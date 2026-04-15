El salto del iPad Air a la tecnología OLED podría estar mucho más cerca de lo que se pensaba hace solo unos meses. Diversas filtraciones procedentes de la cadena de suministro asiática apuntan a que Apple ya tiene en marcha el desarrollo de una nueva generación de iPad Air con pantalla OLED, con un calendario que situaría su llegada en la primera mitad de 2027.

Hasta ahora, muchos analistas habían colocado este cambio en el horizonte de finales de la década, pero la información más reciente sugiere que en Cupertino habrían decidido adelantar los planes. De confirmarse, el iPad Air se convertiría en otro pilar de la estrategia de Apple para extender la tecnología OLED más allá del iPad Pro, manteniendo al mismo tiempo una propuesta relativamente contenida en precio para el mercado europeo y español.

Calendario previsto: producción y posible fecha de presentación

Según medios especializados de Corea del Sur, como ET News citados por Apple Insider, Samsung Display sería la encargada de fabricar los nuevos paneles OLED destinados al iPad Air. La producción en masa comenzaría a finales de 2026 o, como muy tarde, en los primeros meses de 2027, lo que encajaría con un lanzamiento comercial en el primer semestre de ese mismo año.

La ventana temporal que se baraja para la presentación se sitúa entre marzo y mayo de 2027. No sería una fecha extraña: en los últimos años Apple ha aprovechado esas semanas de primavera para renovar algunos de sus iPad, incluyendo los modelos con chips M3 y M4 presentados en marzo de 2025 y 2026, respectivamente.

El matiz más llamativo es que este calendario supondría adelantar cerca de un año el estreno del iPad Air OLED respecto a lo que señalaban rumores previos, que hablaban de 2028 como escenario más probable. Todo apunta a que la compañía habría acelerado la transición de sus tablets a esta tecnología de pantalla, quizá para mantener el ritmo frente a la competencia en Europa y otros mercados clave.

Como siempre que se trata de filtraciones, conviene recordar que Apple no ha confirmado ninguno de estos detalles de manera oficial. No obstante, la coherencia entre las distintas fuentes de la cadena de suministro, especialmente en torno a la participación de Samsung Display, da cierto peso a este posible calendario.

Del LCD «Liquid Retina» al OLED: qué cambiaría en el iPad Air

El iPad Air actual recurre a un panel LCD que Apple comercializa bajo la denominación «Liquid Retina». Es una pantalla solvente, con buen nivel de detalle y adecuada para la mayoría de usos, pero que se queda por detrás de lo que ofrecen hoy los iPad Pro con sus paneles OLED de última generación, sobre todo en contraste, negros y fluidez.

El paso a OLED supondría que cada píxel se ilumina de forma independiente, lo que permite negros mucho más profundos, un contraste más marcado y una reproducción de color generalmente más rica. Para quienes utilizan el iPad Air para ver series, cine o trabajar con fotografía y diseño, este cambio podría notarse bastante en el día a día.

Otro aspecto donde el LCD actual se queda corto es la frecuencia de actualización: el iPad Air se mantiene en 60 Hz, mientras que los iPad Pro con ProMotion pueden adaptar la tasa hasta 120 Hz. Las fuentes apuntan a que el modelo OLED de Air seguiría apostando por una solución más comedida, sin llegar a igualar el nivel de los Pro, aunque se beneficiaría igualmente de una experiencia visual más “limpia” y agradable.

Más allá de la calidad de imagen, la adopción de OLED podría ayudar a reducir el grosor y el peso del dispositivo, algo que siempre ha sido un punto fuerte del iPad Air frente a otros tablets del mercado. Aunque los detalles de diseño aún no se han filtrado con claridad, no sería extraño que Apple aprovechara el cambio de pantalla para introducir pequeños ajustes en el chasis.

En general, el iPad Air ha logrado consolidarse en Europa como un equilibrio entre precio y prestaciones, ofreciendo la potencia de los chips de la familia M en un formato más ligero que el iPad Pro y más completo que los modelos de entrada. La actualización a OLED encajaría con esa idea de mantenerlo como una opción intermedia, sin pisar demasiado el terreno de los modelos más caros.

Un OLED distinto al del iPad Pro: LTPS frente a LTPO

Pese a dar el salto a OLED, todo indica que Apple seguirá marcando una clara división entre el iPad Air y el iPad Pro. Las filtraciones coinciden en que los próximos iPad Pro emplean paneles OLED LTPO de doble capa, una solución técnicamente más avanzada que permite, entre otras cosas, una gestión más eficiente del consumo y un mejor control de la frecuencia de refresco.

El iPad Air, en cambio, montaría un panel OLED LTPS más sencillo. Este tipo de pantalla es menos costosa de fabricar y, en teoría, ofrecería un brillo máximo algo inferior al de los modelos Pro, además de renunciar a ciertas funciones avanzadas como ProMotion. La idea sería mantener una buena experiencia visual sin disparar el coste del producto.

