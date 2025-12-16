Apple ha puesto en circulación iPadOS 26.2 para todos los iPad compatibles, una actualización que no cambia el diseño de raíz, pero sí toca un punto clave del día a día: la multitarea. El sistema recupera los para organizar apps en pantalla, ahora integrados en el nuevo sistema de ventanas introducido con iPadOS 26.

La versión llega como segunda gran revisión de iPadOS 26 y se puede instalar de forma inalámbrica desde Ajustes, sin necesidad de conectar el dispositivo al ordenador. Más allá de los cambios visibles en cómo se manejan las ventanas, el paquete incluye mejoras en Apple Music, Podcasts, Juegos y una serie de ajustes de seguridad, accesibilidad y estabilidad orientados a un uso más cómodo en el día a día en Europa y, por extensión, en España.

Multitarea renovada: arrastrar y soltar vuelve con más opciones

El foco principal de iPadOS 26.2 está en cómo se colocan y combinan las aplicaciones en pantalla. Apple retoma la lógica de gestos que muchos usuarios conocían de versiones anteriores, pero la integra en el nuevo entorno de ventanas y mosaicos que llegó con iPadOS 26.

Desde ahora, es posible arrastrar iconos de apps directamente desde el Dock, la búsqueda de Spotlight o la Biblioteca de apps y soltarlos en distintas zonas de la pantalla para activar vistas multitarea. Un gesto rápido hacia el lateral izquierdo o derecho coloca la aplicación en Slide Over o en una vista en mosaico, según el punto donde se suelte.

Durante el gesto, el icono de la aplicación cambia de forma y aparecen indicadores visuales que muestran qué tipo de ventana se va a abrir: pantalla completa, mitad de pantalla o panel flotante. Este sistema reduce la dependencia de los pequeños botones de las barras de ventana y permite montar espacios de trabajo complejos con menos toques.

Quienes utilizan el iPad como herramienta de productividad notarán que crear y reorganizar combinaciones de apps resulta más natural: por ejemplo, colocar un editor de texto a media pantalla, un navegador en el otro lado y una app de mensajería en Slide Over, todo mediante arrastrar y soltar sin tener que pasar por menús intermedios.

Cómo funciona el nuevo sistema de ventanas

Con iPadOS 26, Apple introdujo un sistema de ventanas más flexible y dinámico, pero al principio prescindió de algunos gestos a los que muchos estaban acostumbrados. La versión 26.2 corrige ese rumbo y combina lo mejor de ambos enfoques.

Cuando se mantiene pulsado un icono de app y se empieza a mover, el sistema muestra distintos «marcos» o contornos en la pantalla indicando qué sucederá si se suelta en cada zona. Colocarlo en un lateral activa las vistas divididas; llevarlo a la parte central abre una ventana más grande o más pequeña, según el contexto; y dejarlo en una franja lateral concreta genera una ventana flotante tipo Slide Over.

De esta manera, el usuario puede montar mosaicos de ventanas sin entrar en menús, simplemente leyendo las pistas visuales del sistema. El nuevo flujo multiplica las posibilidades para quienes trabajan con varios documentos, pestañas de navegador y apps de comunicación de forma simultánea.

El cambio también reduce la sensación de complejidad que generaban algunos controles anteriores: los toques necesarios para configurar cada espacio de trabajo se recortan sensiblemente, algo que se nota tanto en tareas profesionales como en usos más cotidianos, como consultar contenido mientras se conversa por mensajería o se revisan correos.

Apple Music: lista de “Canciones favoritas” y letras sin conexión

Junto a la multitarea, iPadOS 26.2 incorpora novedades en Apple Music que afectan a la forma de descubrir y organizar música. La aplicación suma una lista de reproducción de “Canciones favoritas” que pasa a estar destacada dentro del apartado de recomendaciones principales en la pestaña de Inicio.

