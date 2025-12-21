Apple prepara el relevo de su iPhone “asequible” y todo indica que la próxima generación llegará con un cambio clave: el iPhone 17e pasaría por fin a contar con MagSafe. Esta decisión, si se confirma, supondría dejar atrás una de las críticas más repetidas al iPhone 16e, sobre todo en mercados como España y el resto de Europa, donde la gama media está muy apretada y los recortes se miran con lupa.

Los distintos informes y filtraciones coinciden en que el nuevo modelo mantendría la filosofía del actual: precio más contenido, hardware muy potente y algunos recortes en pantalla y extras. La gran diferencia estaría en que, esta vez, Apple evitaría repetir el error que tantos usuarios señalaron en la primera generación: lanzar un iPhone de más de 700 euros sin compatibilidad con el ecosistema de accesorios magnéticos de la casa.

MagSafe en el iPhone 17e: Apple corrige el tiro

Uno de los puntos más polémicos del iPhone 16e fue su ausencia total de MagSafe, pese a que todos los iPhone con precios similares —y muchos más baratos en Android— ya cuentan con carga magnética moderna. El 16e se quedaba en carga inalámbrica Qi hasta 7,5 W, una cifra que, para muchos usuarios europeos, resultaba bastante conservadora para un dispositivo de ese rango de precio.

La explicación oficial de Apple tampoco ayudó: la compañía defendió que el público al que iba dirigido ese modelo solía cargar el móvil por cable y que la carga inalámbrica rápida no era prioritaria para ese segmento. Esa justificación fue vista por buena parte de la comunidad como un argumento poco convincente, especialmente en países como España, donde MagSafe se ha popularizado gracias a accesorios como baterías externas, carteras o soportes para el coche.

Con el iPhone 17e, las filtraciones apuntan a que la marca habría reculado. Diferentes fuentes coinciden en que el nuevo modelo integrará el sistema de imanes MagSafe en la parte trasera, devolviendo al teléfono la compatibilidad con fundas, carteras, bases de carga magnéticas y otros accesorios oficiales y de terceros. Para los usuarios que ya han invertido en ecosistema de accesorios magnéticos, esto marcaría una diferencia importante a la hora de elegir móvil.

Además, se espera que la inclusión de MagSafe venga acompañada de un aumento significativo de la velocidad de carga inalámbrica: se habla de potencias en torno a los 20 W, e incluso se mencionan picos de hasta 25 W en algunos rumores. De confirmarse, el salto respecto a los 7,5 W del iPhone 16e sería notable, acercando la experiencia de carga a la de los modelos estándar de la gama 17.

Todo esto encajaría también con la progresiva adopción del estándar Qi2, que utiliza fijación magnética similar a MagSafe y que ya empieza a verse en cargadores y accesorios en Europa. La combinación de MagSafe y Qi2 colocaría al iPhone 17e en una posición mucho más competitiva frente a la oferta Android de gama media, que ya ofrece soluciones de carga muy avanzadas.

Diseño heredado del iPhone 15 y dudas con la pantalla

Más allá de la carga, otro de los cambios esperados tiene que ver con el aspecto del dispositivo. Las filtraciones apuntan a que el iPhone 17e estrenaría un diseño basado en el del iPhone 15, abandonando algunas líneas más continuistas del 16e. Esto implicaría marcos algo más estilizados y un formato más alineado con el resto del catálogo actual.

El principal punto de debate está en el frontal. Algunas fuentes aseguran que el 17e mantendría el notch clásico, lo que dejaría a este modelo como el último reducto de ese diseño en la gama de Apple. Sin embargo, otros informes sostienen que finalmente recibiría la Dynamic Island, igual que el resto de iPhone 17 y el iPhone Air, reduciendo así las diferencias visuales entre el modelo “barato” y los estándar.

En lo que sí parece haber un consenso bastante amplio es en la ausencia de ProMotion. Todo apunta a que la pantalla del iPhone 17e seguiría anclada a los 60 Hz, sin tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. En pleno 2026, esto lo situaría por detrás de muchos móviles de gama media Android, que ya ofrecen paneles de 90 o 120 Hz en franjas de precios similares.

Según los rumores, el tamaño del panel sería similar al del 16e, pero con biseles algo más delgados para mejorar la sensación de pantalla útil. No habría grandes cambios en resolución ni en la tecnología base del panel, que seguiría orientado a ofrecer buen brillo y color, pero sin los extras de las gamas Pro.

