iPadOS 26: Todo lo que debes saber

El iPad siempre ha estado en una tierra intermedia: más potente que una tablet convencional, pero con limitaciones que lo alejaban de un ordenador.

Con la llegada de iPadOS 26, Apple parece decidida a borrar esa línea y ofrecer una experiencia mucho más completa, versátil y cercana a la de un portátil o un Mac. La actualización incluye un rediseño del sistema, nuevas formas de trabajar con ventanas, mejoras en productividad, gestión de archivos y apps renovadas.

Y eso no es todo: también hay novedades en accesibilidad, inteligencia artificial y seguridad que elevan aún más la experiencia de uso.

Nuevo diseño “Liquid Glass”

iPadOS 26 estrena un lenguaje visual renovado llamado Liquid Glass, que incorpora transparencias, reflejos sutiles y un estilo dinámico en toda la interfaz. La sensación es de fluidez y modernidad: los iconos, menús y fondos ahora parecen flotar, lo que aporta una estética más inmersiva.

Además, Apple ofrece ajustes de personalización que permiten modificar el nivel de transparencia y contraste. Esto no solo ayuda en términos de accesibilidad, sino que también mejora la legibilidad en entornos oscuros o con fondos muy coloridos. La interfaz gana en cohesión, acercándose al refinamiento visual que ya veíamos en macOS.

Sistema de ventanas al estilo macOS

La multitarea da un salto con la llegada de ventanas reales. Ahora es posible mover, redimensionar y superponer apps libremente, además de contar con los clásicos botones de cerrar, minimizar y maximizar. La barra superior de menús en algunas aplicaciones refuerza esta experiencia de “ordenador portátil”.

Stage Manager se beneficia especialmente: los usuarios pueden organizar grupos de aplicaciones, arrastrarlas entre escritorios y mantener múltiples flujos de trabajo activos. En combinación con un teclado y un trackpad, el iPad se convierte en una herramienta de productividad mucho más potente que antes.

Mejoras en la app Archivos y Vista Previa

La app Archivos recibe una de las mayores actualizaciones hasta la fecha. La navegación por columnas y la posibilidad de fijar carpetas o usar etiquetas de colores mejoran la organización. También se pueden crear accesos directos en el Dock para abrir proyectos o carpetas clave en un solo toque.

La nueva app Vista Previa es otro gran salto. Permite abrir, editar y anotar PDFs, imágenes y documentos sin necesidad de software de terceros. Esto convierte al iPad en una alternativa real para estudiantes, abogados, arquitectos y cualquier profesional que trabaje con documentos digitales.

Apple Intelligence y funciones de IA

iPadOS 26 incorpora Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía. Esto significa sugerencias más inteligentes en apps como Archivos, mejoras en la redacción de textos, resúmenes automáticos de documentos y búsqueda avanzada por contexto.

Una función destacada es la traducción en vivo integrada en varias apps, lo que permite conversar, leer o trabajar con contenido en otros idiomas sin salir de la aplicación en uso. Aunque algunas funciones estarán limitadas a modelos con chip M1 o posterior, la integración de IA marca un punto de inflexión en la evolución del iPad.

Nuevas y mejoradas apps de sistema

El iPad recibe por primera vez la app Teléfono, lo que facilita gestionar llamadas directamente desde la tablet, utilizando el iPhone como enlace. La app Mensajes también se renueva con encuestas en chats, fondos dinámicos y herramientas de colaboración.

Además, la Calculadora añade gráficos en 2D y 3D, ideal para estudiantes y profesionales, mientras que Notas gana un reconocimiento de escritura aún más preciso con el Apple Pencil. Estas mejoras convierten al iPad en una herramienta más completa tanto para el día a día como para el ámbito académico y profesional.

Pantalla de bloqueo, personalización y accesibilidad

La pantalla de bloqueo ahora admite widgets interactivos, permitiendo acceder a información en tiempo real como recordatorios, clima o controles de música. El reloj también se puede personalizar con diferentes estilos y tipografías.

