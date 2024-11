Así será el iPhone 17 ultra delgado que veremos en 2025

Según toda la rumorología de los últimos meses, Apple tiene penado lanzar un nuevo modelo de iPhone 17 ultra delgado. Conocido como iPhone Air o iPhone Slim, hoy hemos conocido más detalles de cómo será.

Apple tiene pensado lanzar el iPhone más delgado de la historia, o al menos eso es lo que dicen los expertos. Denominado al principio como iPhone Air, ahora parece que en algunos otros sitios empiezan a llamarlo iPhone Slim, pero la verdad es que si iPhone Air me parecía un nombre poco probable de ser cierto, el nuevo iPhone Slim me lo parece aún menos. El caso es que la extrema delgadez de este dispositivo, que llegaría a tener tan sólo 6mm de grosor, supone un gran reto para la compañía que ha tenido que tomar decisiones importantes para conseguir su fabricación.

La primera de esas decisiones es prescindir de la bandeja SIM. Esto no es algo nuevo, en Estados Unidos de hecho sólo se venden iPhone sin esa bandeja, haciendo uso únicamente de la eSIM, pero fuera del mercado norteamericano este tipo de tecnología no está tan extendido en las operadoras, así que podría ser un problema para su distribución internacional. Esto mismo ya ocurrió con el Apple Watch, y no evitó que Apple lo lanzara internacionalmente obligando así a las operadoras a ponerse las pilas cuando sus clientes demandaban ese tipo de tecnología, así que podría volver a ocurrir.

El problema real estaría en China, donde los reguladores no permiten el uso de eSIM en los teléfonos porque requieren una identificación personal del usuario, algo que los actuales sistemas de eSIM no permiten de forma tan precisa como las SIM físicas. ¿Podría Apple dejar a China fuera del mercado internacional del iPhone Air/Slim? Parece poco probable.

Además de este asunto, nos encontramos con el módem 5G que utilizaría. Un iPhone tan delgado tendrá su punto débil en la batería, así que conseguir ña máxima eficiencia en el consumo será primordial. Por eso usará, según los rumores, un módem 5G propio, abandonando a Qualcomm que hasta ahora ha sido el proveedor de este componente. Apple ha tenido muchos problemas en el desarrollo de su módem 5G, hasta el punto de que se rumoreó incluso que abandonaba el proyecto. ¿Será fiable este nuevo módem? Según los expertos, no tendrá una velocidad tan alta como los de Qualcomm pero sí que será más pequeño y consumirá menos. Además no tendrá conectividad mmWave, por lo que no podrá hacer uso de las redes 5G más rápidas.

Por último está el asunto de la cámara. Si reducimos el grosor del dispositivo hasta los 6mm no queda espacio para la cámara, por lo que este elemento tendrá que sobresalir aún más que en los modelos actuales. Estéticamente esto será todo un reto para Apple. Ya tenemos dispositivos muy delgados como el iPad Pro, pero la cámara no llega ni de lejos a la calidad que pueden ofrecer los iPhone. ¿Otro sacrificio más en beneficio de la extrema delgadez? todo parece indicar que son demasiados esfuerzos simplemente por tener un dispositivo muy delgado. ¿Merecerá la pena?