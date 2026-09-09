iPhone 18 Pro Max con apertura variable, fotos increíbles

El iPhone 18 Pro Max incorpora una de esas novedades fotográficas que sobre el papel pueden parecer demasiado técnicas, pero que tienen bastante sentido cuando las trasladamos al uso diario: una apertura variable en su cámara principal. Hasta ahora, el iPhone había confiado principalmente en sus sensores y, sobre todo, en el procesado de imagen para enfrentarse a situaciones complicadas. Con esta generación Apple añade una nueva herramienta física para controlar mejor la entrada de luz. El resultado, según la compañía, es capaz de ofrecer hasta un 50% más de luz, algo especialmente importante cuando el sol empieza a desaparecer y las cámaras de los móviles comienzan a sufrir.

Esa mayor capacidad para captar luz tiene consecuencias en prácticamente todo el sistema fotográfico. El modo noche es ahora más rápido, reduciendo el tiempo necesario para conseguir una fotografía cuando las condiciones no acompañan, mientras que los retratos aprovechan la nueva apertura para conseguir una profundidad de campo más natural. Dicho de una forma mucho más sencilla: separar al protagonista del fondo debería resultar más convincente y depender menos de ese desenfoque artificial que, aunque ha mejorado muchísimo con los años, todavía puede cometer errores alrededor del pelo, las gafas o determinados objetos. Apple también ha trabajado especialmente en las fotografías de grupo, donde conseguir que varias personas situadas a diferentes distancias aparezcan correctamente enfocadas siempre supone un reto mayor. A todo ello se suman importantes mejoras de software y procesado, porque en un iPhone la fotografía hace tiempo que dejó de depender exclusivamente de lo que ocurre dentro del objetivo.

Mejoras en estilos fotográficos, una funcionalidad estancada desde hace años.

Y probablemente ahí esté lo más interesante. Personalmente, me atrae bastante más una apertura variable bien aprovechada que otra carrera por añadir megapíxeles que luego apenas cambian nuestra experiencia. La cámara del móvil tiene que funcionar cuando sacamos el teléfono del bolsillo, pulsamos el botón y hacemos la foto sin pensar demasiado. Si el iPhone 18 Pro Max consigue mejores retratos, fotografías nocturnas más rápidas y grupos donde nadie acaba inexplicablemente desenfocado, la mejora será mucho más útil que cualquier cifra espectacular en una ficha técnica. Apple lleva años apoyándose enormemente en la fotografía computacional y ahora añade una nueva variable física a la ecuación. Falta comprobar hasta dónde se nota en condiciones reales, pero es precisamente el tipo de cambio que puede marcar diferencias cuando dejamos los benchmarks y salimos a hacer fotos.