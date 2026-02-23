El próximo iPhone 18 Pro en rojo intenso se está convirtiendo en uno de los móviles más comentados de los últimos meses, a pesar de que aún quedan bastantes meses para su presentación oficial. Los rumores procedentes de filtradores y periodistas especializados dibujan un panorama en el que el nuevo color Deep Red tiene todas las papeletas para ser el gran reclamo estético de la gama más avanzada de Apple.

Más allá del color, las filtraciones apuntan a que este modelo llegará con mejoras importantes en rendimiento, batería, cámaras y pantalla, pero la conversación gira de forma insistente en torno a ese acabado rojo intenso exclusivo para los modelos Pro, algo que los usuarios llevan pidiendo desde hace años y que Apple no ofrece en la gama alta desde el iPhone 14 estándar. En Europa y España, donde el diseño y los acabados marcan muchas decisiones de compra, este cambio podría calar especialmente bien.

Un nuevo rojo intenso para los iPhone 18 Pro: el papel del Deep Red

Según información adelantada por el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, Apple está probando internamente una nueva tonalidad denominada Deep Red para los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Se trataría de un rojo profundo, cercano al burdeos, pensado para transmitir una sensación de lujo similar a la de un buen vino tinto o a los tonos clásicos de marroquinería de alta gama.

Este Deep Red no sería un rojo cualquiera, sino el color insignia de la próxima generación Pro. La idea de Apple pasaría por diferenciar claramente esta variante respecto a los tonos más sobrios habituales (negros, grises o blancos) sin caer en un acabado excesivamente estridente. En la práctica, estaríamos ante un tono intenso, elegante y algo más oscuro que los rojos más vivos que se han visto en modelos anteriores.

Hasta ahora, los iPhone de gama más alta se han caracterizado por colores bastante discretos: grises, azules apagados, tonos titanio o acabados naturales. Los colores llamativos quedaban casi siempre reservados para los modelos estándar. Con el iPhone 18 Pro en rojo intenso, Apple rompería parcialmente esa tradición, acercando la gama Pro a un público que quiere prestaciones de tope de gama sin renunciar a un diseño visualmente más atrevido.

El movimiento, si se confirma, encajaría con la estrategia que muchas marcas están siguiendo en Europa: colores más expresivos en la gama alta para diferenciarse en un mercado muy saturado, manteniendo al mismo tiempo una imagen cuidada y coherente con el segmento premium.

Buena parte de este giro cromático vendría motivado por el impacto del actual iPhone 17 Pro en color naranja cósmico, apodado extraoficialmente “naranja Hermès” en China. Esa variante se ha convertido en una de las más vendidas en el mercado asiático, un dato que Apple suele tener muy en cuenta a la hora de planificar los colores de futuras generaciones.

Las fuentes consultadas señalan que en Cupertino barajan mantener el naranja cósmico y sumar el nuevo rojo intenso, a pesar de que se sitúan bastante cerca en la rueda de colores. No obstante, se da por hecho que, si ambos se mantienen, se intentará diferenciarlos claramente en matiz y saturación para evitar confusiones entre quienes busquen un tono más anaranjado frente a un rojo burdeos.

Gurman ha llegado a mencionar incluso otros tonos en pruebas, como variantes en morado o marrón, aunque matiza que probablemente serían interpretaciones del mismo concepto que rodea al Deep Red. Es decir, estaríamos hablando de una misma paleta elegante, con matices cercanos entre sí, más que de una colección de colores totalmente diferentes.

Que Apple esté dedicando tanto esfuerzo a ajustar la paleta cromática demuestra que el apartado del color ya no es un simple detalle. La elección de un rojo intenso para el iPhone 18 Pro se entiende como parte de una estrategia de marca, buscando una imagen reconocible y coherente en todos los mercados, tanto en Asia como en Europa.

Del “naranja cósmico” al rojo intenso: cómo influye el éxito del 17 Pro

Un chasis de aluminio para jugar con más colores

Uno de los factores clave que harían posible este cambio es la adopción, ya iniciada con el 17 Pro, de un cuerpo unibody de aluminio en los modelos Pro. Este material ofrece a Apple mucha más flexibilidad a la hora de aplicar nuevos tratamientos de color que otros acabados anteriores, como el acero inoxidable o ciertas soluciones basadas en titanio.

El aluminio facilita procesos como el anodizado en diferentes tonalidades, permitiendo lograr un rojo profundo y uniforme que mantenga el aspecto premium y la resistencia esperada en un dispositivo de gama alta. También abre la puerta a experimentar con matices más sutiles, degradados muy suaves o acabados ligeramente satinados sin perder cohesión con el resto del diseño.

