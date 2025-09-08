Sigue la presentación del iPhone 17 con Actualidad iPhone

El evento arrancará a las 10:00 a. m. en California, lo que se traduce en diferentes horarios para nuestra comunidad hispanohablante:

España : 19:00 h

: 19:00 h México, Colombia y Perú : 12:00 h

: 12:00 h Chile : 14:00 h

: 14:00 h Argentina y Uruguay: 14:00 h

De esta forma, sin importar en qué país te encuentres, podrás unirte a nuestra transmisión para seguir cada detalle. Nuestra emisión comenzará 30 minutos antes del evento, para ir calentando motores comentando las novedades que esperamos.

¿Qué podemos esperar? Además del nuevo iPhone 17, que promete un diseño renovado y mejoras en rendimiento y batería, también se habla de un Apple Watch con funciones de salud más avanzadas y tal vez alguna sorpresa relacionada con iOS 26. Apple siempre guarda algún as bajo la manga, así que vale la pena conectarse para no perderse nada.

Queremos invitarte a ser parte del evento en nuestra transmisión en directo, donde además iremos compartiendo nuestras primeras impresiones y respondiendo a los comentarios en tiempo real. Si eres de los que disfruta cada lanzamiento como una experiencia colectiva, este es tu espacio para vivirlo junto a una comunidad apasionada por la tecnología.

Prepárate, guarda la fecha y únete a nosotros. El iPhone 17 está a punto de ver la luz, y lo mejor será descubrirlo juntos.