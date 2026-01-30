iPhone 16: el smartphone más vendido del mundo

El ejercicio de 2025 ha confirmado algo que venía fraguándose desde hace años: el iPhone 16 se ha convertido en el smartphone más vendido del mundo y ha reforzado el dominio de Apple en la parte alta del mercado. Los datos proceden del Global Handset Model Sales Tracker de Counterpoint Research, una de las consultoras de referencia en el sector móvil.

En un contexto de saturación y ciclos de renovación más largos, el mercado se está concentrando en unos pocos modelos. Los diez smartphones más vendidos del planeta representan ya el 19% de todas las ventas globales de 2025, una cuota muy elevada si se tiene en cuenta que en circulación hay miles de referencias activas de diferentes fabricantes.

iPhone 16, número uno mundial por delante de rivales Android

La clasificación publicada por Counterpoint sitúa al iPhone 16 como el móvil más vendido del mundo en 2025, por delante de cualquier otro iPhone y de todos los modelos Android. Lanzado en septiembre de 2024, ha logrado mantenerse en lo más alto incluso conviviendo durante varios meses con el iPhone 17.

El Top 10 elaborado por la firma de análisis está completamente copado por Apple y Samsung, que se reparten todos los puestos. Entre los diez teléfonos más populares encontramos siete iPhone y tres Galaxy, lo que deja fuera de la lista a otros fabricantes relevantes a nivel global como Xiaomi, OPPO o Google.

La tabla completa de modelos más vendidos en 2025 queda así, según los datos recopilados por la consultora:

iPhone 16 iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro Max Galaxy A16 5G Galaxy A06 4G iPhone 17 iPhone 15 Galaxy S25 Ultra iPhone 16e

Más allá de la posición de honor del modelo base, uno de los datos que subrayan los analistas es que la distancia en ventas entre el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro Max es mayor que la que hubo entre el iPhone 15 y el 15 Pro Max. Es decir, el modelo estándar ha ganado más peso relativo, mientras que los 16 Pro y 16 Pro Max se mantienen prácticamente empatados en unidades vendidas.

Esta distribución muestra que muchos usuarios han optado por el iPhone 16 como opción «equilibrada»: un dispositivo suficientemente avanzado, con un precio algo más contenido que las versiones Pro y sujeto a descuentos a medida que avanzó el año. En mercados con fuerte sensibilidad al precio, como buena parte de Europa y ciertas regiones de Asia, esta diferencia ha sido clave para impulsar sus cifras.

Apple domina el Top 10 con siete modelos y refuerza su ecosistema

La lista de 2025 no solo confirma el tirón del iPhone 16, sino que también subraya el dominio general de Apple en el segmento de los modelos más vendidos. Siete de los diez puestos corresponden a la compañía de Cupertino, que repite así su hegemonía en la parte alta de la tabla.

Tras el líder absoluto aparecen iPhone 16 Pro Max e iPhone 16 Pro, en segunda y tercera posición, consolidando a la familia 16 como la más relevante del año. En cuarto lugar se cuela el iPhone 17 Pro Max, que ha necesitado solo unos meses en el mercado para colarse entre los más vendidos, y más abajo figuran también iPhone 17, iPhone 15 e iPhone 16e.

Entre estos modelos, los especialistas de Counterpoint destacan de manera particular el comportamiento del iPhone 17 en su versión estándar. A pesar de ser más reciente, ha registrado el mayor crecimiento interanual dentro de la gama, con unas ventas un 16% superiores a las de la serie 16 en su primer trimestre completo. Parte del éxito se atribuye a mejoras que tradicionalmente quedaban reservadas para las variantes Pro.

El iPhone 17 base ha dado un salto en especificaciones: panel con mayor tasa de refresco, más memoria RAM y un almacenamiento de partida más generoso. Esto ha reducido la brecha percibida entre el modelo de entrada y los Pro, algo que se deja notar en mercados como Europa Occidental, donde buena parte de los consumidores busca terminales de larga duración sin llegar a la gama más cara.

Otro de los protagonistas del año ha sido el iPhone 16e, que cierra el Top 10. Se trata de una variante pensada como puerta de acceso al ecosistema iOS con un precio algo más ajustado, sacrificando ciertos elementos de hardware pero manteniendo un procesador de última generación. Japón y Estados Unidos concentran la mayoría de sus ventas, aunque el enfoque también es relevante para países europeos en los que el coste de entrada al catálogo de Apple sigue siendo una barrera.

El papel de Europa y otros mercados clave en el éxito del iPhone 16

La consultora subraya que Estados Unidos, China y Europa Occidental han sido los grandes motores de ventas de los nuevos iPhone, especialmente de las series 16 y 17. En estos territorios, la combinación de financiación, programas de renovación y descuentos puntuales ha favorecido la actualización a modelos recientes.

En el caso concreto de Europa, el iPhone 16 se ha consolidado como una opción muy popular entre quienes buscan un gama alta sin llegar al precio de los Pro. Operadores y grandes cadenas de distribución han centrado sus campañas en este modelo, aprovechando las rebajas progresivas tras la llegada de la serie 17 y los paquetes con tarifas de datos de larga permanencia.

El informe también apunta a que, en países como India o Japón, el iPhone 16 ha tenido un rendimiento especialmente destacado, apoyado tanto en promociones locales como en la fortaleza de la marca. En estos mercados, donde los usuarios suelen alargar la vida útil de sus dispositivos, el equilibrio entre prestaciones, soporte de software y precio ha sido determinante.

