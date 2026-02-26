Las primeras filtraciones sobre el iPhone 18 Pro empiezan a dibujar un patrón bastante claro: Apple estaría preparando un salto relevante en la cámara frontal, un terreno en el que hasta ahora había ido avanzando con más calma que en la parte trasera. Los rumores coinciden en que el próximo modelo Pro apostará por un sensor para selfies de 24 megapíxeles, acompañado de una revisión del frontal con una Dynamic Island más compacta.

Este movimiento encaja con la tendencia del mercado en Europa y otros países desarrollados, donde la gama alta tiene cada vez más peso y los usuarios mantienen su móvil durante tres o cuatro años antes de renovarlo. En ese contexto, mejoras visibles en la cámara delantera y en la experiencia de pantalla completa se convierten en argumentos importantes para justificar el salto a un modelo nuevo.

Un sensor de 24 MP para selfies más definidos

Según distintas fuentes de la cadena de suministro y análisis de firmas como JP Morgan, los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max darían el salto desde los 18 MP que se atribuyen a los futuros iPhone 17 Pro hasta un sensor frontal de 24 MP. Hablamos de una resolución que supondría aproximadamente un 33 % más de detalle frente a los 18 MP, y el doble respecto a los 12 MP presentes en generaciones como el iPhone 16 Pro.

En términos prácticos, esa subida de resolución no se traduce solo en selfies más nítidos. Un sensor de 24 megapíxeles permite recortar la imagen con más margen sin perder tanta calidad, algo útil en retratos, videollamadas donde quieres acercar el encuadre o capturas para redes sociales que luego se editan y se vuelven a comprimir. También aporta más información para la fotografía computacional, que es la que realmente marca la diferencia en móviles actuales.

La filtración encaja con la idea de una progresión gradual que Apple habría iniciado con la familia iPhone 17, subiendo la cámara frontal a 18 MP tras años en los 12 MP. Con el iPhone 18 Pro, la compañía completaría ese recorrido hasta los 24 MP en cinco años, pasando de considerar la cámara delantera como un elemento secundario a convertirla en una pieza central de su propuesta «Pro».

Quien venga de un iPhone 14, 15 o incluso de un 16 que no sea Pro notará, sobre el papel, un salto importante en el detalle de la imagen, especialmente en vídeo vertical para redes sociales, directos en plataformas como Instagram o TikTok y contenido grabado en 4K desde la cámara frontal.

Mejor rendimiento en poca luz y videollamadas

Los rumores no se quedan en la cifra de megapíxeles. Se habla de que Apple combinaría este nuevo sensor con un procesador A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nm, que integraría un ISP (procesador de señal de imagen) más avanzado. Esta combinación permitiría exprimir al máximo el hardware de la cámara frontal en escenarios complejos, como interiores mal iluminados o escenas nocturnas.

La información filtrada apunta a un uso intensivo de técnicas como el apilado de múltiples fotogramas, la reducción de ruido asistida por algoritmos de IA, un control más fino de la exposición y un Smart HDR más agresivo. En otras palabras, el móvil capturaría varias imágenes en paralelo, las combinaría y elegiría las mejores partes de cada una para generar un selfie más limpio y equilibrado, incluso cuando la luz no acompaña.

Además, se menciona la posibilidad de emplear pixel binning, es decir, combinar varios píxeles físicos del sensor en un píxel «virtual» más grande. Con un sensor de 24 MP, esto podría desembocar en fotos finales de 12 MP pero más luminosas y con menos grano. Para el usuario, eso se traduciría en selfies nocturnos más aprovechables, menos ruido en restaurantes o bares y tonos de piel más naturales bajo iluminación artificial.

Las videollamadas también se beneficiarían: al disponer de más información de la escena y de un procesado más potente, servicios como FaceTime, Zoom, Teams o Google Meet podrían ofrecer una imagen con mayor definición y menos artefactos de compresión, algo especialmente interesante para quienes teletrabajan o realizan entrevistas y reuniones desde el móvil.

De los 12 a los 24 megapíxeles: cómo ha evolucionado la cámara frontal

Si se cumplen las filtraciones, el iPhone 18 Pro consolidaría un recorrido que Apple habría ido trazando a fuego lento en los últimos años. Modelos como el iPhone 16 Pro mantienen todavía una cámara delantera de 12 MP con apertura luminosa, enfoque automático y estabilización óptica, características suficientes para un uso cotidiano, pero que empiezan a quedar por detrás de algunas propuestas asiáticas enfocadas al selfie.

La llegada de los iPhone 17 habría supuesto el primer paso con sensores en torno a 18 MP en la parte frontal, acompañados de mejoras en el encuadre para videollamadas —como funciones similares a Center Stage— y un formato pensado para ofrecer más estabilidad en vídeo. El posible salto a 24 MP en el iPhone 18 Pro completaría ese proceso, dejando claro que la cámara frontal ya no es un añadido, sino un elemento clave para diferenciar los modelos Pro del resto de la gama.

Este enfoque responde también a un cambio de hábitos: muchas personas graban cada vez más contenido profesional o semiprofesional con la cámara delantera, ya sean directos, cursos online, podcasts en vídeo o piezas para redes. En ese escenario, la frontera entre cámara frontal y trasera se difumina, y se espera un rendimiento equilibrado en ambas.

En mercados como el español o el europeo, donde el peso del segmento premium es alto y los clientes tienden a mantener su dispositivo varios años, que el salto generacional sea visible en la calidad de las selfies y el vídeo frontal puede marcar la diferencia a la hora de decidir si merece la pena renovar.

