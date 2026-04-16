Novedades que traerá Apple Intelligence con iOS 27

Apple trabaja en la integración de cuatro nuevas funciones de Apple Intelligence que debutarán con el lanzamiento de iOS 27. Según los últimos hallazgos en el código interno de la compañía, estas herramientas expandirán las capacidades de inteligencia artificial generativa y procesamiento contextual en aplicaciones nativas del sistema. El despliegue de estas novedades está previsto para la próxima WWDC 2026 con la presentación de iOS 27 el próximo mes de junio.

Siri como chatbot y el impulso de Visual Intelligence

Una de las novedades más relevantes es la metamorfosis de Siri en un asistente conversacional capaz de analizar archivos subidos y resumir documentos complejos en tiempo real. Este cambio no solo afecta al iPhone; se espera que la arquitectura de macOS 27 herede estas funciones para ofrecer una experiencia unificada en el ecosistema. La capacidad de realizar tareas multitarea dentro de las aplicaciones mediante comandos de voz naturales será un pilar fundamental en iOS 27.

Por otro lado, Visual Intelligence recibirá una actualización significativa. Apple planea potenciar esta tecnología para que sea el software central de futuros dispositivoswearable, como las rumoreadas gafas inteligentes o los AirPods con cámara. En el iPhone, esto se traducirá en un reconocimiento de objetos y textos más preciso, permitiendo acciones automáticas basadas en lo que la cámara captura o lo que aparece en pantalla en ese instante. Una de las funciones que se espera consiste en la posibilidad de fotografiar comida para recibir información nutricional, o escanear entradas para añadirlas a Wallet directamente o tarjetas de contacto para añadirlas a tu agenda.

Integración de modelos externos y optimización del sistema

Apple ha finalizado acuerdos para permitir que modelos de terceros, como Gemini de Google, se integren directamente en el flujo de trabajo de iOS 27. Esto permitirá a los usuarios elegir entre el motor de procesamiento de Apple Intelligence o servicios externos para tareas específicas de creación de contenido o búsqueda de información web avanzada. Esta flexibilidad marca un cambio de paradigma en la política de software cerrada que ha caracterizado a la marca anteriormente. si eres usaurio de Gemini, ChatGPT o Perplexity, podrás usar el modelo que quieras con Siri.

Además, el código sugiere mejoras en la aplicación Atajos, que ahora podrá generar automatizaciones complejas a partir de peticiones en lenguaje natural. En lugar de configurar manualmente cada paso, el sistema utilizará Apple Intelligence para interpretar la intención del usuario y crear el flujo de trabajo de forma autónoma. Esto beneficiará especialmente a los usuarios de iPadOS 27, facilitando la gestión de flujos de trabajo profesionales sin complicaciones técnicas. La agrupación automática de pestañas según su contenido en Safari será otra novedad interesante que podremos ver en la WWDC.

Impacto en el hardware y disponibilidad

Aunque iOS 27 llegará a una amplia gama de dispositivos, las funciones más avanzadas de Apple Intelligence requerirán una potencia de cálculo que probablemente se reserve para los chips A18 Pro y posteriores. La optimización del sistema también incluye ajustes específicos para el esperado iPhone Fold, permitiendo que la inteligencia artificial gestione de forma inteligente la distribución de ventanas y la multitarea en la pantalla flexible de 7,8 pulgadas.

La presentación oficial tendrá lugar en junio de 2026 durante la conferencia de desarrolladores. Tras un periodo de betas durante el verano, el lanzamiento de la versión final para todos los usuarios coincidirá con la llegada de la nueva generación de iPhone en septiembre. Esta actualización representa el esfuerzo de Apple por cerrar la brecha competitiva en el sector de la IA, priorizando la utilidad real en el día a día sobre las funciones puramente demostrativas.