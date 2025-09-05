Una Dynamic Island más pequeña para el próximo iPhone

El nuevo iPhone 17 Pro podría sorprender con una Dynamic Island más pequeña, según un rumor de última hora. El cambio parece centrarse en un recorte físico de la pantalla que pasaría de los 2 centímetros actuales a solo 1,5 centímetros, gracias a un sistema de cámara frontal y sensores mucho más compacto.

Qué cambia en la Dynamic Island

Apple estaría apostando por una Dynamic Island más reducida en el iPhone 17 Pro y Pro Max, lo que refuerza la tendencia de aprovechar al máximo el espacio del frontal. Este ajuste físico iría mejor acompañado de un nuevo sistema de cámara, permitiendo que la isla ocupe menos lugar y mejore la experiencia visual. Además, varios analistas sugieren que la tecnología «metalens» podría ayudar a reducir los elementos necesarios para Face ID, integrando componentes para lograr un sistema aún más delgado y avanzado.

Los rumores no son nuevos: desde principios de año, voces como la del analista Jeff Pu apuntaban a un rediseño de la Dynamic Island, asociado sobre todo a los modelos Pro y Pro Max del iPhone 17. Otros filtradores creen que este cambio podría llegar incluso a toda la gama iPhone 17, aunque algunos informes recientes indican que quizá solo veamos esta novedad en los modelos más altos, dejando el salto para todos los modelos en futuras generaciones.

Novedades en software e inteligencia artificial

Más allá del hardware, también se especula con una Dynamic Island más inteligente y funcional, integrada con nuevos accesos directos y funciones proactivas gracias al impulso de la inteligencia artificial. La idea es que esta zona de la pantalla deje de ser solo un área de notificaciones y se transforme en un mini centro de control, anticipando lo que puedes necesitar y aprendiendo de tus hábitos de uso.

¿Cuándo podremos verlo?

Apple revelará oficialmente todas estas novedades en su próximo evento, el 9 de septiembre. De confirmarse estos cambios, sería la primera gran evolución de la Dynamic Island desde su debut en el iPhone 14 Pro hace tres años. El objetivo parece claro: ofrecer una experiencia más limpia, avanzada y diferencial en sus modelos más exclusivos.