iOS 27 incluirá un corrector gramatical con IA avanzado en Writing Tools

Apple planea introducir importantes novedades en sus sistemas operativos iOS 27 y iPadOS 27 durante el próximo mes de junio. Según recientes informes, la compañía implementará nuevas funciones de Apple Intelligence en todo el sistema. Entre estas novedades destaca una versión mejorada de Writing Tools enfocada en la reescritura de textos.

La compañía está probando una variante extendida de sus herramientas de escritura para ofrecer mayor capacidad de generación y edición textual. El sistema integrará opciones específicas directamente accesibles por el usuario en pantalla. De este modo, la interfaz del teclado incluirá el botón «Escribir con Siri» para facilitar la asistencia inmediata.

Un corrector gramatical avanzado al estilo de Grammarly

La principal novedad de esta actualización será la incorporación de un corrector gramatical dedicado que funcionará mediante inteligencia artificial. Este sistema operará de manera similar a plataformas independientes conocidas en el mercado. Así, el nuevo corrector de Apple ofrecerá sugerencias gramaticales avanzadas que superan el clásico autocorrector de ortografía actual.

La experiencia de uso estará integrada de forma nativa en aplicaciones cotidianas como Mensajes y Mail. Cuando el usuario redacte un texto, aparecerá un menú translúcido que se deslizará desde la parte inferior de la pantalla. En dicho menú, el sistema mostrará las revisiones propuestas junto al texto original del usuario.

El proceso de edición se ha diseñado para mantener el control total en manos del usuario que redacta. La interfaz permitirá examinar las modificaciones sugeridas de manera organizada para que cada persona decida los cambios. Por lo tanto, se podrán aceptar o rechazar las correcciones de forma individual o masiva.

Gestión de la herramienta y fecha de presentación oficial

El menú de edición ofrecerá funciones adicionales para optimizar el flujo de trabajo diario de los usuarios de iPhone. El sistema permitirá detener la revisión temporalmente o desplazarse de manera ágil entre los fragmentos de texto marcados. Con esto, Apple añadirá una gestión avanzada de pausas y navegación en el texto.

Los detalles oficiales de estas funciones de edición textual se darán a conocer públicamente durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía. La presentación principal está programada para celebrarse a principios de junio. Específicamente, las novedades de Writing Tools se presentarán en la keynote de la WWDC.

Esta actualización demuestra cómo las herramientas de redacción integradas con inteligencia artificial están dejando de ser un complemento externo para convertirse en un estándar del ecosistema móvil. Para el usuario común, esto reduce la dependencia de aplicaciones de terceros para asegurar una comunicación profesional y sin errores. ¿Consideras que un corrector gramatical integrado modificará tu forma de redactar desde el móvil?