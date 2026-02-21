La próxima gran actualización de software del iPhone ya está en el punto de mira. Con iOS 27, Apple planea centrarse menos en los fuegos artificiales visuales y más en poner a punto la base del sistema y retocar el diseño Liquid Glass que llegó en la generación anterior. No se espera una revolución estética, pero sí pequeños cambios que pueden tener bastante impacto en el día a día.

iOS 27 se centrará en estabilidad, rendimiento y batería

Apple no considera que iOS 27 vaya a ser una de las actualizaciones más espectaculares de la historia del iPhone en lo visual, pero sí quiere que sea una de las más sólidas. La idea es que esta versión sirva para reforzar la estabilidad del sistema, recortar errores y mejorar la gestión de recursos, algo que muchos usuarios llevan tiempo reclamando en Europa y en el resto del mundo.

Según la información adelantada, el desarrollo de iOS 27 incluye un trabajo profundo de limpieza de la base de código, eliminando partes heredadas que ya no aportan nada. Después de años acumulando funciones sobre la misma estructura, el software se ha ido llenando de esa «morralla» interna que no ocupa demasiado almacenamiento, pero sí puede lastrar el rendimiento general y la fluidez del sistema.

Este saneamiento interno busca que el iPhone gestione mejor la memoria y los procesos en segundo plano, de forma que la autonomía mejore y la experiencia sea más consistente incluso en modelos más antiguos. La promesa es que los beneficios no se limitarán a los últimos iPhone de gama alta, sino que se extenderán a buena parte del parque de dispositivos compatibles en Europa. Más datos sobre adopción y compatibilidad están disponibles en cómo evoluciona la adopción de iOS.

En paralelo, Apple pretende aprovechar esta actualización para pulir ciertas aplicaciones nativas que se habían quedado un poco atrás. El objetivo es que funcionen de forma más ligera, arranquen más rápido y tengan un comportamiento más predecible, algo clave en apps que los usuarios consultan constantemente como Música, Podcasts o Safari.

Desde dentro de la compañía se insiste en que, aunque el foco principal esté en reparar y optimizar, todavía hay margen para que aparezcan funciones nuevas, especialmente en áreas como la inteligencia artificial o la gestión inteligente del sistema. Algunas de estas mejoras ya se han retrasado en el pasado para encajarlas mejor en futuras versiones, y iOS 27 podría ser la plataforma para integrarlas sin comprometer la estabilidad.

Cambios discretos en la interfaz y retoques sobre Liquid Glass

Más allá del trabajo debajo del capó, iOS 27 también traerá novedades visibles, aunque acotadas. Fuentes cercanas al desarrollo apuntan a que Apple prepara “ajustes de interfaz” centrados en el estilo Liquid Glass, el lenguaje visual que marcó el rediseño importante de la versión anterior.

Los cambios no tendrán la dimensión del salto que supuso la llegada de Liquid Glass, pero sí servirán para afinar transiciones, animaciones y comportamiento de ciertos elementos transparentes. La compañía quiere ajustar pequeños detalles que, con el uso diario, han mostrado limitaciones o han generado quejas entre los usuarios más avanzados.

Entre los aspectos que se espera que Apple revise están la gestión de barras y controles que aparecen y desaparecen al desplazarse. Por ejemplo, la barra de pestañas en ciertas apps se oculta al hacer scroll, lo que a veces hace menos evidente cómo cambiar de sección o regresar a un punto anterior, comprometiendo la usabilidad a cambio de ganar algo de espacio en pantalla.

Algo similar ocurre con las barras de reproducción en aplicaciones como Música y Podcasts, que pueden tapar botones importantes o requerir más toques de los necesarios para acceder a controles clave. Estos detalles de diseño son precisamente los que se espera que se revisen con lupa en iOS 27, para que el efecto visual de Liquid Glass no deje en segundo plano la funcionalidad.

Aun con estos cambios, las filtraciones coinciden en que no veremos un rediseño completo de la experiencia del iPhone. La apariencia general se mantendrá familiar para los usuarios que ya se han acostumbrado al nuevo lenguaje visual, con modificaciones que irán más por la vía de los matices y los ajustes finos que de las revoluciones.

