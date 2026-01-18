Con iOS 26 ya asentado en millones de iPhone y su llamativo diseño Liquid Glass plenamente desplegado, todas las miradas empiezan a girar hacia la siguiente parada del calendario: iOS 27. Lo que en principio parecía una actualización menor se está convirtiendo, según filtraciones y análisis de fuentes muy fiables, en una versión clave para el futuro del sistema operativo del iPhone.

La información que se ha ido filtrando desde medios especializados y analistas como Mark Gurman o Ming-Chi Kuo dibuja un panorama muy claro: iOS 27 será la gran revisión interna de iOS 26, con un fuerte enfoque en estabilidad, rendimiento y una expansión masiva de Apple Intelligence, sin olvidar funciones avanzadas de conectividad satelital y un papel protagonista para el primer iPhone plegable de Apple. Vamos a contarte todo sobre iOS 27 novedades esperadas.

Fecha de presentación, betas y lanzamiento de iOS 27

Todo apunta a que iOS 27 se presentará oficialmente en la WWDC 2026, la conferencia anual de desarrolladores que Apple celebra en su sede de Apple Park, en Cupertino (California). Siguiendo el calendario de los últimos años, las quinielas señalan al lunes 8 de junio de 2026 como la fecha más probable para la keynote inaugural, aunque la compañía todavía no ha confirmado el día.

Durante esa keynote, Apple mostrará las principales novedades de iOS 27 junto al resto de plataformas: iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 y visionOS 27. Como viene siendo habitual desde la pandemia, la presentación se emitirá en streaming a través de YouTube y de la app Apple TV, abierta a cualquier usuario que quiera seguirla en directo.

Justo después de la presentación, Apple tiene previsto liberar la primera beta para desarrolladores de iOS 27. Esta developer beta estará disponible previsiblemente ese mismo 8 de junio de 2026 y se podrá instalar registrándose de forma gratuita en el Apple Developer Program, usando el mismo Apple ID que se utiliza en el iPhone.

A partir de julio de 2026 debería aparecer la beta pública de iOS 27, accesible para cualquier usuario inscrito en el Programa Apple Beta Software, también gratuito. Estas versiones preliminares permitirán ir probando las novedades y reportar errores antes del lanzamiento definitivo.

Siguiendo el patrón de años anteriores, se espera que la versión final de iOS 27 llegue a todos los usuarios a mediados de septiembre de 2026. En 2023, iOS 17 se lanzó el 18 de septiembre; en 2024, iOS 18 llegó el 16 de septiembre; y en 2025, iOS 26 estuvo disponible el 15 de septiembre. Lo lógico es que iOS 27 aterrice en una franja similar, salvo que Apple decida ajustar la fecha para coordinarse con el iPhone plegable.

iPhone compatibles con iOS 27

Apple mantiene desde hace años una política bastante generosa de soporte para sus iPhone, ofreciendo actualizaciones mayores durante más de un lustro. En el caso de iOS 26, el modelo más antiguo que pudo actualizarse fue el iPhone 11, de 2019, por lo que todo apunta a que iOS 27 pondrá el límite en la generación del iPhone 12.

Tomando como referencia los patrones habituales y las listas de compatibilidad previas, se espera que estos modelos puedan instalar iOS 27:

iPhone SE (3.ª generación, 2022)

Familia iPhone 12 : iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max

: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max Familia iPhone 13 : iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max

: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max Familia iPhone 14 : iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max

: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max Familia iPhone 15 : iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max

: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max Familia iPhone 16 : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max iPhone 16e

iPhone Air e iPhone Air 2 (este último aún por anunciar)

(este último aún por anunciar) Familia iPhone 17 : iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17e (por anunciar)

: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17e (por anunciar) Gama iPhone 18 : iPhone 18, 18 Pro y 18 Pro Max (nuevos de 2026)

: iPhone 18, 18 Pro y 18 Pro Max (nuevos de 2026) Primer iPhone plegable o iPhone Fold

Dentro de esta lista, el gran invitado será el iPhone plegable, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026 con iOS 27 preinstalado. Tanto Gurman como Kuo coinciden en que este dispositivo será una de las piezas centrales en el desarrollo de la nueva versión de iOS, con funciones exclusivas y una experiencia a medio camino entre iOS y iPadOS.

