iOS 27: nuevas funciones clave para tu iPhone

Con iOS 27 todavía en el horno y sin fecha cerrada, el próximo gran salto del sistema del iPhone empieza a perfilarse más como un ajuste de fondo que como un cambio explosivo. Nada de fuegos artificiales vacíos: la información filtrada apunta a una versión centrada en mejorar cómo usamos el móvil a diario, con especial peso de la inteligencia artificial y de la integración con futuros dispositivos, incluido un posible iPhone plegable.

Varias fuentes coinciden en que Apple quiere que esta generación marque un antes y un después en la estabilidad, el rendimiento y la coherencia del ecosistema. iOS 27 no llegaría solo: vendría acompañado de nuevas versiones de iPadOS, macOS, watchOS, tvOS y visionOS, reforzando la idea de un entorno cada vez más unido, algo especialmente relevante para los usuarios de Europa y España, donde el iPhone es ya el centro de la experiencia digital de muchos.

Un lanzamiento marcado por la WWDC y el nuevo ciclo del iPhone

Si Apple mantiene el guion habitual, iOS 27 se dará a conocer en la WWDC de junio de 2026, con una primera beta para desarrolladores casi inmediata y versiones de prueba públicas unas semanas más tarde. El despliegue definitivo para todos los usuarios llegaría en otoño, coincidiendo con la nueva generación de iPhone.

Este calendario permite a la compañía afinar la actualización durante meses, con especial cuidado en corregir errores antes de que llegue a millones de dispositivos. La estrategia encaja con la idea de una versión de corte más técnico, pensada para ofrecer un sistema sólido desde el primer día y minimizar los tropiezos que han acompañado a algunas entregas anteriores.

En cuanto a compatibilidad, los rumores señalan que los iPhone a partir del iPhone 12 seguirían en la lista, aunque determinadas funciones ligadas a la IA o al futuro hardware plegable podrían limitarse a modelos con chips más recientes. Este enfoque permitiría equilibrar una compatibilidad amplia con las exigencias de las nuevas características.

Menos ruido y más base: la filosofía «Snow Leopard» de iOS 27

Diversos informes internos apuntan a que Apple trata iOS 27 como una actualización de corte similar a la de Snow Leopard en el Mac: una versión centrada en limpiar, optimizar y preparar el sistema para la próxima década. La prioridad no serían funciones espectaculares, sino reforzar los cimientos sobre los que se apoyarán futuros cambios.

Este replanteamiento pasa por consolidar el lenguaje visual introducido en versiones recientes, como el diseño tipo «Liquid Glass», con superficies translúcidas y animaciones más orgánicas. En lugar de un rediseño radical, se esperan ajustes finos que hagan que el sistema se sienta más coherente, fluido y agradable, sobre todo en apps clave como Cámara, Safari o Salud.

La idea de fondo es que el usuario note que todo va mejor, aunque no siempre pueda señalar una única función estrella. Rendimiento, estabilidad y eficiencia energética aparecen como los grandes objetivos, especialmente en iPhone con varios años a sus espaldas que todavía se usan de forma intensiva en mercados como el español.

Apple Health+ y la nueva apuesta por la salud digital

Uno de los pilares de iOS 27 será la evolución de la app Salud hacia una experiencia mucho más activa y personalizada. Los filtrados apuntan a un servicio llamado Apple Health+, integrado directamente en el iPhone y estrechamente vinculado al Apple Watch.

La novedad no estaría solo en mostrar más gráficos y métricas, sino en ofrecer coaching guiado, registro de comidas, recomendaciones nutricionales y vídeos educativos enfocados al cambio de hábitos reales. La IA de Apple jugaría aquí un papel central, analizando patrones de actividad, sueño o alimentación para proponer objetivos alcanzables y avisos contextuales.

También se baraja una integración aún más profunda —e incluso una posible fusión a futuro— con Apple Fitness+, lo que permitiría tener en un único entorno los entrenos guiados, el seguimiento de la actividad y las sugerencias de salud. Para usuarios de España y Europa, donde crece el interés por el bienestar digitalizado, esta combinación podría convertir el iPhone en una pieza clave de la rutina diaria.

Un iPhone plegable en el horizonte y una interfaz que se adapta

Buena parte de las novedades técnicas de iOS 27 tienen que ver con la preparación del sistema para un posible iPhone plegable previsto para 2026. Más allá del hardware, el reto pasa por conseguir que el software se comporte de forma natural cuando el dispositivo se pliega o despliega.

Las filtraciones hablan de transiciones suaves entre una pantalla externa compacta y una interna de tamaño cercano a un iPad mini. Las apps deberían reorganizar sus elementos de forma inteligente, evitando la sensación de que la interfaz se estira sin más. Apple buscaría así que el cambio de formato se note poco en el uso real.

Este trabajo vendría acompañado de multitarea avanzada al estilo iPadOS, con ventanas, pantalla dividida, arrastrar y soltar y flujos de trabajo paralelos cuando el iPhone esté desplegado. No se descarta que algunas de estas funciones se reserven a los modelos plegables, aprovechando el mayor espacio disponible.

Inteligencia artificial en silencio: Apple Intelligence se extiende

En iOS 27, la IA de Apple —ya presente en versiones previas— se integraría de manera más profunda pero discreta, con un fuerte énfasis en el procesamiento local y la privacidad. La compañía quiere que el usuario note que el móvil «piensa» mejor, sin convertir cada novedad en un gran reclamo de marketing.