El estreno del nuevo líder de diseño de la interfaz de Apple

Uno de los motivos por los que los cambios en Liquid Glass generan tanta expectación es el contexto interno de la compañía. Hace unos meses se supo que el vicepresidente de diseño de interfaz humana de Apple, Alan Dye, abandonaba la empresa para irse a Meta, dejando un puesto clave en la definición de cómo se ve y se usa iOS.

Su relevo lo ha tomado Steve Lemay (también citado como Steve Lemme en algunos informes), un veterano de Apple con más de dos décadas en la casa. Según el propio Tim Cook, Lemay ha participado en el diseño de prácticamente todas las interfaces importantes de la compañía desde finales de los años noventa, marcando un listón muy alto de exigencia y trabajo en equipo.

La salida de Dye y la llegada de Lemay no han pasado desapercibidas dentro de la organización. Distintas informaciones señalan que, internamente, el cambio se recibió con bastante optimismo y que el nuevo responsable de diseño llega con margen para marcar su propio criterio. En este escenario, iOS 27 será la primera gran oportunidad para ver cómo se traduce ese liderazgo en decisiones concretas de interfaz.

No se trata solo de colores o transparencias: las prioridades del nuevo equipo pueden alterar el equilibrio entre estética y funcionalidad. Si hasta ahora se había apostado fuerte por un aspecto llamativo, con abundancia de efectos de vidrio y blur, a partir de iOS 27 podríamos notar un mayor peso de la claridad, la accesibilidad y la facilidad de uso en el día a día.

Para los usuarios de iPhone en España y en Europa, esto se puede reflejar en una interfaz algo más coherente y menos propensa a esconder opciones importantes tras gestos poco evidentes. Al final, pequeños cambios en la jerarquía visual o en el comportamiento de las barras de navegación pueden marcar la diferencia entre una experiencia intuitiva y otra más confusa.

Qué se espera que mejore específicamente en Liquid Glass

Dentro de la comunidad de usuarios y desarrolladores que han probado versiones recientes de iOS, hay varios puntos de fricción relacionados con Liquid Glass que se repiten. Muchos coinciden en que, aunque el acabado general es atractivo, hay zonas donde la forma ha pesado más que la función y que merecen ser revisadas en esta nueva etapa.

Uno de los ejemplos más claros es la desaparición de barras de pestañas o navegación al desplazarse. Esta decisión ayuda a dar más protagonismo al contenido, pero a costa de hacer menos accesibles ciertas acciones, obligando a realizar más gestos o a “buscar” controles que antes estaban siempre a la vista.

En el caso de las apps multimedia, las barras de reproducción flotantes con efecto de vidrio añaden continuidad visual, pero también pueden tapar botones o menús en la parte inferior de la pantalla, lo que provoca toques involuntarios o pasos adicionales para llegar a algunos ajustes.

Estos son precisamente los puntos que Apple tendría sobre la mesa para iOS 27, con el objetivo de conservar la identidad visual de Liquid Glass pero reduciendo al mínimo los compromisos de usabilidad. La solución podría pasar por animaciones más claras, estados intermedios mejor señalizados o ajustes en cuándo y cómo aparecen o desaparecen ciertos elementos.

En Europa, donde la regulación obliga cada vez más a ofrecer experiencias de uso accesibles y consistentes, este tipo de cambios también tiene una lectura regulatoria. Interfaces más claras, controles más descubiertos y comportamientos menos sorpresivos encajan mejor con las exigencias de transparencia y facilidad de uso que se van imponiendo desde Bruselas.

A día de hoy, muchos detalles concretos siguen en desarrollo y Apple mantiene el hermetismo habitual, pero la combinación de limpieza de código y retoques sobre Liquid Glass deja claro el enfoque: menos ruido, más pulido y un cuidado especial por la forma en que se relacionan estética y funcionalidad en el iPhone.

Con todo esto sobre la mesa, iOS 27 se perfila como una versión pensada para afinar lo que ya tenemos más que para volver a empezar de cero. La apuesta de Apple pasa por reforzar la base del sistema, reducir la «basura» acumulada en el código y revisar los puntos conflictivos de Liquid Glass, al tiempo que el nuevo líder de diseño empieza a marcar su propio sello. Para los usuarios, especialmente en mercados maduros como España y el resto de Europa, el resultado debería traducirse en un iPhone más estable, con mejor autonomía y una interfaz que, sin cambios radicales, se sienta algo más coherente, cómoda y ajustada a las necesidades reales del día a día.