La trayectoria del iPhone 15, que todavía aparece en octava posición, indica que los modelos de generaciones anteriores siguen teniendo recorrido comercial cuando el precio baja lo suficiente. En Europa no es raro encontrarlo con rebajas agresivas, lo que permite a Apple mantener un volumen adicional de ventas sin necesidad de ampliar en exceso su catálogo.

Samsung resiste con la gama media y un único flagship en la lista

Frente al predominio de Apple, Samsung logra mantener su presencia en el Top 10 con tres modelos, todos ellos bien conocidos en el mercado europeo. El Galaxy A16 5G y el Galaxy A06 4G ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente, mientras que el Galaxy S25 Ultra se sitúa en la novena plaza.

El Galaxy A16 5G se confirma como el smartphone Android más vendido del mundo en 2025. Su combinación de conectividad 5G, precio contenido y soporte de software relativamente prolongado ha resultado especialmente competitiva en regiones sensibles al coste, como parte de Europa del Este, Oriente Medio, África y Latinoamérica.

Algo más abajo en precio aparece el Galaxy A06 4G, que se coloca en sexta posición. Es un modelo orientado a la gama de entrada, centrado en ofrecer lo esencial con un coste muy ajustado. Aunque no compite directamente con el iPhone 16 en prestaciones, ayuda a Samsung a sostener un volumen de unidades importante en países donde el presupuesto medio por móvil sigue siendo limitado.

En el extremo opuesto del catálogo encontramos el Galaxy S25 Ultra, noveno en el ranking mundial y único buque insignia Android presente entre los diez más vendidos. A pesar de caer un peldaño respecto a la posición que ocupó el S24 Ultra en 2024, sus ventas han crecido de forma notable en mercados concretos.

Según los analistas, las ventas del Galaxy S25 Ultra se han más que triplicado en Japón y han logrado un crecimiento de doble dígito en India. Samsung ha reforzado este modelo con funciones avanzadas de inteligencia artificial centradas en productividad, creación de contenido y fotografía, lo que le ha permitido recortar la distancia con los Galaxy de la serie A pese a la considerable diferencia de precio.

Un Top 10 muy continuista, pero con más peso de la gama alta

Si se compara con el listado de 2024, la foto global del mercado apenas cambia de protagonistas. Apple y Samsung vuelven a monopolizar los diez primeros puestos, algo que ya se ha convertido en la norma durante los últimos cuatro años. Lo que sí se aprecia es un relevo generacional en los modelos que integran esa lista.

Terminales que todavía aparecían en el ranking anterior, como iPhone 14 o Galaxy S24 Ultra, han cedido su sitio a las familias iPhone 16, iPhone 17 y Galaxy S25. Este desplazamiento muestra que, aunque el ritmo de renovación se ha frenado, cuando los usuarios deciden cambiar de teléfono suelen inclinarse por generaciones recientes con mayor recorrido en soporte de software.

La propia estructura del Top 10 refleja que los modelos con mejores especificaciones y más memoria tienden a concentrar una mayor cuota, incluso si su precio es más elevado. En Europa y otros mercados maduros, las prestaciones relacionadas con la IA, la cámara y la pantalla se han convertido en factores clave en la decisión de compra, por encima de pequeños ahorros de precio.

Los analistas señalan además que, pese a la amplia oferta de marcas en el segmento Android, los volúmenes se reparten cada vez más en torno a unos pocos terminales de gran visibilidad. El resto del catálogo queda relegado a nichos concretos o a ventas muy fragmentadas que no logran acceder a los primeros puestos de la clasificación.

En el caso de Apple, el hecho de ofrecer un número relativamente reducido de modelos, acompañado de una elevada cuota de mercado, hace que sus iPhone figuren de forma recurrente como los smartphones más vendidos. Esta estrategia contrasta con la de otros fabricantes que diversifican mucho su gama, pero ven cómo sus ventas se distribuyen entre una multitud de referencias diferentes.

Memoria, IA y perspectivas para 2026: más protagonismo para los flagship

Mirando al corto plazo, Counterpoint advierte de que 2026 podría estar marcado por la escasez y el encarecimiento de la memoria RAM, en gran parte debido al aumento de demanda de centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Este escenario afectaría con especial intensidad a los móviles de entrada y de gama media.

La consultora anticipa que los smartphones premium y los flagship podrían ganar todavía más peso en el Top 10 global, ya que cuentan con mayor margen para absorber esa subida de costes. En paralelo, se espera un alargamiento de los ciclos de reemplazo, en parte compensado por planes de financiación, programas de recompra y el auge de los dispositivos reacondicionados.

En el lado de Apple, los datos de 2025 refuerzan la idea de que las series 16 y 17 han sentado las bases de lo que podría ser otro año de liderazgo. Muchas previsiones apuntan a que el iPhone 17 podría convertirse en el modelo más vendido del mundo en 2026 si mantiene el ritmo de adopción actual, sobre todo en Europa y Norteamérica.

Samsung, por su parte, prepara la llegada de los Galaxy S26, llamados a competir en la parte alta del mercado con nuevas funciones de IA y cambios de diseño. La incógnita está en si estas novedades serán suficientes para recortar la distancia respecto al iPhone 16 y su sucesor en las listas de ventas globales.

En un mercado cada vez más concentrado, el rendimiento del iPhone 16 durante 2025 deja un mensaje claro: el liderazgo no depende únicamente del modelo más nuevo, sino del equilibrio entre precio, prestaciones y soporte a largo plazo. Mientras Apple y Samsung sigan ajustando con precisión esa combinación, todo apunta a que seguirán repartiéndose los primeros puestos del ranking mundial de smartphones vendidos.