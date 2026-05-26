Estos son todos los cambios que traerán los iPhone 18 Pro

La futura línea iPhone 18 Pro mantendrá el esquema de diseño básico de sus predecesores directos, pero incorporará bastantes novedades, algunas muy evidentes y otras no tanto. Tras muchos meses de rumores, te resumimos todas las novedades que, a falta de confirmación oficial, parecen muy probable que traigan los próximos modelos que se lanzarán al mercado este año.

Los analistas apuntan a que los tamaños de pantalla se congelarán en las 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente. Sin embargo, la adopción de paneles con tecnología LTPO+ mejorará la autonomía general de la batería del dispositivo. La apariencia del frontal también recibirá una ligera modificación debido a la recolocación de los sensores biométricos. Los ingenieros planean ubicar el iluminador de inundación del sistema Face ID directamente debajo de los píxeles de la pantalla. Este cambio de arquitectura física propiciará una Isla Dinámica más reducida, liberando espacio útil en la zona superior.

Renovación en la paleta de colores y acabados traseros

La gama cromática de los modelos de gama alta se reestructurará por completo para la campaña de otoño. Las filtraciones indican que los tonos exclusivos de esta generación serán los denominados Dark Cherry, un color cereza oscuro muy característico, y Light Blue, un azul cielo mucho más claro que el de este año. Este acabado sustituirá a las opciones Cosmic Orange y Deep Blue de la generación previa en las tiendas.

El diseño de la cubierta trasera también presentará variaciones estéticas sutiles orientadas a mejorar la simetría del conjunto. La zona de protección Ceramic Shield destinada a albergar la tecnología de carga inalámbrica MagSafe cambiará de aspecto. El cristal trasero adoptará una terminación completamente mate y unificada, eliminando el contraste bicolor de los modelos de este año.

Avances significativos en los componentes fotográficos primarios

El apartado de la captura de imágenes concentrará uno de los mayores atractivos técnicos de la nueva revisión de hardware. El sensor principal Fusion de 48 megapíxeles que comparten ambas variantes Pro modificará su estructura óptica básica. La cámara principal añadirá por primera vez un sistema de apertura variable para controlar mecánicamente el paso de luz.

Esta implementación otorgará a los fotógrafos un control mucho más preciso sobre la profundidad de campo de forma nativa. La alteración física del diafragma paliará algunas limitaciones espaciales propias de los sensores pequeños de los teléfonos inteligentes. La simplificación del botón de Control de Cámara complementará esta faceta al eliminar la sensibilidad táctil y los motores hápticos.

Procesamiento de vanguardia y conectividad de tercera generación

El rendimiento puro experimentará un salto evolutivo importante gracias a la renovación de los componentes de procesamiento de silicio. El nuevo procesador A20 Pro se fabricará empleando el proceso de fundición en dos nanómetros desarrollado por la empresa TSMC. La arquitectura de dos nanómetros optimizará sensiblemente la eficiencia energética respecto a los actuales tres nanómetros.

La conectividad móvil e inalámbrica también se beneficiará del desarrollo de chips propios de tercera generación dentro de los laboratorios internos. El terminal integrará el nuevo módem C2, encargado de gestionar las conexiones de redes móviles de alta velocidad. El componente C2 habilitará la navegación web mediante redes 5G satelitales en zonas sin cobertura terrestre.

Actualizaciones en las conexiones de corto alcance

Las transmisiones inalámbricas locales de proximidad también mejorarán su rendimiento mediante la inclusión de un coprocesador especializado actualizado. Tras el despliegue del chip N1, la marca ya prepara la introducción directa de la variante denominada N2. Este chip N2 gestionará los protocolos de comunicación Wi-Fi 7 y Bluetooth 6 con mayor tasa de transferencia.

La inclusión de estas tecnologías busca consolidar el rendimiento de herramientas cotidianas como el ecosistema de domótica Thread o las transferencias rápidas de AirDrop. Para el usuario común, estas novedades suponen una actualización incremental enfocada en la madurez técnica antes que en cambios radicales. ¿Crees que la inclusión de la apertura variable en la cámara justifica dar el salto a este nuevo modelo en septiembre?