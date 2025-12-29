Apple se prepara para principios de 2026 con una renovación profunda de sus iPad más populares, centrada casi por completo en el hardware interno. El iPad básico y el iPad Air serán los protagonistas de esta actualización, que busca ponerlos al día frente al aumento de las exigencias en inteligencia artificial, juegos y productividad, especialmente en mercados como España y el resto de Europa.

iPad básico: del A16 al A19 y acceso completo a Apple Intelligence

El iPad de gama de entrada, muy presente en colegios, hogares y pequeñas empresas en España y Europa, será uno de los grandes beneficiados de este cambio de generación. La transición del chip A16 Bionic al nuevo A19 se perfila como la actualización más relevante en años, con previsiones de más de un 50 % de mejora en rendimiento de CPU y GPU frente al modelo actual, y se espera además una mejor integración con iPadOS 26.

Este incremento de potencia no se quedará solo en que las aplicaciones se abran antes o las animaciones sean más fluidas. El A19 integrará un Neural Engine mucho más avanzado, pensado para ejecutar de forma local una buena parte de las funciones de Apple Intelligence. Eso implica un Siri más contextual, asistentes de escritura que ayudan con trabajos, correos y documentos, así como herramientas de generación y edición inteligente de imágenes directamente en la tableta.

En el día a día, el modelo básico dejará de ser únicamente una puerta de entrada al ecosistema para convertirse en una opción mucho más seria para estudio, ocio y productividad ligera. Juegos con gráficos exigentes, edición sencilla de vídeo, multitarea con varias apps abiertas o el uso intensivo de aplicaciones educativas deberían funcionar con mucha más soltura que en la generación anterior.

Para mantener el precio a raya, Apple conservará su planteamiento actual: pantalla LCD de 60 Hz, chasis continuista y conjunto de cámaras muy similar al de ahora. No se esperan rediseños agresivos ni cambios de materiales, una decisión que ayuda a contener costes y a mantener el atractivo del modelo en el ámbito educativo y familiar.

Otra de las grandes novedades del iPad básico será el estreno del chip inalámbrico N1. Este componente, desarrollado por la propia Apple, se encargará de gestionar las conexiones Wi‑Fi y Bluetooth con mayor eficiencia energética y mejor estabilidad. En la práctica, debería traducirse en más horas de autonomía, menos cortes en videollamadas y una experiencia más consistente en clases online, streaming o partidas multijugador.

iPad Air: el M4 refuerza la gama media de alto rendimiento

El iPad Air seguirá ocupando el papel de opción intermedia para quienes buscan más potencia sin llegar al iPad Pro. La integración del procesador M4, el mismo disponible en los iPad Pro más recientes, reforzará su perfil como herramienta de trabajo, estudio avanzado y creación de contenidos.

Aunque el salto desde la familia M3 al M4 no será tan drástico como el del A16 al A19 en el modelo básico, se esperan mejoras claras en rendimiento gráfico, eficiencia y multitarea. Aplicaciones de edición de vídeo, diseño gráfico, retoque fotográfico o proyectos 3D deberían ganar fluidez, sobre todo cuando se combinan con Stage Manager y el uso de pantallas externas.

Apple mantendrá las versiones de 11 y 13 pulgadas, ambas con panel LCD de 60 Hz y un diseño prácticamente calcado al actual. Esto incluye marcos, disposición de cámaras y materiales, lo que tiene una ventaja evidente para el usuario: se conserva la compatibilidad con accesorios como Magic Keyboard, Apple Pencil Pro, fundas oficiales y carcasas de terceros, y facilita conectar un teclado, ratón o trackpad.

Para quienes lleguen desde modelos con chips de la serie A o desde los primeros iPad Air con M1, el salto será especialmente notable: exportaciones de vídeo más rápidas, mejor respuesta con el lápiz digital en apps de dibujo y anotación, y menor tendencia a bloqueos cuando se trabaja con varias aplicaciones exigentes a la vez.

Al igual que el iPad básico, el Air integrará el chip N1 para gestionar la conectividad inalámbrica. Esta unificación de componentes en gamas distintas muestra la intención de Apple de ofrecer un comportamiento de red coherente en toda la familia iPad, afinando la sincronización con iPadOS y reduciendo su dependencia de proveedores externos.

