Los primeros informes sobre el iPhone 18 Pro con Face ID bajo la pantalla y una isla dinámica más pequeña empiezan a dibujar el mayor cambio de diseño frontal en años dentro de la gama alta de Apple. Aunque todavía faltan meses para su presentación oficial, las filtraciones ofrecen ya una imagen bastante clara de hacia dónde apunta la compañía.

Según estas fuentes, Apple estaría ultimando un rediseño profundo del frontal en los modelos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max previstos para 2026, con especial foco en la integración del sistema de reconocimiento facial bajo el panel OLED y en la reducción del espacio ocupado por la Dynamic Island. Todo ello se combinaría con un nuevo procesador A20 de 2 nm y mejoras notables en cámara y batería.

Face ID bajo la pantalla: el gran salto de diseño

El cambio más llamativo pasa por situar todos los elementos de Face ID directamente bajo la pantalla, dejando de lado la actual solución en forma de isla alargada. La idea es que el usuario apenas perciba la presencia de los sensores, manteniendo el mismo nivel de seguridad biométrica.

Para lograrlo, Apple y sus proveedores de paneles, principalmente Samsung y LG Display, estarían trabajando desde hace años en nuevos materiales OLED capaces de dejar pasar suficiente luz infrarroja sin degradar la calidad de imagen. El reto está en que el sistema pueda seguir generando un mapa 3D del rostro tan fiable como el actual.

Las filtraciones apuntan a que los prototipos internos ya han conseguido reducir la obstrucción de la luz hasta en un 50%, así como adelgazar el módulo de reconocimiento facial en unas décimas de milímetro. Esta miniaturización es clave para que el hardware quede completamente oculto bajo el panel sin comprometer la resistencia del dispositivo.

En términos de seguridad, la compañía mantendría una tasa de error estimada de uno entre un millón, con tiempos de respuesta en torno a los 60 milisegundos. Es decir, para el usuario final la experiencia debería ser tan rápida y fiable como la del Face ID actual, pero con un diseño mucho menos intrusivo.

Dynamic Island más pequeña y frontal casi «todo pantalla»

La llegada del Face ID bajo el panel permitiría a Apple reducir de forma drástica la Dynamic Island. En lugar del formato de “píldora” introducido con el iPhone 14 Pro, los rumores describen un recorte mucho más discreto, de tipo perforado, reservado solo para la cámara frontal.

En los iPhone 18 Pro, este cambio liberaría una porción importante de la parte superior de la pantalla, reforzando la apuesta de la marca por un diseño frontal minimalista. El objetivo es que el contenido tenga aún más protagonismo, con menos distracciones visuales alrededor.

A nivel de software, la Dynamic Island seguiría cumpliendo su papel como centro de alertas y actividades en vivo, pero adaptada al nuevo recorte circular. La experiencia visual sería más limpia, especialmente en reproducción de vídeo y juegos a pantalla completa, donde el hueco delantera pasaría mucho más desapercibido.

Este enfoque acerca a Apple a la idea del iPhone “todo pantalla” que la industria lleva persiguiendo años. Una vez asentado el Face ID bajo el panel, el siguiente paso lógico sería abordar en el futuro una posible cámara frontal también oculta, aunque por ahora las filtraciones se centran solo en la generación iPhone 18.

Chip A20 de 2 nm y módem 5G propio

Este salto de diseño frontal vendrá acompañado de un nuevo procesador A20 fabricado en 2 nanómetros por TSMC, llamado a ser el corazón de los iPhone 18 Pro. Esta arquitectura marcaría un avance importante tanto en rendimiento bruto como en eficiencia energética frente a la generación anterior.

Los datos preliminares hablan de un aumento de rendimiento cercano al 20% respecto al chip A18 para el chip A20, al tiempo que se reduce el consumo. Esa combinación será clave para gestionar las nuevas tareas de inteligencia artificial, el procesamiento adicional que exige el Face ID bajo la pantalla y las funciones avanzadas de fotografía computacional.

Además, el chip integraría un módem 5G propio de Apple (posiblemente denominado C2), con la intención de depender menos de proveedores externos como Qualcomm, al menos en los modelos de gama alta. Este movimiento permitiría optimizar mejor la conectividad y ajustar el consumo energético de las redes móviles.

Otra de las novedades técnicas mencionadas es el uso de un empaquetado de tipo WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), pensado para mejorar la gestión térmica y el rendimiento sostenido. Esto sería especialmente relevante en escenarios exigentes como grabación de vídeo prolongada, juegos de alto nivel gráfico o funciones de IA ejecutadas en el propio dispositivo.

Mejoras en cámara: apertura variable y sensores más luminosos

En el apartado fotográfico, las filtraciones coinciden en que el iPhone 18 Pro dará un nuevo paso adelante. La cámara principal pasaría a contar con un sistema de apertura variable, que podría moverse aproximadamente entre f/1.4 y f/4.0.

Este tipo de óptica permitiría al usuario, o al propio sistema de forma automática, adaptar físicamente la entrada de luz según la escena. En entornos oscuros, el objetivo se abriría más para captar mayor luminosidad; con buena luz, podría cerrarse para mejorar la nitidez global y controlar mejor la profundidad de campo.