Dynamic Island más pequeña y componentes bajo la pantalla

Las filtraciones sobre el iPhone 18 Pro no se limitan a la cámara. Diversos informes señalan que Apple estaría trabajando en una reducción significativa del tamaño de la Dynamic Island, el recorte superior que integra la cámara frontal y los sensores de Face ID. Se habla de una disminución de alrededor de un 35 % en anchura, lo que daría como resultado una especie de píldora más estrecha y discreta.

Para lograrlo, la compañía habría empezado a probar la reubicación de algunos componentes de Face ID debajo de la pantalla, como el iluminador infrarrojo, manteniendo el núcleo del sistema TrueDepth visible pero ocupando menos espacio. No se trataría todavía de una cámara totalmente oculta bajo el panel, algo que parece quedar para más adelante, pero sí de un paso intermedio que permitiría ganar superficie útil en la parte superior.

Desde el punto de vista del usuario, esta «isla» más compacta se traduciría en una experiencia de pantalla más inmersiva, con menos interrupciones al ver vídeo en horizontal, jugar o utilizar aplicaciones a pantalla completa. Para quienes consumen mucho contenido en plataformas de streaming o juegos móviles, la diferencia, aunque discreta en cifras, podría notarse en el día a día.

También hay lectura comercial: si finalmente la Dynamic Island reducida y la cámara frontal de 24 MP quedan reservadas a los iPhone 18 Pro, Apple reforzaría la distancia entre los modelos Pro y los estándar. Quien quiera la experiencia de frontal más limpia y la mejor cámara para selfies se vería empujado a las versiones de gama alta, algo especialmente relevante en Europa, donde los Pro suelen concentrar buena parte de las ventas de iPhone.

Una estrategia pensada para un mercado maduro

Detrás de estos cambios hay una realidad de fondo: el mercado de smartphones en Europa y otras regiones consolidadas está maduro, con crecimientos moderados y ciclos de renovación cada vez más largos. En 2025, Apple se habría colocado como uno de los líderes globales en cuota de mercado, con especial fuerza en el segmento premium, pero esa posición exige ofrecer mejoras constantes que el usuario pueda percibir.

En ese contexto, la cámara frontal cobra un protagonismo especial. Hoy en día buena parte del uso intensivo del móvil pasa por ahí: videollamadas de trabajo, clases online, consultas médicas a distancia, entrevistas, directos en redes sociales… y, por supuesto, selfies al uso. La calidad de esa pequeña ventana en la parte superior de la pantalla influye directamente en cómo nos ven los demás.

Además, una cámara mejor y más luminosa también tiene impacto en el ecosistema de servicios de Apple: más fotos y vídeos implican más probabilidad de que el usuario contrate almacenamiento en iCloud, aplicaciones de edición o herramientas creativas, un área donde la compañía obtiene márgenes especialmente altos. De ahí que una mejora aparentemente técnica acabe teniendo una lectura económica clara.

Al mismo tiempo, movimientos como la reducción de la Dynamic Island y el incremento de la superficie de pantalla refuerzan la sensación de avance continuo sin necesidad de revoluciones de diseño. Es la filosofía de los «pequeños grandes cambios» que Apple ha seguido en los últimos años: ajustes graduales pero acumulativos que, tras tres o cuatro generaciones, marcan una diferencia notable para quien da el salto desde un modelo anterior.

Lanzamiento y calendario: lo que se espera de la familia iPhone 18

Las informaciones sobre fechas no son tan unánimes como las relativas a la cámara, pero sí coinciden en que Apple mantendría un lanzamiento escalonado con prioridad para los modelos Pro. Distintas fuentes señalan que los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max se presentarían en torno a septiembre de 2026, siguiendo la ventana habitual, mientras que las versiones estándar podrían retrasarse algo más.

En paralelo, otros reportes hablan de una posible reordenación de la agenda, con los modelos Pro concentrando el protagonismo del evento de otoño y el resto de la gama llegando más adelante. Incluso se ha mencionado la opción de que determinadas variantes se desplacen a principios de 2027, aunque por ahora se trata de especulaciones y no hay confirmación oficial.

Sea como sea, el foco estaría claramente puesto en reforzar el atractivo de la gama Pro en mercados como el español, donde los operadores y las financiación a plazos facilitan el acceso a estos modelos. Para muchos usuarios, la combinación de mejor cámara frontal, Dynamic Island más discreta y nuevo procesador podría ser el gancho definitivo a la hora de renovar un iPhone de hace tres o cuatro años.

Por el momento, todas estas informaciones se mantienen en el terreno de los rumores y planes en fase temprana, sujetos a posibles cambios por cuestiones de disponibilidad de componentes, ajustes de producción o decisiones estratégicas internas. A falta de datos oficiales, lo que sí parece claro es la dirección: el iPhone 18 Pro apunta a reforzar la parte delantera del dispositivo, tanto en cámara como en diseño, para adaptarse a un uso cada vez más centrado en la imagen y el vídeo.

Con las piezas que van encajando —sensor de 24 MP, mejoras en rendimiento con poca luz, Dynamic Island más compacta y un procesador más capaz para gestionar toda esa información— el próximo iPhone 18 Pro se perfila como una actualización pensada para quienes dan mucha importancia a cómo se ven y cómo se muestran en pantalla, sin giros radicales pero con cambios suficientes como para que el salto tenga sentido en un mercado exigente como el europeo.