Chip N1: conectividad propia, Wi‑Fi 7 y menos dependencia de terceros

La introducción del N1 en el iPad básico y el iPad Air se enmarca en una estrategia de verticalización del hardware que la compañía lleva tiempo desplegando. Sustituir chips de conectividad de terceros por soluciones propias le permite ajustar mejor el equilibrio entre rendimiento, consumo de energía e integración con sus sistemas operativos.

Las previsiones del sector apuntan a que este N1 ofrecerá soporte para estándares de nueva generación como Wi‑Fi 7, pensado para proporcionar velocidades de descarga más altas y latencias más bajas. En Europa, donde las redes de fibra y las conexiones inalámbricas de alta capacidad están muy extendidas, este detalle puede ser clave en entornos de trabajo, centros educativos y hogares con muchos dispositivos conectados.

Para el usuario final, todo ese trabajo interno se traduce en descargas más rápidas de aplicaciones y contenidos, streaming de vídeo de alta resolución más estable y menos cortes en videollamadas grupales. Además, una gestión más fina de la energía permitirá que el impacto de la conectividad en la batería sea menor, algo que se agradece en jornadas de estudio o teletrabajo intensivo.

A medio plazo, este movimiento encaja con los planes de Apple de ir sustituyendo otros componentes clave, como los módems móviles 5G, por alternativas propias. El objetivo es disponer de chips a medida que se adapten mejor a iOS, iPadOS y a las exigencias regulatorias de la Unión Europea, especialmente en lo relacionado con privacidad, seguridad y eficiencia.

Apple Intelligence: la IA se extiende a los modelos más asequibles

El despliegue de Apple Intelligence es uno de los motivos de fondo de esta renovación, como se ha observado en las betas públicas. Con el A19 en el iPad básico y el M4 en el Air, ambos dispositivos podrán ejecutar una parte importante de las tareas de IA directamente en el dispositivo, sin depender tanto de la nube como hasta ahora.

Entre las funciones previstas se encuentran una versión de Siri más proactiva y adaptada al contexto, herramientas de escritura capaces de redactar y corregir textos, generar resúmenes y reorganizar información, así como utilidades para sugerir cambios de estilo o simplificar textos complejos. Estas opciones están especialmente pensadas para integrarse en flujos de trabajo de estudio y oficina.

El procesamiento local tiene dos ventajas claras: mejora los tiempos de respuesta y refuerza la privacidad y el control de los datos personales, un aspecto estrechamente vigilado por las normativas europeas. Menos información tiene que abandonarse el dispositivo para ser procesada, reduciendo la exposición de datos sensibles en entornos educativos o profesionales.

En colegios e institutos, el iPad básico con A19 podría convertirse en una herramienta de apoyo al aprendizaje mucho más completa, capaz de generar esquemas a partir de apuntes, ayudar a reformular trabajos, proponer resúmenes de textos densos o incluso crear material visual de apoyo de forma guiada. Todo ello sin necesidad de instalar servicios de terceros que compliquen la gestión en el aula.

En el entorno profesional, el iPad Air con M4 ofrecerá margen suficiente para combinar varias aplicaciones de productividad con asistentes de IA activos. Elaborar informes a partir de hojas de cálculo, preparar presentaciones a partir de documentos largos o filtrar grandes volúmenes de correos serán tareas más asumibles en movilidad.

Juegos, ocio y productividad: cómo cambia el uso diario

Más allá de la inteligencia artificial, la nueva generación de chips tendrá un impacto directo en el entretenimiento. El A19, preparado para tecnologías gráficas avanzadas como el trazado de rayos acelerado por hardware, situará al iPad básico en una posición muy competitiva dentro del segmento de tablets asequibles.

Esto permitirá disfrutar de títulos con un nivel visual cercano al de consola en un dispositivo relativamente económico, algo especialmente relevante en hogares europeos donde el iPad básico suele ser el primer dispositivo personal para muchos jóvenes. La combinación del A19 con el chip N1 debería además mejorar la experiencia en juegos online y servicios de streaming de videojuegos.

En productividad, tanto el A19 como el M4 facilitarán el manejo de documentos voluminosos, hojas de cálculo complejas y presentaciones con muchos elementos visuales sin tantos bloqueos ni cierres forzados. El soporte reforzado de Stage Manager en el iPad Air hará más viable utilizar la tableta como alternativa ligera a un portátil, especialmente acompañada de teclado, ratón o trackpad y, si se necesita, un monitor externo.