En la práctica, esto se traduciría en fotos nocturnas más limpias, con menos ruido, y en retratos con desenfoques de fondo más naturales, sin depender tanto del modo retrato por software. También facilitaría jugar creativamente con el enfoque, algo interesante para quienes usan el móvil como cámara principal, tanto a nivel personal como profesional.

Junto a esta apertura variable, se esperan sensores mejorados con mayor capacidad de captación de luz y un procesamiento de imagen apoyado en las capacidades de IA del nuevo A20. Apple seguiría apostando por combinar cambios de hardware con mejoras de software para mantener competitiva la cámara de sus modelos Pro frente a otros buques insignia de Android.

Batería más grande y posible aumento de grosor

Otra de las áreas donde se esperan cambios es la autonomía. Diversas fuentes apuntan a que el iPhone 18 Pro Max, y en menor medida el 18 Pro, podrían ganar capacidad de batería gracias a la tecnología de celdas apiladas, aumentando la densidad energética alrededor de un 30%.

En números, se habla de una batería en torno a los 5400 mAh en el modelo Pro Max y de un peso cercano a los 243 gramos, lo que lo situaría entre los iPhone más pesados lanzados hasta la fecha. El chasis también sería ligeramente más grueso para acomodar esta batería.

Esta decisión refuerza la idea de que Apple estaría priorizando resistencia y autonomía frente a la delgadez extrema, algo que muchos usuarios avanzados en Europa valoran positivamente, especialmente quienes utilizan el teléfono de forma intensiva durante la jornada laboral o en movilidad.

El reto, como siempre, será encontrar el equilibrio: para quienes buscan un dispositivo ligero y fácil de manejar con una sola mano, ese incremento de peso puede resultar excesivo; para otros, la posibilidad de pasar más horas lejos del cargador compensará ese sacrificio en portabilidad.

Calendario previsto y estrategia de lanzamiento

En cuanto a plazos, los informes sitúan la presentación de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max en otoño de 2026. Apple mantendría así su ventana habitual de lanzamientos, pero podría optar por escalonar la llegada al mercado de las distintas variantes de la gama.

Algunos analistas mencionan la posibilidad de que los modelos Pro, con Face ID bajo la pantalla y Dynamic Island reducida, se adelanten al resto de la familia iPhone 18. El iPhone 18 “básico” podría llegar algo más tarde, en los primeros meses de 2027, con una adopción progresiva de las nuevas tecnologías de pantalla.

Este enfoque permitiría a la compañía poner el foco mediático en los modelos de gama alta y, a la vez, escalar con más calma la producción masiva de paneles con sensores integrados. Para el mercado europeo, incluida España, no se esperan grandes diferencias de fechas respecto a otros lanzamientos recientes: previsiblemente, los iPhone 18 Pro estarían disponibles en los principales países de la UE desde las primeras oleadas.

Las estimaciones de envíos iniciales para la serie iPhone 18 se mueven en una horquilla de 2 a 5 millones de unidades en el arranque, con los modelos Pro representando alrededor del 40% de ese volumen. Esa proporción refleja la fuerte demanda de las versiones más avanzadas, especialmente en mercados maduros como el europeo.

Desafíos de producción y coordinación con proveedores

La fabricación en masa de un iPhone con Face ID bajo la pantalla no está exenta de dificultades. Desde 2023, los equipos de ingeniería de Apple y sus socios han trabajado en optimizar la extracción de luz a través de paneles OLED, una de las barreras técnicas más complejas de este proyecto.

Garantizar que millones de pantallas cumplan los exigentes estándares de la marca implica desarrollar procesos de producción muy consistentes, donde pequeñas variaciones en transparencia o alineación de capas podrían comprometer la precisión del reconocimiento facial.

También entra en juego el software: iOS deberá estar calibrado al milímetro para compensar cualquier interferencia que genere el panel cuando la luz infrarroja atraviesa la pantalla. Esto exige nuevos algoritmos de procesado de imagen y aprendizaje automático capaces de ajustar el funcionamiento del Face ID en tiempo real.

La coordinación con los proveedores de componentes es especialmente intensa en esta fase. La empresa necesita asegurarse de que los nuevos materiales y técnicas de fabricación sean escalables y fiables, de manera que puedan producirse decenas de millones de unidades sin tasas de fallo que pongan en riesgo el lanzamiento.

Un Pro pensado para la era de la IA y el uso intensivo

Con todo este conjunto de cambios, el iPhone 18 Pro con Face ID bajo la pantalla y Dynamic Island más pequeña se perfila como un modelo orientado a usuarios que exigen mucho al dispositivo: creadores de contenido, profesionales que dependen del móvil a diario, o quienes priorizan seguridad, autonomía y rendimiento durante varios años.

El nuevo chip A20 en 2 nm, la integración del módem propio, el sistema de cámara con apertura variable, la apuesta por baterías de mayor capacidad y el rediseño frontal con menos elementos visibles apuntan a una evolución más profunda que una simple actualización iterativa. Si las filtraciones se confirman, estaríamos ante una generación Pro que intenta marcar un antes y un después en la línea, y no solo un paso incremental respecto a la serie anterior.