En el apartado fotográfico, se repetiría la apuesta por la sencillez con un único sensor trasero, aunque aquí sí habría una mejora clara: se habla de una cámara principal de 48 megapíxeles heredada de generaciones anteriores de iPhone, acompañada de una cámara frontal de mayor resolución, en torno a los 18 megapíxeles según algunas filtraciones recientes.

MagSafe y accesorios: el ecosistema vuelve al modelo económico

La vuelta de MagSafe no solo tiene impacto en la carga. En la práctica, reactiva todo el ecosistema de accesorios magnéticos en la gama de entrada, algo especialmente relevante en países europeos donde estos complementos se encuentran fácilmente en tiendas físicas y online.

Con el iPhone 16e, muchos usuarios se encontraron con una situación curiosa: venían de un iPhone con MagSafe y, al cambiar a este modelo “barato”, perdían compatibilidad con sus carteras, baterías o soportes de coche. Eso obligaba a comprar accesorios nuevos o renunciar a parte de la experiencia a la que ya estaban acostumbrados.

Si los rumores se cumplen, el iPhone 17e permitiría de nuevo acoplar baterías externas magnéticas, carteras para tarjetas, soportes para el salpicadero o trípodes que aprovechan el anillo de imanes trasero. Para creadores de contenido, por ejemplo, esto facilitaría el uso del teléfono con soportes magnéticos para grabación de vídeo o videollamadas.

La posible adopción de Qi2, además, abriría la puerta a más accesorios certificados, no solo de Apple, sino también de terceros que trabajen con este estándar. Esto podría abaratar la entrada al ecosistema magnético para quienes no quieran invertir en accesorios oficiales, un punto sensible en el mercado europeo, muy acostumbrado a combinar marcas.

En este contexto, el iPhone 17e encajaría mejor con la estrategia general de la compañía: ofrecer un modelo más económico sin romper el hilo con el resto del ecosistema. Algo que, con la primera generación, quedó en entredicho precisamente por la falta de MagSafe.

Potencia de gama alta: chip A19 y nuevo módem 5G

Uno de los aspectos donde Apple no parece dispuesta a recortar es el rendimiento interno. Los distintos informes coinciden en que el iPhone 17e montaría el chip A19, el mismo procesador que usarán los iPhone 17 “normales”. Esto situaría al modelo de entrada con una potencia al nivel de la gama alta de la marca.

Este procesador, fabricado en 3 nanómetros, llegaría acompañado de un nuevo módem 5G C1 o C1X, una evolución del que ya se ha visto en modelos más avanzados como el iPhone Air. La idea sería ofrecer mejor estabilidad de red, mayor velocidad en datos móviles y una eficiencia energética superior, algo clave para alargar la autonomía en el día a día.

Las filtraciones también mencionan la inclusión del chip N1 para mejorar las conexiones inalámbricas en general: Wi-Fi, Bluetooth y comunicación con accesorios. Esto reforzaría el papel del 17e como puerta de entrada completa al ecosistema Apple, sin tantas concesiones en conectividad como sucedía tradicionalmente en los modelos más baratos.

Con este conjunto de hardware, el iPhone 17e tendría margen de sobra para mover con soltura las funciones de Apple Intelligence que la empresa está extendiendo a sus terminales más recientes. Aunque habrá que ver qué características exactas llegan a este modelo, todo apunta a que la experiencia en tareas de IA, edición de fotos y vídeo o asistentes avanzados estaría bien cubierta.

En la práctica, la estrategia volvería a ser la misma que con el 16e: diseño algo más continuista, pero “motor” de primera línea. Un enfoque que, como se ha visto en ventas, ha funcionado bastante bien entre quienes prefieren priorizar rendimiento y batería por encima de extras como una pantalla de más hercios o una segunda cámara.

Cámara de 48 megapíxeles y Center Stage: mejoras en foto y vídeo

En fotografía, el iPhone 17e no competiría con los modelos Pro, pero sí introduciría avances claros respecto al 16e. La filtración más detallada habla de un sensor trasero principal de 48 megapíxeles, similar al que Apple ha ido utilizando en generaciones recientes, con el habitual procesado de imagen de la marca para combinar resolución y buen rendimiento en baja luz.

En la parte frontal, se menciona una cámara de 18 megapíxeles con soporte para Center Stage, la función que encuadra automáticamente al usuario en videollamadas y grabaciones. Esta característica, ya presente en otros dispositivos de la compañía, permitiría aprovechar mejor el encuadre incluso grabando en formato vertical mientras el vídeo se visualiza en horizontal, algo especialmente útil para creadores de contenido y para quienes usan mucho las videollamadas.