Una actualización tipo “Snow Leopard”: rendimiento y estabilidad

Tras el enorme rediseño visual que supuso iOS 26 con la interfaz Liquid Glass y sus transparencias, Apple habría decidido pisar el freno en cambios estéticos y centrarse en algo que muchos usuarios veían reclamando: una mejora profunda en el rendimiento y la estabilidad del sistema.

Varias filtraciones internas aseguran que, dentro de Apple, iOS 27 se está tratando como una actualización estilo Snow Leopard. En su día, esa versión de macOS fue presentada precisamente como una edición de “limpieza”, sin grandes fuegos artificiales, pero con una reescritura de partes clave del sistema para eliminar deuda técnica, reducir fallos y optimizar procesos.

En la práctica, esto se traduciría en que iOS 27 no perseguirá añadir decenas de funciones vistosas, sino que se enfocará en pulir el código, corregir errores que arrastra iOS 26 y mejorar aspectos sensibles como el consumo de batería, la fluidez en dispositivos antiguos o pequeños lags que aparecen tras las actualizaciones mayores.

Al igual que ocurrió con iOS 12 en su día, Apple quiere que la sensación al usar iOS 27 sea la de un sistema más ligero, más rápido y más sólido, incluso en modelos que ya tienen varios años a sus espaldas. La idea es que esta versión sirva de base estable para el despliegue masivo de Apple Intelligence y para el aterrizaje del iPhone plegable.

El papel del iPhone plegable en iOS 27

Uno de los grandes protagonistas del ecosistema Apple en 2026 será, salvo sorpresa mayúscula, el . Se habla de un dispositivo tipo libro, con una pantalla exterior compacta y una pantalla interior cercana al tamaño de un iPad mini, pensado para competir con los plegables más avanzados de la competencia.

Las filtraciones recientes describen un terminal con pantalla externa de entre 5,25 y 5,5 pulgadas, similar a un iPhone 13 mini, y una pantalla interna de aproximadamente 7,6-7,8 pulgadas, próxima a la diagonal de un iPad mini de 7,9 pulgadas. El formato sería algo más corto y ancho que otros plegables del mercado, con una relación de aspecto cercana al 4:3.

Este diseño obliga a que iOS 27 se adapte específicamente a un entorno de doble pantalla. De hecho, se ha comentado que dentro de Apple existe un equipo dedicado en exclusiva a una “versión especial” de iOS 27 para el iPhone Fold, que correrá en paralelo al desarrollo de la edición estándar del sistema.

Entre las funciones que se esperan para este modelo plegable se encuentran varias opciones avanzadas de multitarea: ejecución de dos apps a la vez en la pantalla interna, vistas en paralelo, barras laterales al estilo iPadOS y soporte para múltiples ventanas en aplicaciones como Safari, Mensajes, Fotos o Apple Maps.

Además, se habla de un modo de continuidad fluida entre la pantalla externa e interna, de forma que se pueda comenzar una tarea con el iPhone plegado y seguir justo en el mismo punto al abrir el dispositivo, con animaciones y gestos específicos para este formato. También se baraja la incorporación de un sensor de huellas Touch ID en el lateral, priorizando la durabilidad del mecanismo frente a un sistema Face ID tradicional.

Liquid Glass: perfeccionamiento del nuevo diseño

iOS 26 introdujo Liquid Glass como el mayor cambio visual en una década, apostando por transparencias, desenfoques y efectos de cristal líquido en elementos como menús, botones, paneles y el Centro de Control. Sin embargo, muchos usuarios han señalado que, una vez se entra en las apps nativas, buena parte de la interfaz sigue recordando al diseño plano clásico.

Apple ha ido retocando poco a poco este lenguaje visual en actualizaciones como iOS 26.1 e iOS 26.2, pero aún quedan rincones del sistema por adaptar: aplicaciones como Notas, Fitness o incluso algunos ajustes del sistema conservan un aspecto más sobrio que el resto de la interfaz.

Todo indica que iOS 27 será el paso en el que Apple termine de completar la transición a Liquid Glass. Se esperan ajustes más profundos en las vistas internas de las aplicaciones, con más uso de transparencias controladas, capas de cristal translúcido y animaciones coherentes en todo el sistema, sin necesidad de introducir un rediseño radical nuevo.

No obstante, el cambio de responsables en el área de diseño dentro de Apple ha generado cierta incertidumbre sobre hasta qué punto se priorizará el aspecto visual en iOS 27, especialmente teniendo en cuenta que el foco principal estará en la estabilidad y en Apple Intelligence. En cualquier caso, los retoques estéticos seguirán llegando, aunque de forma incremental y muy pensada.

