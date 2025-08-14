El iPhone 17 Pro presenta nuevo chasis de aluminio y vidrio: primeras filtraciones

Se han filtrado imágenes del chasis del nuevo iPhone 17 Pro, confirmando un cambio significativo al regresar a un marco de aluminio para sus modelos Pro, después de varios años utilizando titanio. Este aluminio está mecanizado con precisión y conforma un cuerpo unibody que envuelve el teléfono, incluyendo el módulo de cámaras con un diseño rectangular sobredimensionado que cubre el ancho del dispositivo.

El chasis muestra un diseño robusto y elegante, con áreas de vidrio integradas en la parte trasera para el funcionamiento de carga inalámbrica y MagSafe. Esta combinación de aluminio y vidrio proporciona mejor disipación térmica en comparación con el titanio, lo que es clave para mantener el rendimiento en juegos o vídeos de alta resolución. Además, al optar por aluminio, Apple busca reducir la huella de carbono en la fabricación, alineándose con sus objetivos medioambientales para 2030. Además de aportar mayor conductividad térmica, y aunque es menos resistente que el titanio, menor peso del aluminio puede mejorar la comodidad de uso.

Las imágenes filtradas también muestran que el módulo de cámara tendrá un color uniforme que coincide con el del chasis, a diferencia de diseños anteriores. El aluminio rodea todo el teléfono con un corte para las lentes y una gran sección circular para el MagSafe, revelando un diseño renovado que será una de las principales bazas para que este iPhone 17 Pro sea un éxito de ventas.

Este cambio marca la primera vez que un iPhone Pro utiliza aluminio desde que Apple los diferenció de los modelos básicos. La presentación oficial del iPhone 17 Pro se espera para septiembre de 2025.