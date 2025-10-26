Apple prepara una importante novedad para el próximo iPad Pro con chip M6: un sistema de refrigeración por cámara de vapor. Esta tecnología, ya disponible en los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max, permite mantener las temperaturas más estables cuando el dispositivo trabaja a pleno rendimiento. Con esta mejora, el iPad Pro se acercaría más a la experiencia de un ordenador portátil, evitando el sobrecalentamiento que a veces limita su potencia.

Cómo funciona la cámara de vapor La cámara de vapor es un sistema de disipación térmica sellado que contiene un líquido interno que se evapora con el calor del chip y se condensa al enfriarse, redistribuyendo la temperatura de manera uniforme. Gracias a este mecanismo, el calor se reparte por toda la superficie sin necesidad de ventiladores. En un dispositivo tan delgado como el iPad Pro, supone una solución ideal para mantener un alto nivel de rendimiento sin aumentar el grosor ni el peso. De hecho ya ha probado su eficacia en los nuevos iPhone 17 Pro y Pro Max que disponen de ella.

El chip M6 y el salto de eficiencia El nuevo chip M6 será el primero fabricado con el proceso de 2 nanómetros de TSMC, lo que promete un importante salto en potencia y eficiencia. Combinado con la refrigeración por cámara de vapor, el iPad Pro podría sostener velocidades más altas durante tareas exigentes como edición de vídeo, diseño 3D o juegos, sin perder fluidez ni provocar caídas de rendimiento. Esta estrategia refuerza la idea de que Apple quiere que el modelo Pro se distancie claramente del iPad Air y de los modelos base.

Con esta nueva tecnología de refrigeración, Apple busca ofrecer un dispositivo capaz de soportar sesiones intensas sin comprometer la experiencia. El iPad Pro con chip M6 sería, en la práctica, un equipo preparado para trabajar de forma continuada con un rendimiento sostenido, algo que los modelos actuales no siempre logran. Además, esta innovación permitiría mantener temperaturas más bajas en el chasis, mejorando también la comodidad del usuario durante su uso prolongado.