La llegada de iOS 26 a los iPhone, junto con las posteriores revisiones como iOS 26.2, está viniendo acompañada de un mismo comentario que se repite en foros, redes sociales y comunidades de soporte: justo después de actualizar, la batería parece durar bastante menos. Muchos usuarios, también en España y el resto de Europa, han empezado a preguntarse si hay un problema real con el nuevo sistema.

Apple, por su parte, ha salido a explicar que este comportamiento es esperado y de carácter temporal. No se trata de un fallo de la batería ni de un error crítico del software, sino de una fase de ajuste interno en la que el iPhone trabaja más de la cuenta en segundo plano para dejar todo listo para las nuevas funciones, en especial las relacionadas con la inteligencia artificial.

Por qué iOS 26 gasta más batería justo después de actualizar

En los primeros días tras instalar iOS 26 (o una gran actualización como iOS 26.2), el sistema inicia una serie de procesos intensivos que no se ven, pero se notan en el porcentaje de batería. El dispositivo se pone a reindexar archivos, fotos y datos internos, reorganizar bases de datos y optimizar la caché de las aplicaciones para adaptarlas al nuevo entorno.

Este trabajo “oculto” incluye tareas como volver a indexar la Fototeca, revisar la compatibilidad de apps, regenerar datos para las nuevas funciones de IA o recalibrar la batería para el nuevo firmware. Todo ello exige más potencia de CPU y de GPU, lo que se traduce en un consumo energético mayor durante uno o varios ciclos de carga.

Las pruebas internas de Apple y de laboratorios independientes coinciden en cifras similares: durante esta etapa de adaptación, el gasto puede dispararse hasta un 20% más respecto a un uso normal. En los iPhone donde el usuario continúa utilizando el dispositivo con intensidad mientras el sistema trabaja en segundo plano, esta subida se percibe todavía más.

Apple recalca en sus comunicaciones de soporte que este comportamiento no significa que la batería esté dañada ni que la actualización sea defectuosa. De hecho, la compañía desaconseja intentar “ahorrar a la fuerza” en esos primeros días con medidas extremas, y prefiere que el sistema complete su optimización de forma natural.

Duración de esta fase de alto consumo y diferencias entre modelos

La duración del periodo de mayor consumo no es idéntica para todos los usuarios ni para todos los teléfonos. Los informes recopilados tras el lanzamiento de iOS 26 indican que los modelos más antiguos, como el iPhone 11, tardan más en completar este proceso, precisamente porque su hardware tiene menos margen para ejecutar al mismo tiempo tareas intensivas y el uso diario del usuario.

En estos modelos se han visto picos de varios días con un consumo elevado, sobre todo cuando se usan funciones exigentes, como los nuevos widgets dinámicos o los efectos de pantalla de bloqueo con animaciones 3D. El sistema tarda más en terminar las reindexaciones y los cálculos de aprendizaje automático, por lo que la sensación de drenaje de batería es más acusada.

En el extremo contrario, quienes actualizan a iOS 26 en iPhone de última generación, equipados con chips como el A17 Bionic o superiores, suelen notar un comportamiento muy distinto: la fase de adaptación puede quedar prácticamente resuelta en torno a 24 horas. El hardware más potente permite procesar más rápido los datos necesarios para Apple Intelligence, la reindexación de fotos y documentos y el resto de ajustes internos.

Apple insiste en que, una vez finalizado este periodo, la autonomía debe volver a valores similares o mejores a los anteriores. En algunos casos, gracias a las nuevas optimizaciones del sistema y al ajuste de patrones de uso, la autonomía real mejora ligeramente respecto a versiones anteriores de iOS 25.

Apple Intelligence: la nueva IA también tiene un coste energético

Una de las grandes protagonistas de iOS 26 es Apple Intelligence, el conjunto de funciones de inteligencia artificial que Apple está integrando directamente en el sistema. Muchas de estas capacidades se ejecutan en el propio iPhone y no en la nube, algo positivo para la privacidad, pero que implica una carga de trabajo importante para el procesador, sobre todo los primeros días.

Entre las funciones destacadas se encuentra la transcripción en tiempo real de audio en aplicaciones como Mensajes y FaceTime, con soporte para más de diez idiomas; los resúmenes automáticos de correos entrantes en Mail; las sugerencias contextuales en chats (por ejemplo, proponer añadir al calendario una fecha mencionada en una conversación) o la generación de contenido y respuestas avanzadas apoyadas en la integración con ChatGPT, siempre bajo control de Apple.

También se estrenan herramientas creativas como Genmoji, que permite generar emojis personalizados a partir de descripciones de texto, e Image Playground, que crea imágenes a partir de indicaciones escritas. Todas estas funciones, en muchos casos, se ejecutan directamente en el dispositivo, reduciendo la latencia y reforzando la confidencialidad de los datos.

