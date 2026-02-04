El iPhone 17 Pro Max tiene la mejor batería

La batería sigue siendo uno de los motivos número uno para cambiar de móvil, y una nueva comparativa lo deja bastante claro: el iPhone 17 Pro Max ha quedado primero en una prueba que enfrenta a 35 smartphones de distintas marcas. Lo interesante no es solo el puesto, sino el contexto: Apple se ha colocado arriba incluso frente a modelos con baterías mucho más grandes, y además el informe destaca que el iPhone 17 “normal” se cuela también en lo más alto, empatando en segunda posición.

Dos pruebas muy concretas: vídeo a tope y un “día intensivo” condensado

La metodología de la comparativa se apoya en dos benchmarks que buscan reproducir situaciones reales sin liarse con teorías. Por un lado, un test de tres horas de vídeo en streaming por Wi-Fi con la pantalla al máximo brillo y empezando al 100%, para ver qué móvil aguanta mejor cuando todo está “a tope”. Por otro lado, un test de 45 minutos de uso intenso que mezcla tareas típicas: jugar, ver vídeos, hacer scroll por redes y hasta una videollamada, también arrancando con la batería llena. El iPhone 17 Pro Max queda arriba en ambos, que es justo lo que le da fuerza a la comparación.

Por qué sorprende: 5.088 mAh no es “la batería más grande” del mercado

Uno de los detalles que más llama la atención es que el iPhone 17 Pro Max no gana por tener la batería más enorme. Se habla de una capacidad de 5.088 mAh, que en el panorama actual es bastante razonable, pero no la típica cifra “loca” que vemos en algunos modelos centrados únicamente en capacidad. Aun así, el resultado final le favorece, y ahí entra el enfoque clásico de Apple: eficiencia. La comparación atribuye buena parte del mérito al chip A19 Pro y, sobre todo, a esa integración hardware y software tan cerrada que permite apretar rendimiento cuando hace falta y recortar consumo cuando no. Es el tipo de ventaja que no se ve en una ficha técnica, pero sí en horas de uso.

El dato curioso: el iPhone 17 empata en segunda posición frente a un rival “gigante”

Si el primer puesto del Pro Max ya es relevante, lo del iPhone 17 base tiene aún más “lectura” para quien compara por precio. Según la misma prueba, el iPhone 17 queda segundo (empatado) junto al OnePlus 15, pero con una diferencia de capacidad brutal: el iPhone 17 aparece con 3.692 mAh frente a los 7.300 mAh del OnePlus. Dicho de forma sencilla: Apple consigue resultados de autonomía de primer nivel con una batería muchísimo menor, lo que vuelve a señalar la eficiencia como el factor decisivo. Y esto, para el usuario, suele significar menos ansiedad con el porcentaje y más confianza en llegar al final del día.

Apple también lidera por marca: el promedio deja una foto muy clara

Más allá de un modelo concreto, la comparativa también mira el rendimiento medio por marca, y ahí Apple sale especialmente bien parada. Al promediar los resultados, la compañía logra una puntuación global de 91,7%, por delante de OnePlus y varios puntos por encima de marcas que suelen competir fuerte en autonomía como Motorola, Samsung y Google. Además, en el test de resistencia aparecen otros iPhone muy bien situados, incluyendo el iPhone 16E, mencionado como un modelo que parte de 599 dólares en el mercado estadounidense. En conjunto, el mensaje es bastante directo: no es solo el Pro Max, es una tendencia de gama, y eso se nota cuando eliges iPhone por “no complicarte” con la batería.

Conclusión: la autonomía se gana con eficiencia, no solo con números

La conclusión práctica es fácil de bajar al suelo: si te importa la batería, el iPhone 17 Pro Max se refuerza como referencia, pero lo realmente interesante es que Apple logra ese resultado sin depender de la mayor capacidad. Y cuando además ves al iPhone 17 base compitiendo de tú a tú con un rival que le dobla la batería, queda claro que la autonomía no se resume en “mAh”. En 2026, el usuario no solo quiere horas: quiere estabilidad, que el móvil se comporte igual de bien en vídeo, redes, juegos y llamadas. Y ahí, por lo visto en esta prueba, Apple sigue jugando con ventaja.