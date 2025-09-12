iPhone 17 Air, es tan precioso como polémico

Apple lo ha vuelto a hacer: ha sacado un dispositivo que entra por los ojos. El iPhone Air es, sin duda, uno de los teléfonos más bonitos que la compañía ha fabricado en los últimos años. Su delgadez impresiona, sus colores enamoran y su estética hace honor a ese apellido “Air” que tantos recuerdos trae de los MacBook. Ahora bien, detrás de esa belleza encontramos una realidad menos brillante: un procesador recortado, un único sensor de cámara y una autonomía que preocupa. En otras palabras, un teléfono precioso… pero con demasiados compromisos para recomendarlo a la ligera.

El iPhone Air es, probablemente, el dispositivo más llamativo de Apple en esta generación, pero también uno de los más difíciles de recomendar. Su diseño ultradelgado y sus colores frescos lo convierten en un objeto de deseo inmediato, casi como una pieza de colección. Sin embargo, detrás de esa belleza se esconden compromisos que pesan: autonomía reducida, un procesador A19 Pro recortado y una sola cámara trasera que limita las posibilidades fotográficas. Es un teléfono precioso, sí, pero también un recordatorio de que no siempre lo más atractivo es lo más práctico.

El diseño es lo más importante

El iPhone Air es el teléfono más delgado que Apple ha creado hasta la fecha. Con apenas unos milímetros de grosor, su diseño recuerda a los iPhone más ligeros de antaño, pero llevado al extremo. El chasis de aluminio y vidrio le da un acabado premium, y los nuevos colores aportan frescura a la gama: Azul Cielo, Dorado Claro, Blanco Nube y Negro Espacial.

En la mano se siente liviano, elegante, y parece pensado para quienes priorizan estética por encima de todo. El problema es que esta delgadez tiene un precio: menos espacio interno, lo que obliga a Apple a recortar en batería y en sistemas de refrigeración. Es un dispositivo de diseño impecable, pero que ya desde el principio invita a preguntarse si será práctico en el día a día.

La pantalla da la talla

La pantalla del iPhone Air no se queda atrás en cuanto a aspiraciones. Hablamos de un panel OLED Super Retina XDR de más de 6,5 pulgadas, con marcos reducidos y compatibilidad con ProMotion a 120 Hz. Por fin, la fluidez que antes se reservaba a los modelos más caros de la gama llega también a este dispositivo.

El brillo máximo alcanza los 3.000 nits, lo que garantiza buena visibilidad incluso bajo luz solar directa. Además, incorpora la función de pantalla siempre activa (Always-On Display), con ajustes automáticos de tasa de refresco para optimizar el consumo energético. Todo en la pantalla del Air respira calidad, aunque nuevamente, la batería limitada puede empañar la experiencia si eres de los que exprimen el móvil al máximo.

¿Tendrá problema de rendimiento?

El motor del iPhone Air es el A19 Pro, el mismo que encontramos en los modelos más potentes de la gama, pero con un recorte del 30 % en rendimiento para adaptarse a la refrigeración más limitada de su cuerpo ultradelgado. Esto significa que, en uso diario, la fluidez está garantizada, pero en escenarios exigentes —juegos pesados, edición de vídeo o sesiones largas de grabación— el teléfono puede resentirse más que un iPhone 17 Pro.

En cuanto al almacenamiento, Apple ofrece configuraciones de 256 GB y 512 GB, descartando versiones más básicas. La memoria RAM es suficiente para mantener varias aplicaciones abiertas y responder con solvencia, pero no cabe duda de que el Air no está pensado para quienes buscan exprimir al máximo la potencia bruta de su iPhone.

Vuelta atrás, sólo una cámara

Aquí es donde el Air marca una diferencia importante con el resto de la familia. En lugar del ya habitual sistema de doble o triple cámara, Apple ha optado por incluir un único sensor trasero de 48 MP. Puede parecer una decisión arriesgada, pero este sensor es versátil: ofrece buena calidad en fotos nocturnas, un procesado avanzado y un zoom digital que, sin ser perfecto, cumple en la mayoría de situaciones.

La cámara frontal también recibe mejoras, con mejor apertura y funciones de software como Center Stage para videollamadas. Sin embargo, la ausencia de un ultra gran angular o un teleobjetivo limita claramente las posibilidades fotográficas. Queda la sensación de que Apple ha querido sacrificar variedad para mantener la línea de diseño ultradelgada.

El problema de la batería

El gran talón de Aquiles del iPhone Air es su batería. El diseño tan fino no deja espacio para grandes celdas, y eso se traduce en una autonomía más justa que la de sus hermanos mayores. En uso moderado, puede llegar al final del día, pero los usuarios intensivos tendrán que cargarlo antes de lo habitual.

Además, al contar con menos espacio para sistemas de refrigeración, el teléfono puede calentarse más en sesiones prolongadas de uso intensivo, lo que no solo afecta al rendimiento sostenido, sino también a la comodidad en la mano. La carga rápida por USB-C y la carga inalámbrica vía MagSafe siguen presentes, pero no compensan del todo el déficit de capacidad de la batería.

Precio y disponibilidad

El iPhone Air se sitúa en la gama alta en cuanto a precio. Parte de los 999 euros para la versión de 256 GB, y sube si optamos por más almacenamiento. Estará disponible en España desde el 19 de septiembre de 2025, en los cuatro colores ya mencionados.

Es, sin duda, un terminal llamativo que atraerá miradas en escaparates y manos, pero su precio lo coloca en una posición difícil frente a alternativas más completas dentro de la propia gama iPhone.

¿Merece la pena?

El iPhone Air es un dispositivo pensado para enamorar a primera vista: ligero, estilizado, colorido y con un aire moderno que lo hace único. Sin embargo, esa obsesión por el diseño ha obligado a Apple a sacrificar aspectos clave como la autonomía, la refrigeración y la versatilidad fotográfica.

Recomendarlo hoy día no es sencillo, es un capricho perfecto para quien prioriza estética y ligereza, pero no para quien busca el mejor iPhone en relación calidad-precio o el más equilibrado. El iPhone Air es, al final, un experimento bonito pero lleno de concesiones.