Para creadores de contenido, el Air con M4 ofrecerá un rendimiento más holgado en edición de fotos RAW, vídeo 4K e incluso proyectos 3D, mientras que el iPad básico se quedará como una buena puerta de entrada para quienes quieran iniciarse en estas tareas sin buscar un uso profesional intensivo. Muchas aplicaciones creativas para iPad ya están preparadas para exprimir este tipo de hardware.

En el apartado multimedia, la combinación de chips más eficientes y conectividad optimizada debería ofrecer un visionado más estable de series, películas y retransmisiones en directo, con menos tirones y bajadas de calidad cuando la red está saturada. Al mismo tiempo, las funciones de IA podrán mejorar las recomendaciones de contenido y facilitar el manejo del dispositivo mediante voz y lenguaje natural.

Diseño continuista, accesorios compatibles y foco en el precio

Donde no se esperan grandes cambios es en el exterior. Apple apostará por mantener la estética, las dimensiones y los materiales tanto del iPad básico como del iPad Air, sin marcos radicalmente más finos ni modificaciones importantes en la ubicación de cámaras o botones.

Este enfoque tiene un efecto práctico muy claro: quienes actualicen desde modelos recientes podrán seguir utilizando fundas, teclados y lápices digitales que ya tienen, algo a tener en cuenta en un contexto en el que muchos usuarios en España y Europa ajustan el presupuesto al máximo. Evitar la compra de nuevos accesorios puede inclinar la balanza a favor de la renovación.

El mantenimiento de paneles LCD de 60 Hz en ambos modelos responde también a una estrategia de contención de costes y segmentación de la gama. Las tecnologías de pantalla más avanzadas, como OLED de alta tasa de refresco, seguirán reservadas para los iPad Pro, mientras que el básico y el Air priorizarán una buena relación entre precio y prestaciones.

Los analistas especializados prevén que Apple mantenga rangos de precios similares a los actuales en el mercado europeo, con el iPad básico como puerta de entrada al ecosistema y el Air como la opción con mejor equilibrio entre coste y rendimiento para la mayoría de usuarios. Esto facilitaría que familias, centros educativos y profesionales planifiquen renovaciones sin sobresaltos.

En paralelo, no se esperan cambios relevantes en el iPad Pro durante 2026 tras su reciente actualización, mientras que el futuro del iPad mini continúa siendo una incógnita, con rumores de un posible salto a pantallas OLED más adelante, pero sin encajar en esta oleada centrada en el A19 y el M4.

Calendario de lanzamiento y escenario en España y Europa

Las filtraciones apuntan a que Apple seguirá su patrón habitual de anunciar nuevos iPad en el primer tramo del año. Todo indica que el anuncio de los modelos con A19 y M4 se producirá en el primer trimestre de 2026, probablemente en primavera, mediante comunicados de prensa y actualizaciones en la web, en lugar de un gran evento específico.

La llegada a las tiendas europeas se produciría, como es costumbre, unas pocas semanas después del anuncio oficial, con disponibilidad inmediata en los principales mercados del continente, entre ellos España. Si se confirma la estabilidad de precios, el iPad básico reforzará su atractivo para programas de digitalización educativa y proyectos de aula digital impulsados por administraciones públicas y centros privados.

El iPad Air, por su parte, se consolidará como herramienta polivalente para estudiantes universitarios, profesionales en movilidad y usuarios que teletrabajan, al ofrecer un conjunto equilibrado de potencia, autonomía y portabilidad. Para muchos perfiles será una alternativa real a los portátiles ligeros cuando se combina con teclado, trackpad y, si hace falta, un monitor externo.

La apuesta de Apple pasa por reforzar el interior del iPad básico y del iPad Air con los chips A19, M4 y N1 para poner al día rendimiento, conectividad e inteligencia artificial sin recurrir a rediseños llamativos ni subidas agresivas de precio. De cara a los usuarios en España y Europa que buscan una tableta duradera, capaz y preparada para las próximas versiones de iPadOS, estos modelos están llamados a convertirse en el eje de la gama en los próximos años.