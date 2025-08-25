Este año, Apple podría dar un salto interesante en la forma en que manejamos la carga de sus dispositivos. Los rumores indican que el iPhone 17 Pro incluiría una función llamada carga inalámbrica inversa, que permitiría usar el teléfono para cargar otros accesorios compatibles, como los AirPods o el Apple Watch, sin necesidad de cables.

Esta idea no es nueva, pues desde el iPhone 12 existió una especie de carga inversa limitada con el MagSafe Battery Pack, que se alimentaba cuando el iPhone estaba conectado a la corriente. Sin embargo, Apple descontinuó ese accesorio en 2023 y desde entonces la carga inversa no se ha implementado de forma inalámbrica, sólo a través del puerto USB-C a una potencia de hasta 4.5W.

La novedad del iPhone 17 Pro sería un sistema de carga inalámbrica inversa que podría entregar hasta 7.5W, lo que sería suficiente para emergencias o para cargar accesorios al vuelo de manera sencilla y sin cables visibles. Además, el iPhone 17 mejoraría notablemente la velocidad de carga inalámbrica tradicional, pasando a soportar hasta 25W gracias a la nueva certificación Qi 2.2, una mejora que reducirá el tiempo de recarga y hará esta opción más práctica para el uso diario.

Aunque Apple ha probado esta función, no hay certeza de que se active cuando el iPhone 17 Pro llegue al mercado, previsto para septiembre de 2025. Lo que sí está claro es que la marca apuesta por un futuro cada vez más inalámbrico, con dispositivos que no sólo se cargan rápido, sino que incluso pueden ayudarse entre ellos en movilidad.

En definitiva, esta posible función de carga inversa refleja el interés de Apple por simplificar la experiencia de usuario y extender el concepto de MagSafe más allá del propio iPhone, haciendo que accesorios como los AirPods o el Apple Watch puedan recargarse de manera espontánea y sin complicaciones.