Para el usuario medio en España o Europa, este enfoque podría ser razonable: se obtendría una mejora muy notable respecto al LCD actual, con mejores colores y negros, pero se conservaría una franja de precio más contenida que la de los iPad Pro. Apple reservaría las prestaciones más punteras para quienes necesitan —o están dispuestos a pagar por— ese plus adicional.

En la práctica, esto se traduciría en que el iPad Air con pantalla OLED ofrecería una imagen más «viva» y contrastada, aunque sin llegar al nivel máximo de brillo o la suavidad de 120 Hz que disfrutan los Pro. Para tareas como ofimática, navegación, streaming o edición ligera, es probable que la diferencia sea más teórica que realmente limitante.

Además, optar por un OLED LTPS ayudaría a Apple a controlar mejor la disponibilidad de paneles en la cadena de suministro, evitando tensiones de stock y posibles retrasos, algo especialmente relevante cuando hablamos de lanzamientos globales que afectan a toda Europa de forma casi simultánea.

Impacto en el precio y posicionamiento en el mercado europeo

Una de las grandes dudas alrededor del iPad Air con pantalla OLED es hasta qué punto este cambio afectará a su precio final en mercados como España. El OLED sigue siendo una tecnología más cara que el LCD, y Apple rara vez absorbe por completo esa diferencia de costes.

Las informaciones que llegan desde Corea señalan que la marca habría tenido muy en cuenta este aspecto y que, precisamente por eso, habría optado por paneles con especificaciones más modestas que los de los iPad Pro. El objetivo sería contener lo máximo posible el incremento de precio y evitar que el iPad Air se acerque demasiado a la franja en la que se mueven los modelos Pro.

En el contexto europeo, donde la presión competitiva de otras marcas de tablets Android es elevada, Apple necesita que el iPad Air siga siendo una opción atractiva para estudiantes, profesionales autónomos y usuarios avanzados que no quieren irse al tope de gama. Un aumento ligero de precio podría asumirse si viene acompañado de una mejora clara en la pantalla, pero un salto demasiado agresivo podría restarle atractivo.

Por ahora, no se manejan cifras concretas para el mercado español, pero no sería extraño ver una subida moderada respecto al modelo con LCD actual. La compañía podría compensarla manteniendo la política de descuentos educativos o ampliando la oferta de almacenamiento en las configuraciones base, algo que ha hecho en otras ocasiones.

En cualquier caso, el nuevo iPad Air OLED reforzaría la posición de Apple en un segmento donde ya es muy fuerte, al combinar la potencia de sus chips de la serie M con una pantalla más acorde a las expectativas de los usuarios que consumen cada vez más contenido multimedia desde la tablet.

Un paso dentro de una transición más amplia a OLED en el iPad

El iPad Air no sería el único modelo en recibir una actualización a pantalla OLED en los próximos años. Las mismas fuentes que hablan de este cambio mencionan también al iPad mini como otro candidato claro a dar el salto a esta tecnología, en lo que parece un movimiento gradual para que casi toda la gama iPad termine adoptándola.

En el caso del iPad mini, se espera igualmente un enfoque más «asequible» que el de los iPad Pro, con paneles menos avanzados pero suficientes para mejorar la calidad de imagen frente a los LCD actuales. De materializarse durante 2026, el mini se adelantaría incluso al Air en esta transición.

Con este escenario, el único modelo que seguiría sin OLED a corto plazo sería el iPad de entrada, el más económico de la gama, donde Apple prioriza claramente mantener un precio bajo frente a incorporar la última tecnología de pantalla. No se descarta que más adelante también acabe dando el salto, pero de momento no parece una prioridad.

Todo esto encaja con la idea de que, para Apple, el iPad es ante todo un dispositivo centrado en la calidad de la pantalla. Ya sea para leer, dibujar, ver vídeo o usarlo como herramienta de trabajo, la experiencia que ofrece el panel es uno de los factores que más pesan. La extensión de OLED al resto de modelos va en esa dirección.

Si los plazos se cumplen, el periodo 2026-2027 podría marcar un punto de inflexión en la gama iPad, con varios modelos adoptando OLED y dejando al LCD tradicional como una opción residual solo en las versiones más económicas.

En conjunto, toda la información que ha ido saliendo dibuja un iPad Air con pantalla OLED más cercano a los Pro en calidad visual, pero conservando un posicionamiento intermedio y un enfoque menos extremo en especificaciones para no disparar los precios. Con una producción de paneles a cargo de Samsung Display prevista para finales de 2026 y un lanzamiento que se situaría entre marzo y mayo de 2027, los usuarios en España y en el resto de Europa podrían ver cómo el modelo más equilibrado de la familia iPad da un salto importante en la experiencia de pantalla sin renunciar a su papel de opción «para casi todo» dentro del catálogo de Apple.