Uno de los frentes más relevantes será la búsqueda. Apple trabaja en un sistema interno conocido como «World Knowledge Answers», destinado a ofrecer respuestas directas a consultas informativas desde Spotlight, Siri o Safari, sin depender exclusivamente de listas de enlaces. Conceptualmente, se acercaría a herramientas basadas en IA que ya ofrecen resúmenes y contexto en lugar de simples resultados.

Paralelamente, Apple Intelligence se integraría en apps como Salud, Fotos o Calendario para reconocer patrones, sugerir acciones y mejorar la organización del contenido. El objetivo es que el usuario sienta una experiencia más proactiva y menos manual, manteniendo los datos personales bajo control gracias al tratamiento en el dispositivo siempre que sea posible.

Un Siri con mejor base y un rediseño visual pendiente

Siri también será parte de este cambio, aunque de forma más contenida de lo que algunos esperaban. Los informes apuntan a un lavado de cara visual para el asistente, que lo hará parecer más moderno y coherente con el resto del sistema, pero sin una revolución inmediata en sus capacidades.

Apple estaría siguiendo una estrategia por etapas: reforzar primero la infraestructura, la fiabilidad y la integración con la nueva búsqueda basada en IA, para más adelante introducir funciones más agresivas. Esto encaja con la larga historia de quejas por la inconsistencia de Siri, algo que la compañía querría resolver con calma antes de dar pasos vistosos.

Aun así, se espera que las búsquedas realizadas desde Spotlight y la interacción con el asistente sean más rápidas, contextuales y útiles, aprovechando las mejoras de Apple Intelligence y los nuevos motores de consulta en segundo plano.

Fotos más listas: colecciones mejoradas y álbumes compartidos

La aplicación Fotos, que ya ha ido ganando capas de IA en los últimos años, recibirá un nuevo impulso en iOS 27. El código interno filtrado hace referencia a algoritmos renovados para gestionar «colecciones», con una agrupación más inteligente de imágenes y vídeos según eventos, personas, localizaciones o contexto.

Los usuarios verían una organización menos caótica, con álbumes compartidos más fáciles de manejar y una interfaz más clara para bibliotecas familiares o colaborativas. Para quienes comparten fotos de viajes, reuniones o eventos, esto puede ahorrar bastante tiempo a la hora de localizar contenido concreto.

La mejora no sería un gran titular por sí sola, pero encaja con el enfoque general de iOS 27: pulir funciones que usamos todos los días. En mercados como el europeo, donde el iPhone suele ser el principal dispositivo de fotografía personal, cualquier avance en esta app se nota rápido.

Calendario, Recordatorios y productividad mejor integrada

Otra app que apunta a recibir una actualización relevante es Calendario. Los rumores hablan de un rediseño para iOS, iPadOS y macOS, con un aspecto renovado y una gestión de eventos más flexible. La idea sería modernizar una herramienta que lleva tiempo sin cambios de calado.

Entre las novedades se mencionan vistas más claras, integración más profunda con todo el sistema y un vínculo más estrecho con Recordatorios y la app Atajos. Para usuarios que gestionan su día a día desde el móvil, esto puede traducirse en menos pasos para organizar citas, tareas y alertas.

En el contexto europeo, donde el iPhone convive tanto con usos personales como profesionales, un Calendario más capaz y mejor conectado con el resto de servicios de Apple puede reforzar la dependencia del dispositivo como agenda central.

Emparejamiento de AirPods y un ecosistema más fluido

Se espera una configuración inicial más rápida, transiciones más suaves entre iPhone, iPad y Mac y una detección más fina de qué aparato se está utilizando en cada momento. Para los modelos con chip de banda ultraancha, también se barajan mejoras en la localización mediante la app Buscar.

Esta línea de trabajo refuerza la idea de que el valor del iPhone no está solo en el propio dispositivo, sino en cómo se comporta cuando se combina con el resto del ecosistema Apple, algo muy presente en el uso cotidiano de muchos usuarios en España.

Rendimiento, seguridad y privacidad: el trabajo menos visible

Por debajo de todas estas funciones, iOS 27 incluiría una serie de cambios orientados a reforzar la seguridad del sistema y la protección de los datos personales. Entre ellos, comprobaciones adicionales en el inicio de sesión con Apple ID o iCloud, así como mecanismos para evitar accesos no autorizados.

Las capacidades de IA procesadas en el propio dispositivo servirán también para reducir la necesidad de enviar información sensible a servidores externos. Apple seguiría así con su estrategia de combinar servicios basados en la nube con un fuerte énfasis en la privacidad local, un punto especialmente vigilado por los reguladores europeos.

En paralelo, se esperan ajustes en la gestión de la batería, la memoria y los procesos en segundo plano, con el objetivo de ofrecer un sistema más rápido, fluido y eficiente tanto en modelos recientes como en iPhone que ya llevan varios años en circulación.

Con todo lo que se sabe hasta ahora, iOS 27 apunta a ser una versión menos espectacular en apariencia, pero muy relevante en lo que no se ve: un sistema operativo centrado en afinar el rendimiento, consolidar el diseño, potenciar la IA de forma discreta y preparar terreno para nuevas categorías como el iPhone plegable, mientras mejora piezas tan cotidianas como Salud, Fotos, Calendario o el emparejamiento de los AirPods.