Aunque no se esperan grandes extravagancias en el número de sensores, la combinación de una cámara principal de alta resolución, buen procesado y mejoras en la frontal situaría al iPhone 17e en una posición competitiva frente a otros teléfonos de gama media alta, sobre todo teniendo en cuenta la integración con el resto de servicios de Apple.

La marca seguiría apostando por una fórmula sencilla: pocas lentes, pero bien aprovechadas, apoyadas en el nuevo chip A19 y en las capacidades de Apple Intelligence para tareas como el recorte inteligente, la mejora de retratos o el tratamiento del vídeo.

Por ahora, los detalles sobre modos específicos o nuevas funciones de cámara son escasos, pero todo indica que el objetivo de Apple es que este modelo ofrezca una experiencia más completa de foto y vídeo que la generación anterior, sin disparar el coste final.

Precio, contexto europeo y competencia en la gama media

Uno de los puntos clave para valorar el impacto del iPhone 17e en España y el resto de Europa será su precio. El iPhone 16e se lanzó en nuestro país por encima de los 700 euros, alcanzando e incluso superando la barrera de los 1.000 euros en la configuración de 512 GB. Para un modelo presentado como opción “asequible”, esa cifra generó bastante debate.

A pesar de ello, las cifras de ventas acompañaron y el 16e acabó colándose entre los iPhone más vendidos, gracias a la combinación de procesador potente, batería generosa y un precio algo más bajo que los modelos estándar. Apple parece dispuesta a repetir la jugada con el 17e, pero corrigiendo ahora la ausencia de MagSafe para justificar mejor el coste.

El problema para la compañía es que la competencia en la gama media europea se ha endurecido. Marcas como OnePlus, Samsung o Google están preparando modelos como el OnePlus 15R, el Galaxy A57 o el Pixel 10a, que llegarían en fechas muy parecidas y con fichas técnicas muy agresivas en pantalla, cámara y carga rápida.

En este contexto, dotar al iPhone 17e de MagSafe, mejor cámara, chip de última generación y un ecosistema de accesorios completo puede ser la forma de compensar ciertas carencias frente a Android, como la ausencia de ProMotion o la falta de múltiples cámaras traseras. Para muchos usuarios, la integración con iOS, Apple Intelligence y los accesorios acabará pesando más que las especificaciones puras.

Si Apple mantiene el precio en una franja similar a la del 16e, la clave estará en que el usuario perciba que, esta vez, no está renunciando a funciones consideradas ya “básicas” en el entorno de la marca, como MagSafe. Ese equilibrio entre coste y prestaciones será decisivo, sobre todo en mercados con una oferta de Android muy fuerte y con operadores que impulsan mucho la gama media.

Calendario de lanzamiento y expectativas

En lo referente a fechas, las principales fuentes del sector sitúan la llegada del iPhone 17e en los primeros meses de 2026. Se habla de un lanzamiento en la primera mitad del año, y algunos analistas apuntan específicamente a un calendario muy similar al de la generación anterior, que se presentó en torno al mes de febrero.

De cumplirse estos plazos, en Europa podríamos ver el dispositivo en tiendas a finales de invierno o comienzos de primavera, coincidiendo con el desembarco de varios de sus rivales directos en Android. Esto convertiría el arranque del año en un periodo especialmente intenso para la gama media, con varias alternativas fuertes en el mercado.

Mientras tanto, toda la información disponible sigue llegando a través de filtraciones, reportes de analistas y fuentes cercanas a la cadena de suministro. Nada de lo mencionado está confirmado oficialmente por Apple, por lo que conviene mantener cierta prudencia hasta que la compañía haga anuncios formales.

Aun así, la coincidencia de datos entre distintas fuentes hace pensar que la incorporación de MagSafe, el chip A19 y el nuevo módem 5G son elementos bastante probables en la configuración final del dispositivo. Otros aspectos, como la presencia o no de Dynamic Island o cambios más profundos en la pantalla, siguen generando versiones contradictorias.

Con todo lo que se sabe hasta ahora, el iPhone 17e se perfila como una evolución continuista pero necesaria de la primera generación: mantendría el enfoque de iPhone “económico” con mucha potencia interna, pero solucionando la ausencia de MagSafe, reforzando el apartado de conectividad y dando un pequeño empujón a la cámara y al diseño, con la vista puesta en un mercado europeo donde la gama media ya no perdona recortes mal justificados.