La desaparición de la Dynamic Island será realidad en el iPhone 18 Pro

El iPhone 18 Pro tendrá más superficie útil de pantalla al colocar todo el sistema de reconocimiento facial por debajo, eliminando la Dynamic Island. . Los datos señalan que Apple estaría trabajando con paneles de 6,3 y 6,9 pulgadas para sus próximos modelos Pro, unas dimensiones que por lo tanto no variarían respecto a los modelos actuales, pero el la práctica la pantalla será algo mayor en ambos modelos.

Porque Apple estaría preparando la integración de Face ID bajo la pantalla. Esto implicaría que los sensores del sistema de reconocimiento facial quedarían ocultos tras el panel, eliminando la necesidad de que sean visibles en el frontal. Esta tecnología permitiría avanzar hacia un diseño más limpio, reduciendo los elementos que actualmente ocupan espacio en la parte superior de la pantalla.

Según la información publicada, la cámara frontal seguiría siendo visible mediante un pequeño orificio, mientras que los sensores de Face ID quedarían completamente integrados bajo el panel. Este planteamiento supondría un cambio importante en el diseño frontal del iPhone, ya que separaría visualmente la cámara del resto de sensores, algo que Apple no ha hecho hasta ahora en sus modelos con Face ID.

Según estos rumores los iPhone de este año querían de la siguiente forma:

iPhone 18: pantalla de 6,3 pulgadas (120 Hz) y Dynamic Island

iPhone Air 2: Pantalla de 6,5 pulgadas (120 Hz) y Dynamic Island

iPhone 18 Pro: pantalla de 6,3 pulgadas (120 Hz) y Face ID debajo de la pantalla

iPhone 18 Pro Max: pantalla de 6,9 pulgadas (120 Hz) y Face ID debajo de la pantalla

iPhone plegable: pantalla interna de 7,7 pulgadas y externa de 5,3 pulgadas (120Hz). Touch ID.

Recordemos que los rumores apuntan al regreso del Touch ID al iPhone plegable por problemas de espacio, ya que Apple quiere hacerlo lo más delgado posible y sería imposible encajar los actuales módulos de reconocimiento facial. Aunque personalmente creo que es el aspecto en el que puede haber sorpresa este año.