A nivel práctico, no se espera que el nuevo color suponga cambios en dimensiones o peso respecto al resto de variantes del iPhone 18 Pro, pero sí podría influir en la manera en que Apple comunica el producto. En Europa es habitual que las campañas de marketing destaquen ciertos colores como protagonistas, y el iPhone 18 Pro en rojo intenso tiene todas las papeletas para ocupar ese lugar en escaparates y anuncios.

Para quienes en su día echaron de menos un modelo Pro en rojo, tras la desaparición de los rojos (incluidos los Product Red) de la gama alta a partir del iPhone 14, este movimiento supondría un regreso esperado, aunque con un enfoque algo más sobrio y centrado en el segmento premium.

iPhone 18 Pro Max en rojo intenso: mismo color, formato más grande

El nuevo color no se quedaría solo en el modelo de tamaño estándar. Los reportes coinciden en que el iPhone 18 Pro Max también contaría con versión en rojo intenso, replicando así la estrategia cromática completa de la gama Pro. La idea sería ofrecer el mismo abanico de acabados en ambos tamaños para no obligar al usuario a elegir entre prestaciones y estética.

Además del acabado Deep Red, el iPhone 18 Pro Max heredaría las mismas características de hardware de gama alta que el modelo Pro, con algunos ajustes propios de su diagonal mayor. Entre los puntos más comentados, se habla de una pantalla aún más grande que la generación anterior, una Dynamic Island reducida y un sistema de Face ID parcialmente integrado bajo el panel, lo que aumentaría la sensación de “todo pantalla”.

En el apartado fotográfico, los rumores apuntan a que tanto el Pro como el Pro Max contarán con cámaras de apertura variable, pensadas para mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz y dar mayor control creativo al usuario. En el caso del modelo Max, su tamaño permitiría además sensores algo más grandes o configuraciones con teleobjetivos más ambiciosos.

Con este enfoque, quien quiera el iPhone 18 Pro Max en rojo intenso no solo obtendría el nuevo acabado, sino la experiencia más completa a nivel de pantalla y fotografía dentro de la familia, algo que puede resultar especialmente atractivo para quienes consumen mucho contenido multimedia o utilizan el móvil como principal herramienta de trabajo.

Chip A20 Pro, módem C2 y batería más grande: las mejoras internas

Detrás del cambio de color hay también una lista de mejoras internas que, sobre el papel, deberían situar al iPhone 18 Pro entre los móviles más potentes del mercado. El corazón de esta generación será el nuevo chip Apple A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nm de TSMC y encapsulado de tipo WMCM, lo que se traduciría en un salto notable en eficiencia energética y rendimiento bruto.

Esta combinación de proceso más avanzado y empaquetado mejorado permitiría ofrecer más potencia sostenida con menos consumo, algo especialmente relevante en Europa, donde la duración de la batería y la gestión térmica pesan cada vez más en las comparativas. Para tareas pesadas como juegos, edición de vídeo o aplicaciones profesionales, la promesa es poder exprimir el teléfono durante más tiempo sin caídas bruscas de rendimiento.

Otra novedad importante sería el cambio de proveedor de conectividad: Apple pretendería dejar atrás los módems 5G de Qualcomm para dar el salto a un módem propio C2. Los modelos anteriores, con C1 y C1X, ya habían mostrado mejoras en consumo y estabilidad, y la nueva generación buscaría ir un paso más allá en eficiencia, algo clave para alargar aún más la autonomía diaria.

En paralelo, las filtraciones coinciden en que el iPhone 18 Pro incorporaría una batería física más grande que la de sus predecesores, apoyada en un mayor contenido de silicio y otros cambios en la composición interna. Este aumento conllevaría, eso sí, un ligero incremento en el grosor de los modelos Pro, una concesión que muchos usuarios podrían aceptar si a cambio obtienen varias horas extra de uso real.

El resultado esperado es un dispositivo que, aunque no cambie radicalmente por fuera, se sienta más ágil, más fresco y con mejor autonomía que el 17 Pro, algo que puede marcar la diferencia para quienes renuevan terminal cada varios años y buscan un salto claro respecto a generaciones anteriores.

Pantalla, diseño y experiencia de uso en la gama Pro

En lo relativo a la pantalla, las primeras informaciones apuntan a que el iPhone 18 Pro mantendría las tecnologías de tasa de refresco alta y panel OLED avanzado, pero introduciendo ajustes en la parte frontal. El objetivo sería reducir aún más el espacio ocupado por los sensores, gracias a un Face ID parcialmente oculto bajo la pantalla, dejando una Dynamic Island más compacta.

