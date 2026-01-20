Un nuevo rumor relacionado con el iPhone 18 Pro apunta a que Apple no eliminará la Dynamic Island en esta generación. Según esta información, el dispositivo mantendría el mismo enfoque de diseño en el frontal que los modelos Pro actuales, aunque con una reducción clara en el tamaño de la Dynamic Island. No habría un nuevo notch ni un cambio radical en la estructura visible de la pantalla, sino una versión más compacta del sistema actual.

El cambio principal estaría en la miniaturización de los componentes de Face ID, lo que permitiría reducir el espacio ocupado por la Dynamic Island sin modificar su concepto. Los sensores seguirían siendo visibles en el frontal, pero ocuparían menos superficie, dando como resultado una mayor área útil de pantalla. Este ajuste sería puramente físico, sin alterar la forma ni la ubicación general de la Dynamic Island.

Este rumor contradice otras filtraciones recientes que hablaban de un nuevo notch o de una integración más avanzada bajo la pantalla. En este caso, la información indica que Apple seguiría utilizando una solución visible para los sensores frontales, descartando por ahora una ocultación completa bajo el panel. El frontal del iPhone 18 Pro mantendría así una disposición reconocible y continuista.

La Dynamic Island seguiría funcionando del mismo modo que en los modelos actuales, sin cambios en su comportamiento ni en su integración con iOS. Las notificaciones en tiempo real, las actividades en segundo plano y las animaciones asociadas se mantendrían intactas. El único cambio mencionado en el rumor afecta al tamaño y no a las funciones.

No se mencionan modificaciones adicionales relacionadas con la pantalla, como cambios en el tamaño del panel, la tasa de refresco o la tecnología utilizada. El ajuste de la Dynamic Island sería el único elemento destacado del frontal en esta filtración, sin referencias a otros rediseños visibles en el iPhone 18 Pro.

En resumen, este rumor señala que el iPhone 18 Pro conservará la Dynamic Island, aunque con un tamaño más reducido gracias a la compactación de los sensores. No se habla de su eliminación ni de un nuevo notch, sino de una evolución limitada centrada exclusivamente en ocupar menos espacio en pantalla. ¿Quién se llevará finalmente el gato al agua?