Sorpresa: iOS 27 traerá grandes novedades de Apple Intelligence

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple introdujo un gran número de novedades de diseño, usabilidad e inteligencia, incluyendo la interfaz “Liquid Glass” y mejoras en apps nativas. Sin embargo, la versión 26 ha sido considerada más iterativa que revolucionaria en cuanto a IA. Ahora, iOS 27 aparece como la versión que podría poner “la segunda marcha” al ecosistema de inteligencia artificial del iPhone. ¿Tendremos que esperar hasta entonces para de verdad ver una Apple Intelligence real? iOS 26.4, que se espera para la primavera de 2026, era hasta ahora la versión en la que llegaría la «revolución» a Siri y a Apple Intelligence. ¿Qué pasará ahora que Gurman ya habla de iOS 27?

Qué esperamos de iOS 27 y Apple Intelligence

El reporte sugiere que Apple planea incorporar mejoras tanto en nuevos modelos de IA como en la integración más profunda de Apple Intelligence en el sistema y las apps. Es probable que veamos funciones como:

Procesamiento más potente «on-device», reduciendo latencias y preservando la privacidad de los datos personales.

Una integración más amplia con apps del sistema y de terceros para que la inteligencia artificial actúe de forma más invisible y fluida en la experiencia diaria.

Nuevos modos de interacción, quizá en voz, toma de decisiones o contexto que ahora no están disponibles o solo parcialmente.

En definitiva, la visión apunta a que la IA deje de ser “una función extra” para convertirse en un elemento clave de la experiencia iPhone.

¿Qué pasará con la IA en iOS 26?

Todo esto suena fantásticamente bien, pero Apple ya prometió casi todo en iOS 18 antes de su fiasco con Siri, y se supone que lo tendríamos con iOS 26, al menos a lo largo del año en el que estará vigente esa versión. Esperábamos que iOS 26.4 fuera la versión que nos trajera al fin todas las promesas que Apple nos hizo hace ya más de un año, y que se cumplieron parcialmente (muy parcialmente). ¿Significa este nuevo informe de Gurman un nuevo retraso en el desarrollo de la IA de Apple? Lamentablemente así lo parece.

Tras un año convulso en cuanto a Apple Intelligence, con noticias constantes de responsables abandonando el proyecto para incorporarse a equipos de otras compañías (Meta, Amazon, etc) y rumores de que el equipo de desarrollo no cree que la nueva Siri esté disponible para esta primavera, todo parece indicar que vamos a tener que esperar unos meses más para ver todo lo que Apple nos prometió hace ya más de un año. Ojalá estemos en un error y Apple nos sorprenda estos próximos meses.