Esta evolución permitiría una superficie útil mayor para contenido sin renunciar a las funciones ligadas a la isla dinámica, muy presentes en el día a día de muchos usuarios desde su introducción. En Europa, donde el consumo de vídeo en streaming y redes sociales desde el móvil es muy alto, cualquier mejora que gane unos milímetros de pantalla se suele apreciar rápidamente.

El diseño general seguiría la línea marcada por el 17 Pro: marcos planos, laterales en aluminio y una parte trasera con módulo de cámaras bien marcado. El nuevo color rojo intenso se integraría sobre esa base, sin cambios radicales de forma. De este modo, quien venga de un modelo reciente no se encontrará perdido, pero sí notará un salto en detalles como el tratamiento del cristal y la sensación en mano.

En cuanto a la experiencia global, la combinación de mejor batería, módem propio y chip más eficiente debería traducirse en un uso más relajado en el día a día: menos necesidad de recurrir a cargadores portátiles, menos calentamiento al usar 5G y un rendimiento sostenido mejor para juegos y apps exigentes.

Para el usuario europeo medio, que combina mensajería, redes sociales, fotografía y bastante consumo de vídeo, la prioridad no es solo la potencia, sino la constancia con la que el móvil mantiene el nivel a lo largo del día, y ahí es donde esta generación promete dar un salto tangible.

Calendario de lanzamiento y disponibilidad en Europa

En lo que respecta al calendario, las fuentes coinciden en que los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max seguirían el ciclo tradicional de Apple. Es decir, su presentación tendría lugar en el evento de septiembre de 2026, con reservas abiertas poco después y llegada a tiendas en la segunda quincena del mismo mes, tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Otras variantes de la familia iPhone 18, como el modelo base, el posible 18e o un hipotético modelo plegable, podrían seguir un calendario algo distinto, con algún lanzamiento desplazado hacia 2027. Sin embargo, en el caso de los modelos Pro, todo apunta a que Apple mantendrá la ventana clásica de otoño, que encaja con las campañas de vuelta al cole y la temporada navideña en Europa.

Este enfoque permitiría a los operadores y distribuidores europeos organizar ofertas y paquetes de financiación con cierta antelación, algo especialmente relevante en mercados como el español, donde una buena parte de las ventas de gama alta llegan asociadas a tarifas móviles y planes a plazos.

En cuanto a colores, se espera que el rojo intenso esté disponible desde el lanzamiento en los principales países europeos, y no como una edición limitada posterior. Esto ayudaría a que el nuevo acabado tenga visibilidad en escaparates físicos y campañas publicitarias, algo importante si Apple quiere convertirlo en la imagen de la gama Pro.

Precio previsto del iPhone 18 Pro y enfoque de gama alta

Por ahora no existe información oficial sobre los precios, pero las filtraciones señalan que Apple estaría intentando mantener unas tarifas similares a las de la serie 17, al menos en la gama alta. En ese escenario, el precio de salida del iPhone 18 Pro en su configuración base rondaría los 1.099 dólares en Estados Unidos.

Trasladando esa cifra a Europa, y teniendo en cuenta impuestos y tipos de cambio, es razonable pensar en una horquilla parecida a la actual para los modelos Pro en España, con ligeras variaciones según la capacidad de almacenamiento y los ajustes fiscales propios de cada país de la UE.

La idea de mantener precios estables pese a introducir mejoras en el chip, módem, batería y apartado de pantalla iría en línea con la estrategia de Apple de no encarecer en exceso la gama alta en un contexto económico complejo. Eso sí, como siempre, el coste final dependerá también de promociones puntuales de operadores y distribuidores.

En cualquier caso, el iPhone 18 Pro seguirá compitiendo en el segmento claramente premium, donde más que el precio puro pesan factores como la longevidad del dispositivo, las actualizaciones de software y el valor de reventa. En ese sentido, un modelo en rojo intenso, muy reconocible y llamativo, podría mantener bien su atractivo incluso pasados varios años.

Con toda la información disponible hasta ahora, el retrato que se perfila del iPhone 18 Pro en rojo intenso es el de un dispositivo que combina una estética más arriesgada con mejoras técnicas centradas en la eficiencia, la autonomía y la experiencia de uso diaria, manteniendo el calendario clásico de septiembre y unos precios en la línea de la generación anterior; si los rumores se confirman, Apple estaría utilizando el nuevo acabado Deep Red como símbolo de una renovación de la gama Pro que busca atraer tanto a quienes priorizan el diseño como a quienes exigen un rendimiento de primer nivel.