Esta lista ofrece acceso rápido a los temas marcados como preferidos, sin necesidad de navegar entre secciones ni crear listas manuales. Para usuarios que escuchan música de fondo mientras trabajan en multitarea, supone un atajo directo a su selección más habitual.

Otra mejora relevante es la llegada de las letras de canciones disponibles sin conexión para los temas descargados. Aunque la reproducción local ya estaba presente, ahora es posible ver la letra incluso en entornos sin cobertura o con conexión limitada, algo útil en viajes o zonas con mala red.

Este enfoque encaja con el uso del iPad en contextos de movilidad dentro de Europa, donde no siempre se dispone de datos móviles o Wi‑Fi estables. Las letras offline permiten seguir el contenido musical sin depender tanto de la conexión.

Podcasts: capítulos automáticos y enlaces a programas relacionados

La app Podcasts también se actualiza para facilitar la navegación por episodios largos. iPadOS 26.2 introduce capítulos generados automáticamente, que dividen el contenido en secciones temáticas para poder saltar directamente al bloque que interesa.

Estos capítulos se crean de forma inteligente y ayudan a evitar el avance manual a ciegas cuando se buscan fragmentos concretos, lo que resulta especialmente útil en programas de análisis, entrevistas extensas o contenidos educativos.

Además, cuando en un episodio se mencionan otros podcasts, los enlaces a esos programas aparecen en el propio reproductor y en la transcripción. Desde ahí se pueden abrir las fichas de los podcasts relacionados, seguirlos o añadirlos a la cola de escucha sin abandonar el episodio actual.

Este sistema facilita descubrir nuevos contenidos dentro del propio ecosistema de Podcasts, algo que puede beneficiar a creadores europeos y españoles, ya que aumenta la visibilidad de programas relacionados por temática o por colaboraciones entre podcasters.

Biblioteca de juegos más organizada y soporte mejorado para mandos

En el apartado de ocio, iPadOS 26.2 refuerza la gestión de la biblioteca de juegos. La aplicación suma nuevos filtros que permiten ordenar los títulos por categoría, tamaño de descarga y otros criterios específicos, lo que facilita localizar rápidamente el juego que se busca o descubrir alternativas similares.

Los desafíos y marcadores en los juegos se actualizan con carteles de puntuación en tiempo real, mostrando cuándo otro jugador toma la delantera en una competición. Esto incentiva la participación en retos y aporta un seguimiento más dinámico de las partidas.

Apple también ha trabajado en la compatibilidad con mandos externos, con mejoras para controladores como Backbone y Razer. El objetivo es que la conexión sea más estable y el reconocimiento de botones y perfiles funcione sin ajustes adicionales, algo relevante para quienes utilizan el iPad como consola portátil o lo conectan a una pantalla externa.

Este refuerzo del juego en iPad encaja con la tendencia de aprovechar el hardware de los modelos más recientes para experiencias gráficas avanzadas, a la vez que mantiene un uso accesible en dispositivos más antiguos compatibles con iPadOS 26.

Más opciones en la pantalla de bloqueo y efectos visuales

En el plano visual, la actualización incluye nuevas posibilidades de personalización para la pantalla de bloqueo. Se añade una opción adicional para modificar cómo se muestra la hora, de forma que sea posible ajustar su presencia a los gustos de cada usuario.

Uno de los puntos más visibles es el control sobre la opacidad del material «Liquid Glass», el efecto que envuelve los elementos de la pantalla de bloqueo. Con iPadOS 26.2 se puede hacer que esa capa sea más translúcida o más densa, variando el impacto estético y la legibilidad según el fondo elegido.

Estos retoques completan los cambios de diseño introducidos inicialmente en iPadOS 26 y permiten afinar mejor la apariencia del iPad sin alterar la estructura general de la interfaz. Es un ajuste menor, pero que muchos usuarios agradecen para personalizar un dispositivo que usan a diario.