Apple Intelligence en iOS 27: Siri, búsqueda y nuevas funciones

Apple dejó claro desde iOS 18 que Apple Intelligence será uno de los grandes pilares de su ecosistema. Con iOS 26, la compañía ha ido desplegando funciones como Genmoji, Image Playground, resúmenes de notificaciones, herramientas de escritura y mejoras de comprensión de lenguaje en todo el sistema.

La gran revolución de Siri, con un asistente mucho más conversacional y consciente del contexto, se espera que llegue en gran medida con iOS 26.4 en primavera de 2026, pero muchas de sus capacidades más avanzadas y su integración total con el sistema están destinadas a consolidarse en iOS 27.

Tras un acuerdo millonario con Google, Apple estaría utilizando modelos de la familia Gemini en sus propios servidores, manteniendo la promesa de privacidad pero aprovechando la enorme potencia de estos LLM. Gracias a esto, Siri podrá ofrecer conversaciones en directo mucho más naturales, entender instrucciones largas con varios pasos y mantener el contexto durante más tiempo.

Entre las capacidades esperadas para la nueva Siri en iOS 27 se encuentran funciones de multitarea compleja mediante voz (por ejemplo, enlazar temporizadores con mensajes automáticos), un conocimiento mucho mayor del contenido que se muestra en pantalla y un control más profundo de las apps y ajustes del sistema, incluyendo automatizaciones avanzadas con Atajos.

A nivel visual, se baraja que Siri reciba un rediseño importante de su interfaz en iOS 27, y que pase a tener una presencia más “viva” en pantalla, con animaciones inspiradas quizá en el icono del Finder de macOS o en los prototipos de un posible robot de sobremesa de Apple. Primero llegarían las funciones nuevas y, en esta fase posterior, se remataría el aspecto visual.

“Answers” y el nuevo motor de búsqueda con IA

Las filtraciones de cadenas de código en versiones internas de iOS 26 han destapado referencias a funciones como IntelligenceFlow, PlanOverrides o SpotlightPersonalAnswersSiri, lo que ha llevado a muchos analistas a hablar de un nuevo sistema de búsqueda inteligente en el que Apple estaría trabajando de cara a iOS 27.

Internamente, este proyecto se conoce como “Answers” (Respuestas) y se perfila como un motor de búsqueda transversal potenciado por IA, pensado para ofrecer respuestas directas y contextuales sin necesidad de navegar manualmente por resultados tradicionales.

La idea sería integrar este sistema tanto en Spotlight como en Safari y en Siri, de manera que el usuario pueda lanzar una consulta desde cualquier punto del sistema y recibir una respuesta conversacional, muy al estilo de ChatGPT o Gemini, pero con la capa de privacidad y control de datos de Apple.

Aunque Apple mantiene un acuerdo muy jugoso con Google para la búsqueda web en Safari, este nuevo motor se orientaría más a responder preguntas concretas que a reemplazar el buscador clásico, al menos en un primer momento. Es muy posible que se estrene primero limitado a Spotlight y a algunas funciones específicas de Siri.

Apple Health+, Salud y el empuje de la IA médica

Otro de los grandes campos donde iOS 27 va a dar guerra será el de la salud. Apple lleva años colocando la app Salud y el Apple Watch en el centro de su discurso de bienestar, y todo apunta a que 2026 será el año en el que dé el siguiente salto con un nuevo servicio de pago.

Bajo el nombre de Apple Health+ (o Salud+ en español), la compañía estaría preparando una especie de superplataforma de salud que podría fusionarse o integrarse muy estrechamente con Apple Fitness+. La idea sería ofrecer un “coach” médico digital que aproveche todos los datos recopilados por el iPhone, el Apple Watch y otros dispositivos para generar planes personalizados.

Entre las funciones esperadas se incluyen coaching nutricional, recomendaciones de ejercicio, análisis de métricas de sueño y actividad, registro de alimentos, vídeos explicativos y asesoramiento para mejorar hábitos a largo plazo. Se ha llegado a comparar esta propuesta con iniciativas como ChatGPT Salud, aunque Apple probablemente será mucho más conservadora en sus mensajes para no confundir con un diagnóstico médico real.

