iOS 27 permitirá generar fondos de pantalla personalizados con IA

La próxima gran actualización del sistema operativo de Apple traerá consigo funciones avanzadas basadas en inteligencia artificial generativa. Según un reciente informe de Bloomberg, la compañía implementará cambios significativos en la personalización de la interfaz del iPhone. Entre las novedades, destaca una herramienta para crear fondos de pantalla personalizados con IA.

Esta nueva característica estará integrada directamente dentro del menú de selección de fondos habitual del dispositivo móvil. Para lograr esto, el sistema aprovechará las capacidades técnicas de la aplicación interna Image Playground de la marca. De este modo, la interfaz de fondos incluirá una opción directa de creación generativa para el usuario.

Automatización inteligente mediante lenguaje natural en Atajos

La personalización estética no es el único apartado que recibirá mejoras sustanciales en la futura versión del software móvil. La aplicación Atajos, empleada para configurar automatizaciones de tareas dentro del dispositivo, cambiará su usabilidad. Con la actualización, Atajos permitirá crear flujos de trabajo describiendo la acción con texto común.

El funcionamiento de esta utilidad se simplificará para que cualquier persona pueda configurar procesos sin necesidad de conocimientos técnicos. Los usuarios encontrarán un cuadro de texto con la pregunta sobre qué acción desean que realice el dispositivo móvil. A partir de ahí, el sistema construirá e instalará el atajo automáticamente tras la petición.

Estas adiciones forman parte de un paquete de mejoras generales destinadas a potenciar la accesibilidad de las herramientas inteligentes cotidianas. Junto con la creación visual, el sistema optimizará el soporte de redacción en aplicaciones como Mail o Mensajes mediante menús emergentes. Por ello, la IA de Apple buscará integrarse de forma invisible y utilitaria.

Presentación oficial y evolución del entorno operativo móvil

El anuncio oficial de estas novedades de software se llevará a cabo durante la conferencia anual de desarrolladores de la firma de Cupertino. Los detalles de Atajos y las herramientas de diseño se desvelarán formalmente en unas tres semanas. Específicamente, las funciones con inteligencia artificial se presentarán a principios de junio.

Estas modificaciones evidencian la estrategia de facilitar los ajustes avanzados del teléfono mediante el uso de la voz o descripciones de texto simples. La evolución del ecosistema móvil apunta a que cada persona pueda moldear el aspecto de su terminal sin recurrir a recursos externos. ¿Utilizarías la inteligencia artificial para diseñar los fondos de pantalla de tu teléfono?