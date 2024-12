Este podría ser el iPhone 17 Pro con la nueva cámara

Desde antes de que se lanzara el iPhone 16 ya estábamos viendo supuestas imágenes del iPhone 17, con una nueva disposición de la cámara en horizontal. Hoy aparece un nuevo rumor de fuente fiable que así lo confirmaría, aunque algunos no terminamos de verlo.

Ya va tocando un cambio de diseño importante en el iPhone. El módulo actual de 3 cámaras en disposición triangular debutó con el iPhone 11, y desde entonces el diseño del teléfono ha sufrido pocos cambios, apenas un aumento del tamaño del módulo de cámaras, o el paso de los bordes redondeados a un diseño más plano. Sin embargo alguien no muy familiarizado con los últimos modelos tendría difícil diferenciar un iPhone 11 Pro Max a un iPhone 16 Pro Max. Sí ha habido más cambios en el iPhone normal, que ha pasado de cámaras en vertical a otras en diagonal y de nuevo a vertical. Precisamente este último cambio en el iPhone 16 y 16 Plus a un módulo con las cámaras en vertical es lo que hace este rumor sobre el próximo 17 Pro poco probable a mi parecer.

El cambio a esta nueva disposición de los objetivos en los iPhone 16 y 16 Plus se justificó según Apple por la posibilidad de capturar vídeo espacial para las Apple Vision Pro. Al grabar el vídeo en horizontal tener los objetivos así permite capturar la imagen en tres dimensiones, consiguiendo ese efecto de profundidad. ¿Por qué entonces cambiar el módulo ahora en los modelos Pro con una disposición completamente contraria? Y no sólo eso, el diseño del iPhone 17 Pro sería casi calcado al del nuevo Pixel de Google, y al de muchos teléfonos Android que se van a ir lanzando este año. Apple no suele diseñar sus teléfonos parecidos a otras marcas, más bien todo lo contrario.

¿Tendremos un nuevo iPhone 17 Pro parecido a los Google Pixel? Parece poco probable. Si finalmente Apple decide el cambio de disposición de los objetivos a un módulo horizontal, lo que no me cabe ninguna duda es de que no tendrá ese aspecto que vemos en las imágenes que se están creando y publicando en diferentes medios.