Todo este servicio estaría alimentado por modelos de IA capaces de interpretar tendencias en los datos de salud y de presentar esa información de manera sencilla, con alertas preventivas y sugerencias adaptadas al contexto del usuario. En el código de versiones de prueba se han encontrado referencias como Health+, sleepCloudKitManatee, sleepCloudKitSync, sleepOnIpad o sleepOnMac, lo que sugiere una gestión del sueño más avanzada y multiplataforma.

Al igual que otros servicios de Apple, Health+ tendría un coste adicional y podría integrarse en los planes de Apple One. No se descarta que termine absorbiendo parte de Fitness+, creando un único servicio de salud y deporte más coherente y completo dentro del ecosistema.

Conectividad por satélite y nuevas funciones de red

La conectividad vía satélite debutó en el iPhone 14 como función de Emergencia SOS, ideal para situaciones de rescate sin cobertura móvil. Desde entonces, Apple no ha dejado de reforzar esta tecnología y iOS 27 aparece en los rumores como el punto de inflexión para llevarla más allá de los casos de emergencia.

Gracias a su asociación con Globalstar y otros socios de infraestructura, Apple estaría preparando varias funciones adicionales relacionadas con la conexión satelital. Una de las más citadas es la posibilidad de usar Apple Maps con conexión satélite, permitiendo la navegación básica en zonas sin cobertura celular, algo especialmente útil en montaña o áreas rurales.

También se ha hablado de envío de mensajes y fotos vía satélite directamente desde la app Mensajes, incluso en situaciones sin red móvil ni Wi‑Fi, así como de un marco de desarrollo API para que aplicaciones de terceros puedan aprovechar estas capacidades de forma controlada.

Otro objetivo de Apple sería lograr una experiencia más transparente en la gestión de redes, de modo que el sistema decida automáticamente cuándo tirar de 5G, Wi‑Fi o satélite sin que el usuario tenga que intervenir. En este escenario, el iPhone se convertiría en un dispositivo casi siempre conectado, incluso en ubicaciones remotas.

Lo menos agradable del asunto es que las funciones satelitales avanzadas probablemente pasarán a ser de pago, ya sea mediante suscripción directa a Apple o a través de acuerdos con operadoras. Es muy posible que se mantenga un nivel básico gratuito para emergencias y que el resto de servicios se ofrezcan como un extra premium.

Calendario, Fotos, AirPods y otras mejoras de iOS 27

Más allá de los grandes titulares de IA, satélite y plegables, iOS 27 traerá también cambios importantes en varias apps clásicas del sistema, algunas de las cuales llevan años sin recibir un rediseño profundo.

La primera en la lista es Calendario. Apple habría estado trabajando en una renovación completa de esta app desde hace tiempo, pero los planes se habrían retrasado por el enorme esfuerzo que supuso el lanzamiento de Liquid Glass en iOS 26. Ahora, con iOS 27, se espera que esos cambios vean por fin la luz.

Buena parte de estas novedades estarían relacionadas con la compra de Mayday Labs en 2024, una pequeña compañía que desarrolló un calendario inteligente con gestor de tareas y asistente de horarios basado en IA. Se espera una integración mucho más estrecha entre Calendario y Recordatorios, con funciones automáticas para organizar eventos, detectar huecos libres y proponer planes ajustados al estilo de vida de cada usuario.

Otra app que seguiría evolucionando es Fotos. Las referencias encontradas en versiones internas de iOS mencionan la llegada de “colecciones mejoradas”, pensadas para facilitar la organización y visualización de grandes bibliotecas de fotos, con especial atención a los álbumes compartidos y a la categorización automática por personas, lugares y eventos.

Por último, también se han filtrado detalles sobre un nuevo sistema de emparejamiento y gestión de AirPods en iOS 27. Aunque el proceso actual ya es bastante sencillo, Apple querría afinarlo todavía más, haciendo que el cambio entre dispositivos sea aún más fluido y que la conexión inicial sea prácticamente invisible, especialmente en entornos con varios dispositivos Apple simultáneos.

Con todo lo que se ha ido filtrando, iOS 27 se perfila como una versión menos estridente en lo visual pero tremendamente ambiciosa en lo que no se ve: un iOS más rápido, más estable y mucho más inteligente, preparado para el desembarco del iPhone plegable, para una nueva generación de funciones de Apple Intelligence y para convertir la conectividad satelital, la salud avanzada y la multitarea en parte del día a día de cualquier usuario que tenga un iPhone compatible.