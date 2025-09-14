iOS 26: Todo lo que debes saber antes de instalar

Te mostramos todas las novedades de iOS 26, la nueva gran versión del sistema operativo de Apple para iPhone, presentada oficialmente en la WWDC 2025 y con lanzamiento previsto para el 15 de septiembre de 2025.

Con esta actualización, Apple hace más que añadir funciones: renueva su estética, integra la inteligencia artificial de forma más profunda, mejora la experiencia diaria en llamadas, mensajes, juegos y otras funciones esenciales, y marca un punto de inflexión para los dispositivos más antiguos que ya no soportarán todas las mejoras. E

n este artículo repasamos las diez novedades más destacadas de iOS 26 para que sepas qué esperar cuando lo instales.

Liquid Glass: nuevo lenguaje de diseño visual

iOS 26 introduce Liquid Glass, un estilo visual completamente renovado que se inspira en materiales translúcidos parecidos al vidrio líquido. Se aprecian transparencias en barras de búsqueda, botones, iconos y fondos parcialmente difuminados, con animaciones más suaves y efectos que muestran lo que hay “debajo” de ciertos elementos de la interfaz.

Este cambio no es solo estético: busca mejorar la legibilidad gracias a un mejor contraste en el Centro de Control y dar una sensación más fluida e integrada de navegación en todo el sistema.

Apple Intelligence más potente y presente

La suite de inteligencia artificial de Apple, Apple Intelligence, se amplía con nuevas funciones integradas en aplicaciones nativas. Ahora incluye traducción en vivo de mensajes, videollamadas y llamadas telefónicas; análisis visual de fotos y capturas para detectar eventos, textos importantes u objetos, y generar acciones automáticamente.

Además, funciones como Genmoji (que permite combinar dos emojis para crear uno personalizado) y Image Playground se integran con herramientas de generación de imágenes, incluso con modelos externos, lo que abre posibilidades creativas inéditas en el iPhone.

Pantalla de bloqueo y widgets interactivos mejorados

La pantalla de bloqueo recibe mejoras visuales y funcionales: con Liquid Glass los elementos se vuelven más translúcidos, y aparece un nuevo reloj dinámico que se adapta al espacio disponible y al fondo elegido.

Los widgets interactivos permiten acceder directamente a acciones importantes sin abrir la aplicación completa, lo que agiliza tareas como reproducir música, controlar dispositivos inteligentes o consultar el tiempo sin salir de la pantalla principal.

Teléfono: traducción en tiempo real y filtrado de llamadas

La app Teléfono se renueva con funciones que aprovechan Apple Intelligence. Se incluye traducción automática durante llamadas, facilitando conversaciones entre idiomas sin necesidad de apps externas.

También se mejora el filtrado de llamadas, permitiendo detectar spam o números desconocidos y elegir si contestar, silenciar o rechazar. Otra novedad útil es la gestión de llamadas en espera: si llamas a un servicio y te ponen música de espera, el iPhone puede avisarte cuando alguien esté disponible.

Mensajes (iMessage): encuestas, fondos, spam y personalización

En Mensajes llegan varias mejoras que hacen la comunicación más rica. Ahora es posible crear encuestas dentro de los chats para decidir en grupo, así como personalizar los fondos de conversación con imágenes o estilos propios.

Se añade además detección de spam, con filtros más robustos para mensajes no deseados, y traducción automática en tiempo real dentro de la app, ideal para entornos multilingües.

Safari, Mapas y Fotos: mejoras potentes con IA

Varias apps clave reciben mejoras impulsadas por inteligencia artificial. En Safari se añade un sistema que resume artículos largos y destaca puntos clave automáticamente, pensado para ahorrar tiempo al leer.

Mapas ofrece nuevas guías y sugerencias basadas en hábitos del usuario, mientras que Fotos incorpora un reconocimiento más avanzado de escenas, optimización automática de imágenes y ediciones sugeridas para organizar y mejorar contenido sin esfuerzo.

Nueva app Juegos y mejoras en el ecosistema de gaming

iOS 26 incorpora una app dedicada a juegos, que funciona como centro de control para los jugadores. Desde allí se pueden gestionar títulos, consultar logros, conectarse con amigos y recibir novedades del mundo gaming.

Además, se optimiza la ejecución de juegos en segundo plano, la comunicación entre dispositivos y la integración con Game Center, ofreciendo estadísticas más claras y notificaciones específicas para la comunidad de jugadores.

CarPlay, Wallet y mucho más

CarPlay suma integración de actividades en vivo, permitiendo ver en el salpicadero del coche información clave de eventos, rutas o música sin cambiar de aplicación.

Wallet amplía su compatibilidad con nuevas tarjetas y opciones de seguridad, mientras que Apple Music incorpora listas personalizadas mejoradas, sugerencias más precisas y funciones sociales para compartir música entre amigos.

Privacidad, seguridad y funciones de recuperación

iOS 26 refuerza su enfoque en seguridad y privacidad. Se añade un nuevo permiso que controla el acceso de accesorios conectados por cable cuando el iPhone está bloqueado, evitando accesos no autorizados.

También se estrena Recovery Assistant, una función pensada para restaurar el sistema en caso de fallo crítico. Apple introduce además mejoras criptográficas para proteger las comunicaciones y controles más detallados sobre qué datos utilizan las funciones de inteligencia artificial.

Compatibilidad y funciones limitadas en modelos antiguos

Una novedad importante es qué iPhones quedan fuera de la actualización. Modelos como el iPhone XR, XS y XS Max ya no serán compatibles con iOS 26, marcando el fin de soporte para esos dispositivos.

En los modelos más antiguos que sí reciben la actualización, algunas funciones (como traducción en tiempo real o los efectos visuales más complejos) estarán limitadas, reservándose para los iPhone más recientes, como las series 15 Pro, 16 y 17.

Fecha de lanzamiento y dispositivos compatibles

Fecha de lanzamiento oficial : 15 de septiembre de 2025

Dispositivos compatibles :

Todos los iPhones con chip A13 Bionic o posteriores, lo que incluye iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

Modelos no compatibles : iPhone XR, XS y XS Max, junto con cualquier modelo anterior al chip A13.

Limitaciones según modelo: Las funciones de Apple Intelligence y los efectos más exigentes estarán disponibles solo en los dispositivos más recientes, con hardware más potente.

Actualizar a iOS 26 es una decisión muy recomendable, no solo por sus novedades estéticas y de productividad, sino también por las mejoras críticas en seguridad y privacidad. El sistema incorpora cifrado TLS cuántico-seguro, que protege tus comunicaciones frente a futuros riesgos tecnológicos, y controles más estrictos sobre el acceso de accesorios conectados por cable. Además, funciones como el filtrado inteligente de llamadas y la recuperación del sistema sin ordenador aportan tranquilidad extra ante fraudes o fallos inesperados. Mantener tu iPhone en la última versión garantiza que disfrutes de la innovación mientras te mantienes protegido frente a amenazas crecientes.