En cuanto a accesibilidad, se han añadido mejoras para la lectura en pantalla, nuevas opciones de control por voz y herramientas avanzadas para usuarios con baja visión o dificultades auditivas. Apple mantiene su compromiso con un diseño inclusivo, asegurando que más personas puedan aprovechar el iPad.

Seguridad y privacidad reforzadas

La seguridad también ha sido un foco de atención. iPadOS 26 introduce permisos más granulares para apps, mostrando avisos claros cuando una aplicación accede al micrófono, cámara o ubicación.

Se han añadido nuevos informes de privacidad en Ajustes, que resumen de manera sencilla qué datos utilizan las apps. También se refuerza la protección contra rastreadores y el cifrado de extremo a extremo en más servicios de iCloud.

Mejoras en rendimiento y juegos

Apple asegura que iPadOS 26 optimiza procesos en segundo plano, lo que significa que exportar un vídeo o renderizar un archivo pesado ya no bloqueará el resto de tareas. Esto es especialmente útil para creadores de contenido.

Los juegos también se benefician gracias a la integración con Game Mode, que reduce la latencia con controladores y prioriza recursos del sistema. Con la llegada de títulos cada vez más exigentes al ecosistema de Apple, esta mejora será muy bien recibida por los usuarios más gamers.

Multitarea con teclado y atajos más potentes

El sistema de atajos de teclado se amplía con combinaciones más coherentes entre iPadOS y macOS, facilitando cambiar de ventana, agrupar apps o activar funciones sin despegar las manos del teclado. Para quienes trabajan en movilidad, esto acelera flujos de trabajo y reduce toques innecesarios en pantalla.

La app Atajos también crece con acciones específicas de ventanas y nuevas automatizaciones basadas en contexto: por ejemplo, abrir un espacio de trabajo con Archivos, Notas y Safari para un proyecto concreto, o activar un modo de concentración cuando conectas un monitor externo.

Integración con pantallas externas y audio avanzado

La conexión a pantallas externas es más flexible: se respetan resoluciones y tasas de refresco, y se pueden ubicar ventanas de forma independiente sin espejar obligatoriamente la pantalla del iPad. Esto acerca la experiencia a la de un portátil conectado a monitor.

En audio, iPadOS 26 permite elegir micrófono y salida por app, útil para grabaciones, videollamadas o directos. También mejora el aislamiento de voz y la gestión de latencia con interfaces USB-C, algo que agradecerán podcasters y músicos móviles.

Notas rápidas y Pencil: escritura más natural

Las Notas Rápidas se activan con gestos más precisos y reconocen mejor la caligrafía, con conversión a texto mejorada y detección de formas automática. Guardar ideas, fórmulas o esquemas es más ágil que nunca.

El Apple Pencil gana sensibilidad fina y nuevos gestos contextuales para seleccionar, ampliar o transformar contenido en apps compatibles. Esto reduce la fricción entre pensar, dibujar y compartir.

Fotos y edición sin salir del carrete

La app Fotos integra herramientas de edición más avanzadas sin saltar a terceros: máscaras rápidas, ajustes por zonas y mejoras automáticas basadas en IA. Para quienes trabajan con imágenes en movilidad, el flujo es más directo.

La búsqueda en Fotos entiende mejor personas, lugares y objetos, y sugiere álbumes inteligentes. Todo ello se traduce en menos tiempo organizando y más tiempo creando o publicando.

Mail y Safari con enfoque en productividad

Mail incorpora recordatorios para responder, filtrado por prioridad y resúmenes de hilos largos en un vistazo. Para quienes gestionan mucho correo desde el iPad, es un cambio que ahorra minutos cada día.

Safari añade perfiles, mejores extensiones y traducción a nivel de página con detección automática del idioma. La lectura y la investigación se vuelven más cómodas, especialmente cuando se combina con el nuevo sistema de ventanas.

iPads compatibles con iPadOS 26

iPad Pro de 11 pulgadas (1.ª generación y posteriores)

iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación y posteriores)

iPad Air (3.ª generación en adelante)

iPad Air con chip M2 y M3 (11 y 13 pulgadas)

iPad (8.ª generación en adelante)

iPad mini (5.ª generación en adelante)

El único modelo que se queda fuera de la actualización es el iPad de séptima generación.