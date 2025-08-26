iOS 26 permitirá desactivar las notificaciones promocionales de Wallet

Con la llegada de iOS 26, y con su última beta lanzada hace apenas unas horas, Apple Wallet recibirá varias novedades interesantes, aunque una de ellas podría pasar desapercibida para muchos usuarios: la posibilidad de silenciar un tipo específico de notificaciones push que ha generado bastante polémica: las notificaciones promocionales que hasta hace pocos meses no se sabía que existían. Te contamos todo tras el salto.

Apple permitirá desactivar notificaciones promocionales en Wallet en iOS 26

Wallet es una de las aplicaciones más prácticas del ecosistema Apple. No solo permite pagar con Apple Pay, sino que también funciona como repositorio de tarjetas de embarque, entradas para conciertos y eventos, credenciales de identificación, pases de transporte público y mucho más. La intención de la compañía es clara: transformar esta app en el reemplazo definitivo de la billetera física. Sin embargo, esa ambición abrió la puerta a un uso cuestionado: la publicidad directa mediante notificaciones.

El debate se intensificó este verano, cuando Apple envió a millones de usuarios un aviso promocional desde Wallet. El mensaje, lejos de ser una alerta útil, anunciaba una oferta de entradas para F1: La Película. La reacción fue inmediata: quejas en redes sociales y hasta memes comparando la experiencia con recibir propaganda dentro de la cartera real.

Hasta ahora, la única forma de evitar este tipo de avisos era desactivar todas las notificaciones de Wallet, algo poco viable considerando que se trata de una aplicación esencial para la vida digital de muchos. Con iOS 26, Apple introduce una solución más razonable. En el menú de ajustes de notificaciones de Wallet aparecerá un nuevo interruptor llamado “Ofertas y promociones”. Este se encuentra activado por defecto, pero cualquier usuario podrá deshabilitarlo para bloquear futuros anuncios sin perder las notificaciones realmente importantes.

La medida plantea una pregunta: ¿debería existir siquiera un botón para apagar algo que nunca debió encenderse por defecto? Más allá del debate, lo cierto es que ahora será posible evitar la publicidad no deseada sin sacrificar la funcionalidad de una de las apps más usadas del iPhone.