Accesibilidad, recordatorios y seguridad: pequeños cambios útiles

Más allá de las grandes funciones, Apple ha introducido en iPadOS 26.2 un conjunto de mejoras orientadas a accesibilidad y organización personal. Entre ellas, destacan las nuevas alarmas para Recordatorios, pensadas para ayudar a controlar tareas urgentes.

Estas alarmas permiten posponer avisos y vincularlos a Actividades en vivo, de forma que las tareas pendientes se mantengan visibles mientras se utilizan otras aplicaciones. Es un cambio discreto, pero práctico para estudiantes, profesionales o cualquier persona que dependa de recordatorios para gestionar el día.

En accesibilidad se incorpora la opción «Flash para alertas«, que hace que la pantalla parpadee cuando llega una notificación. Esta función se configura desde Ajustes de Accesibilidad y puede servir como refuerzo visual para personas con dificultades auditivas o para quienes prefieren avisos menos sonoros.

En el frente de seguridad, iPadOS 26.2 añade los llamados códigos AirDrop. Cuando se comparte contenido con contactos desconocidos, el dispositivo receptor muestra un código que el remitente debe introducir para completar la transferencia, añadiendo una capa adicional de verificación y reduciendo riesgos de envíos no deseados.

Freeform y otras mejoras en apps del sistema

La app Freeform, el lienzo colaborativo de Apple, también recibe atención. Con iPadOS 26.2, las tablas pasan a ser más versátiles: ahora pueden contener texto, imágenes, documentos y dibujos, y las celdas ajustan automáticamente su tamaño al contenido.

Este comportamiento aporta más estructura a los paneles de trabajo sin perder la libertad del lienzo infinito, algo útil para sesiones de brainstorming, clases, esquemas de proyectos o reuniones a distancia en las que se mezclan apuntes y material gráfico.

La actualización corrige además un error que impedía reproducir inmediatamente álbumes en Apple Music en el momento de su lanzamiento cuando se trataba de títulos en prerreserva ya añadidos a la biblioteca. Con 26.2, esos álbumes deberían estar disponibles sin retrasos al hacerse oficiales.

Otro problema resuelto afectaba a la sección de Privacidad y seguridad en dispositivos gestionados, donde ciertos ajustes podían aparecer marcados como controlados por una organización empresarial de forma incorrecta. Tras la actualización, estas etiquetas deberían reflejar mejor la configuración real del dispositivo.

Estabilidad, rendimiento y disponibilidad de la actualización

Apple acompaña las nuevas funciones con una serie de correcciones de errores y ajustes de estabilidad que no siempre se detallan uno a uno, pero que influyen en el rendimiento general del sistema y en las apps nativas.

Según las notas de la compañía, iPadOS 26.2 se centra en pulir el comportamiento del nuevo sistema de ventanas y mejorar la respuesta del sistema en escenarios de multitarea intensiva, donde se combinan varias aplicaciones pesadas o se utilizan recursos gráficos exigentes.

La actualización está disponible para todos los modelos de iPad compatibles con iPadOS 26. La instalación se realiza de forma inalámbrica desde Ajustes > General > Actualización de software, y no requiere conectar el dispositivo a un ordenador. Es recomendable, como siempre, hacer una copia de seguridad previa antes de iniciar el proceso.

Con este lanzamiento, Apple cierra el año reforzando la idea del iPad como dispositivo orientado a la multitarea, pero sin descuidar aspectos más cotidianos como la reproducción de música y podcasts, los juegos, la personalización visual y la seguridad en el intercambio de contenidos.

El conjunto de cambios de iPadOS 26.2 da como resultado un sistema más maduro en lo que respecta a gestión de ventanas, uso simultáneo de apps y control de notificaciones y recordatorios, manteniendo al mismo tiempo la línea de integraciones entre servicios (Music, Podcasts, Freeform) y un refuerzo claro de las opciones de accesibilidad y protección de datos.