El impacto de Apple Intelligence sobre la batería es especialmente visible en el tramo inicial, cuando el sistema aún está aprendiendo los patrones de uso del usuario y generando los modelos y datos locales necesarios. Una vez completada esa curva de aprendizaje, la IA se vuelve más eficiente, hasta el punto de que Apple habla de incrementos de productividad de hasta un 25% en tareas como gestión del correo o organización de calendarios.

Para compensar parte de ese coste, iOS 26 incorpora un modo de bajo consumo más inteligente que, combinado con las capacidades de Apple Intelligence, puede llegar a mejorar la autonomía hasta en un 15% en ciertos escenarios, activándose automáticamente en momentos de alta demanda o baja carga de batería.

Nuevo diseño visual, widgets dinámicos y su efecto en la batería

Además de la IA, otro de los puntos donde iOS 26 se deja notar es en el apartado visual. El sistema estrena una pantalla de bloqueo rediseñada, con fondos de pantalla en vivo, efectos de movimiento 3D y widgets interactivos que pueden mostrar información en tiempo real y reaccionar a la interacción del usuario.

Los nuevos widgets no son simples bloques estáticos: combinan datos textuales, gráficos y animaciones que se actualizan sobre la marcha, también con información de apps de terceros. Elementos como los iconos, las barras de navegación o las propias notificaciones incorporan transiciones y efectos más fluidos, lo que hace que la interfaz sea más atractiva, pero también más exigente para el procesador y la GPU, sobre todo en la fase de estreno.

En las pruebas realizadas durante las betas de iOS 26, millones de usuarios y desarrolladores valoraron de forma muy positiva este nuevo diseño, pero alrededor de un 30% reconoció notar una mayor carga inicial sobre el dispositivo, con pequeñas ralentizaciones y un consumo de batería más alto mientras el sistema terminaba de ajustar animaciones, cachés y recursos gráficos.

La situación se repite con apps nativas como Cámara o Safari, que han sido rediseñadas para alinearse con el nuevo lenguaje visual. Estas aplicaciones aprovechan nuevas API, transiciones y elementos gráficos que, en combinación con la indexación de contenidos y las tareas de optimización, se suman al pico de consumo de los primeros días.

Los recursos se reutilizan de forma más eficiente una vez superada esta fase: las animaciones se cargan desde memoria cacheada y la exigencia global sobre la batería disminuye. De ahí que Apple recomiende paciencia durante los primeros usos intensivos de las novedades visuales de iOS 26.

Actualizaciones como iOS 26.2: más correcciones, mismo patrón inicial

Al poco tiempo del lanzamiento de iOS 26, Apple empezó a publicar versiones de mantenimiento como iOS 26.2, centradas en corregir errores, pulir la estabilidad del sistema y reforzar la seguridad. Estas actualizaciones menores también han venido acompañadas de comentarios sobre un mayor consumo de batería en los días inmediatamente posteriores a la instalación.

La explicación, según la propia Apple a través de sus canales de soporte, es similar a la de la versión principal: cada gran actualización hace que el sistema ponga en marcha procesos de reindexación y recalibración. Aunque el salto de iOS 26 a iOS 26.2 sea menor que el de iOS 25 a iOS 26, el dispositivo vuelve a revisar archivos, reorganizar datos y validar compatibilidades, lo que vuelve a elevar puntualmente el gasto energético.

En el caso concreto de iOS 26.2, Apple ha aprovechado para introducir nuevas opciones de privacidad y seguridad, corrigiendo vulnerabilidades detectadas en versiones anteriores y dando al usuario más control sobre qué aplicaciones acceden a qué datos. También se han afinado ajustes internos de batería, incluyendo paneles más detallados para saber qué apps y procesos consumen más energía.

La compañía recuerda que este tipo de actualizaciones forman parte de un ciclo continuo de mejora y que mantener el sistema al día es clave tanto para la seguridad como para la eficiencia energética a medio plazo, incluso aunque haya un pequeño peaje inicial en forma de mayor consumo durante unos días.

Hábitos de uso que agravan (o alivian) el alto consumo con iOS 26

Más allá de lo que hace el sistema operativo por su cuenta, el comportamiento del usuario juega un papel importante en cómo se percibe el alto consumo de batería tras instalar iOS 26. Actividades como ver vídeo en alta resolución, jugar de forma intensiva o tener muchas aplicaciones de redes sociales actualizándose en segundo plano pueden reforzar la sensación de que la batería se derrite más rápido de lo normal.

