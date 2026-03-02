El iPad plegable sigue en pie pero no lo esperes hasta 2029

Apple continua el proceso de desarrollo de su esperado iPad plegable, un movimiento que marcaría la mayor transformación en la historia de la tableta desde su lanzamiento original. Según los últimos informes provenientes de la cadena de suministro, la compañía de Cupertino está centrando sus esfuerzos en crear un dispositivo que combine la portabilidad de un iPad mini con la superficie de trabajo de un modelo Pro de grandes dimensiones. Aunque los rumores sobre una pantalla flexible han circulado durante años, es ahora cuando los planes parecen haber tomado un rumbo concreto dentro de la hoja de ruta de la empresa, estableciendo un horizonte de lanzamiento para el año 2029 debido a la complejidad técnica del proyecto.

El principal desafío al que se enfrentan los ingenieros de Apple reside en la durabilidad y la estética del panel flexible, ya que la empresa busca eliminar por completo la visibilidad de la arruga central que afecta a otros dispositivos plegables actuales del mercado. Para lograrlo, están colaborando estrechamente con proveedores de paneles para desarrollar un cristal ultra fino que mantenga la resistencia estructural necesaria sin comprometer la calidad de imagen característica de las pantallas Liquid Retina. Este nivel de perfeccionismo técnico es lo que habría desplazado la ventana de comercialización hacia finales de la década, asegurando que el iPad plegable cumpla los estándares de calidad que Apple exige antes de introducir una categoría de producto totalmente nueva en su catálogo.

Un diseño híbrido para la productividad

Este nuevo dispositivo no solo destacaría por su pantalla, sino por cómo transformaría la interacción con iPadOS mediante una interfaz adaptativa y versátil. Se especula que el iPad plegable podría funcionar en varios modos, incluyendo un formato tipo libro para lectura y un modo portátil donde la mitad inferior de la pantalla actúe como un teclado táctil optimizado con retroalimentación háptica. Al utilizar un mecanismo de bisagra reforzado, Apple pretende que el despliegue sea suave y preciso, permitiendo que el usuario pase de un dispositivo compacto a una pantalla de casi 20 pulgadas en cuestión de segundos, lo que potenciaría significativamente las capacidades de multitarea y el flujo de trabajo de los profesionales creativos.

La estrategia de Apple con este iPad plegable parece ser la de observar la evolución de la tecnología de consumo antes de realizar una apuesta definitiva que pueda canibalizar o complementar sus líneas actuales de iPad y MacBook. Al fijar el objetivo en 2029, la compañía dispone de tiempo suficiente para perfeccionar los materiales de construcción y esperar a que los costes de producción de los paneles flexibles se estabilicen, permitiendo un precio de venta que, aunque premium, resulte competitivo en el segmento de gama alta. Este enfoque prudente permite que el hardware y el software evolucionen en paralelo, garantizando que cuando el dispositivo llegue a las manos de los usuarios, cuente con un ecosistema de aplicaciones preparadas para aprovechar su factor de forma único.

En conclusión, el desarrollo del iPad plegable confirma que Apple sigue viendo un enorme potencial en el sector de las tabletas como el futuro de la informática personal móvil. Aunque todavía faltan varios años para que veamos este producto en las estanterías de las Apple Store, la confirmación de que el proyecto está en marcha bajo una planificación estructurada hacia 2029 genera una gran expectación en el sector tecnológico.