o disfrutar de una experiencia sin avisos.

En resumen, el consumo adaptativo es una evolución inteligente frente al modo bajo consumo tradicional, y ahora con esta Beta 7, Apple te ofrece un control extra sobre las notificaciones de este modo para que puedas ajustarlo a tu gusto y necesidades.