Servicios que tiran mucho de la red -como streaming de vídeo, llamadas de voz y vídeo, juegos online o plataformas sociales con notificaciones constantes- elevan el uso de CPU, GPU, módem y pantalla, tres de los componentes que más energía consumen. Si a eso se añaden los procesos internos de optimización de iOS 26, el impacto acumulado se nota especialmente en los primeros ciclos de carga.

También influyen factores como el brillo de la pantalla, el tener siempre activados Wi-Fi, Bluetooth y localización, o permitir que multitud de aplicaciones se actualicen en segundo plano. En Europa, donde el uso intensivo del móvil para mensajería, redes sociales y consumo de contenido es muy elevado, este tipo de patrones se traducen rápidamente en porcentajes de batería que bajan con más rapidez.

Por el contrario, quienes actualizan y durante los primeros días limitan algunos procesos en segundo plano, dejan el dispositivo cargando cuando no lo necesitan y reducen un poco el uso de juegos, suelen notar una transición menos brusca hasta que el sistema completa sus tareas internas.

Consejos prácticos para gestionar la batería tras instalar iOS 26

Mientras iOS 26 y sus revisiones completan todas las tareas de adaptación, es posible aplicar algunos ajustes sencillos para conterner el impacto en la batería sin renunciar a las novedades del sistema. No se trata de soluciones mágicas, pero sí de pequeños cambios que, combinados, ayudan a que el día a día sea más llevadero y ofrecen consejos para ahorrar batería.

Uno de los puntos que más se nota es la pantalla: reducir el brillo al nivel más bajo cómodo y evitar durante unos días el uso prolongado de fondos de pantalla animados u otros efectos muy espectaculares puede marcar la diferencia. Del mismo modo, desactivar temporalmente la actualización en segundo plano para las apps que menos se usan reduce el número de procesos simultáneos.

Otra medida razonable es desconectar Bluetooth y Wi‑Fi cuando no sean necesarios, ya que ambas radios consumen energía incluso en reposo. Activar el modo de bajo consumo en las jornadas más largas limita efectos visuales, descargas automáticas y actividad en segundo plano, priorizando la autonomía por encima del rendimiento.

Desde los propios ajustes de batería de iOS 26 es posible ver con bastante detalle qué aplicaciones están tirando más de la carga. Revisar ese apartado en los días posteriores a la actualización ayuda a detectar apps de terceros que quizá todavía no estén bien optimizadas para la nueva versión del sistema y que podrían esperar a una futura actualización del desarrollador.

Conviene recordar que estas medidas son, en muchos casos, temporales y de acompañamiento: el patrón observado en versiones anteriores de iOS muestra que el pico de consumo inicial suele remitir en unos días, o a lo sumo en alrededor de una semana, una vez que el sistema termina de reorganizarse internamente.

Compatibilidad, requisitos de hardware y acceso a las nuevas funciones

En el plano del hardware, iOS 26 está disponible para iPhone 11 y modelos posteriores, lo que deja fuera a generaciones más antiguas. Sin embargo, no todos los dispositivos actualizables disfrutan de las mismas funcionalidades: las características más avanzadas de Apple Intelligence quedan reservadas a terminales de última hornada, como la familia iPhone 16 y sucesores, que disponen del hardware necesario para ejecutar IA local de forma fluida.

Esta diferencia explica por qué algunos usuarios con modelos antiguos perciben sobre todo el coste energético de la actualización, mientras que quienes tienen dispositivos más modernos se benefician antes de las optimizaciones y automatizaciones basadas en IA, incluyendo la gestión más eficiente de la energía y de los procesos en segundo plano.

En cualquier caso, el procedimiento de actualización es el mismo: basta con ir a la ruta clásica Configuración > General > Actualización de software para descargar e instalar iOS 26 o las versiones posteriores como iOS 26.2. Es recomendable realizar una copia de seguridad previa, asegurarse de tener suficiente espacio libre y, a ser posible, mantener el iPhone conectado a la corriente durante el proceso.

La compañía anima a mantener el sistema actualizado porque cada iteración no solo suma funciones, sino que incorpora parches de seguridad y mejoras de estabilidad que van puliendo también el comportamiento de la batería una vez superada la fase crítica de optimización inicial.

La experiencia de estos meses con iOS 26 muestra un patrón claro: tras la instalación se produce un aumento notable pero pasajero del consumo de batería, fruto de la reindexación de datos, el despliegue de Apple Intelligence y el nuevo diseño visual. Superada esa rampa de optimización, la autonomía tiende a estabilizarse e incluso a mejorar en algunos casos, siempre que el uso del dispositivo y las aplicaciones estén razonablemente ajustados a las nuevas herramientas de gestión energética que ofrece el sistema.