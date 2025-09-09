Apple ha anunciado el nuevo iPhone 17, un modelo que estrena diseño con pantalla de 6,3 pulgadas, bordes más delgados y cinco nuevos colores: lavanda, azul neblina, negro, blanco y salvia. El terminal introduce mejoras clave en pantalla, resistencia, cámaras y procesador, consolidando la gama como referente en smartphones.

El iPhone 17 da el salto a los 120 Hz y una pantalla más grande

La pantalla Super Retina XDR ahora incluye tecnología ProMotion, con frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz y modo de 1 Hz para el always on display. El brillo máximo en exteriores alcanza los 3.000 nits, lo que garantiza una mejor legibilidad a pleno sol. Además, Apple presenta Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a rayones y con un revestimiento antirreflejo de 7 capas que reduce brillos en distintas condiciones.

El chip A19 de 3 nanómetros impulsa el dispositivo con una CPU de seis núcleos y una GPU de cinco, optimizados para el nuevo sistema de Apple Intelligence. La eficiencia energética mejora notablemente: con solo 10 minutos de carga se obtienen hasta 8 horas de reproducción de vídeo, y el 50% de la batería se alcanza en 20 minutos.

En fotografía, el iPhone 17 incorpora un sistema de dos cámaras traseras: un sensor principal de 48 MP y un secundario de 24 MP con teleobjetivo óptico x2. La nueva fusión ultra gran angular de 48 MP ofrece hasta cuatro veces más detalle que en el iPhone 16. La cámara frontal, denominada Center Stage Front Camera, estrena un sensor casi el doble de grande, con estabilización mejorada y un ángulo de visión más amplio, además de un nuevo formato cuadrado que admite cuatro composiciones distintas.

El iPhone 17 parte con 256 GB de almacenamiento, duplicando la capacidad base respecto a generaciones anteriores. Con estas novedades, Apple refuerza la apuesta por diseño, fotografía y potencia en su smartphone insignia.