iPhone 17, una digna actualización del modelo anterior

Ya sabes cómo es esto: cada año Apple nos hace esperar, levantarnos de la silla para ver qué trae, y este año, con el iPhone 17, la sensación es agridulce. No porque el teléfono sea malo (todo lo contrario) sino porque es el dispositivo que menos cambia, el que parece una especie de “refresco” más que una revolución. La pantalla se estira un poco, se añaden novedades de cámara y autonomía, pero muchas de estas mejoras ya deberían haber estado en el iPhone 16.

Aun así, hay razones para ilusionarse: su rendimiento promete, las cámaras se renuevan con técnicas potentes, y la batería parece que al fin da un buen salto. Dicho esto, con el precio que tiene cuesta recomendarlo si esperabas algo más rompedor.

¿Y éste diseño?

En lo que respecta al diseño, el iPhone 17 es sin duda el más continuista de la nueva familia. Apple mantiene las mismas líneas generales que ya vimos en el iPhone 16, con marcos planos y trasera de vidrio, lo que hace que a simple vista cueste distinguirlos. Como novedades, encontramos nuevos colores (Lavanda, Verde Salvia, Azul Niebla, Blanco y Negro) y un ligero ajuste en el tamaño de la pantalla, que pasa a 6,3 pulgadas en el modelo base.

También se han reducido mínimamente los bordes, lo que mejora la relación entre cuerpo y pantalla. Son cambios sutiles, casi cosméticos, que no llegan a justificar la etiqueta de “nuevo diseño” y que refuerzan la sensación de que Apple se ha reservado la auténtica revolución estética para otra generación.

La pantalla que debió ser

El iPhone 17 incorpora una pantalla OLED LTPO más grande que la del iPhone 16: ahora son 6,3 pulgadas frente a las 6,1 que usaba antes. Este tamaño le da mejor presencia, un poco más de espacio para ver y manejar. También por primera vez en un modelo base Apple le mete la tasa de refresco ProMotion de 120 Hz, algo que hasta ahora se reservaba para los modelos Pro. Eso hace que deslices, animaciones, respuesta táctil, etc., se sientan más suaves de lo que solían.

El brillo máximo mejora bastante, y es que puede llegar hasta 3.000 nits en los momentos de máxima exigencia, lo que ayuda mucho bajo luz solar intensa. Y también se mantiene el modo Always-On, ese que permite ver información sin despertar toda la pantalla, con ajustes que bajan la frecuencia en modos de reposo para ahorrar batería.

Pero no todo son flores: el diseño general de la pantalla no cambia mucho (bordes, marcos, forma), así que visualmente no hay sorpresa. El usuario con ojo experto lo verá parecido al 16 salvo por estos matices de fluidez y brillo. En resumen: mejoras bienvenidas, pero que muchos esperábamos ya.

Un rendimiento suficiente

Aquí hay una de las partes más firmes. El iPhone 17 monta el chip A19, fabricado con tecnología de 3 nm en los modelos base. Eso significa eficiencia energética y mejoras de rendimiento, aunque no hay cambio radical en la arquitectura: no se estrena un chip completamente nuevo aparte del A19 en su versión base, sino que se mantiene la línea de Apple mejorándola.

El almacenamiento también sufre un ajuste lógico: ya no se ofrece la versión más básica con 128 GB, sino que el mínimo es 256 GB, lo que es más acorde al uso actual entre apps, fotos, vídeos de alta resolución. También la otra opción disponible, 512 GB, para quienes usan mucho almacenamiento local.

Tenemos una batalla de novedades, Wi-Fi mejorado, Bluetooth actualizado, USB-C con velocidades estándar, etc. No es un salto brutal, pero suficientes mejoras para notar diferencia en fluidez, uso diario, videojuegos o apps exigentes.

La cámara se parece, pero no es igual

Si hablamos de cámara, aquí Apple ha jugado fuerte, aunque conservando el diseño general para que el teléfono se reconozca de inmediato como un 17. En la parte trasera tenemos un sistema dual: principal de 48 MP con mejoras de f-stop, óptica estabilizada, y ultra gran angular también de 48 MP. Esto permite mayor detalle, mejor manejo en baja luz y más posibilidades fotográficas sin depender tanto de zoom digital.

La cámara frontal pasa a 18 MP con apertura mejorada y nuevas funciones como “centre stage” (seguimiento del sujeto) y captura dual, lo que significa que en selfie o videollamada puede adaptarse mejor a diferentes encuadres, y también grabar vídeo estable con mejoras evidentes.

Aunque el teleobjetivo no es parte del iPhone 17 base (eso se reserva para los Pro), las mejoras principales en los otros sensores sí hacen que, incluso sin telefoto, la calidad general suba mucho: más detalle, mejor color, mejor rendimiento en noches y escenas difíciles.

El mejor en autonomía

Aquí encontramos lo más prometedor del iPhone 17: la autonomía parece al fin un punto donde Apple da un salto visible. Mientras que en generaciones previas había que cargar a diario de forma casi obligada si usabas bastante el teléfono, con este modelo se espera que la batería dure “todo el día” con un uso intensivo, y algo más en uso moderado. Se menciona, por ejemplo, un número de horas de reproducción de vídeo bastante mayor al de la generación anterior, lo que sugiere mejoras químicas y de eficiencia.

En cuanto a la carga, se mantiene la compatibilidad con carga rápida por cable USB-C, así como carga inalámbrica mediante MagSafe y otros estándares. Aunque no cambia mucho el número de vatios de carga rápida respecto a lo que venía haciéndose, sí hay mejoras en software para que la batería sufra menos con cargas frecuentes, regulaciones térmicas, etc.

En definitiva, si lo que más te preocupa es no estar siempre con el cargador a mano, el iPhone 17 será uno de los candidatos más sólidos para eso, aunque los usuarios muy exigentes seguirán echando en falta quizás algo más de autonomía o carga ultrarrápida.

Precios y disponibilidad

El iPhone 17 base sale en España con dos configuraciones de almacenamiento: 256 GB y 512 GB, nada de versión de 128 GB, lo cual ya cambia algo respecto al pasado. Estará disponible para reservar desde fechas similares a anteriores Keynotes, y a la venta oficial a partir del 19 de septiembre de 2025 en la mayoría de los mercados importantes.

En cuanto al precio, la versión base (256 GB) parte desde 959 euros, lo que lo sitúa en un rango alto considerando que muchos esperábamos que algunas de las mejoras (120 Hz, mayor almacenamiento, mejoras de cámara) llegasen sin subir tanto. La versión de 512 GB costará más, lógicamente, aunque Apple no ha comunicado el precio exacto de esa variante base superior en España para todos los distribuidores.

También hay que tener en cuenta los colores disponibles (Lavanda, Verde Salvia, Azul Niebla, Blanco y Negro) que son atractivos, pero no compensan si esperabas un rediseño visual más fuerte.

¿Merece la pena?

Al final, el iPhone 17 parece ese amigo que mejora ciertas cosas importantes, pero no las que creías que ya debía tener. Es un teléfono muy competente, con excelentes cámaras, buen rendimiento, pantalla fluida y autonomía mejorada, pero decepciona si esperabas un cambio estético notable o funciones inéditas. Si ya tienes un iPhone 15 o 16, la mejora será visible, pero puede que no justifique el desembolso. Ahora bien, si vienes de un modelo más antiguo o te importa de verdad la autonomía y las cámaras, el iPhone 17 puede ser una excelente elección… siempre que estés listo para pagar por esas mejoras.