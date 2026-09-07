La cuenta atrás para conocer los nuevos teléfonos de Apple ya está en marcha. El próximo 9 de septiembre, la firma de Cupertino celebrará su tradicional evento de presentación, donde se esperan los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y un primer plegable que podría llamarse iPhone Ultra. La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en España y llega con una lista de rumores muy amplia, desde subidas de precio hasta una cámara con apertura variable.

El iPhone 18 Pro Max se ha convertido en el centro de todas las miradas porque, una vez más, sería el modelo más avanzado y también el más caro>. La crisis de las memorias DRAM ha disparado los costes de fabricación, y los analistas apuntan a que Apple no podrá absorber todo el incremento. Por eso, se espera que los precios suban con claridad respecto a la generación anterior, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Precios al alza: la crisis de memorias encarece el iPhone 18 Pro Max

Según el último informe de TrendForce, los precios de los próximos iPhone podrían subir entre 150 y 200 euros en los modelos Pro. Con esa estimación, el iPhone 18 Pro Max pasaría a costar entre 1.619 y 1.669 euros en su versión base, mientras que el iPhone 18 Pro se movería en una horquilla de 1.469 a 1.519 euros. No todos los analistas coinciden: Mark Gurman, de Bloomberg, habla de una subida del precio del iPhone 18 Pro más contenida, de unos 100 euros, lo que dejaría al Pro Max en torno a 1.569 euros.

El motivo principal hay que buscarlo en la memoria. La consultora estima que Apple está pagando un 400% más por la DRAM que hace un año, y el coste del almacenamiento también se ha disparado. Esto ha provocado un incremento estimado de entre el 10% y el 20% en el precio final de los terminales, aunque Apple podría asumir parte de ese sobrecoste para no dañar sus ventas. En cualquier caso, quien quiera hacerse con el nuevo buque insignia deberá preparar un desembolso mayor que el del iPhone 17 Pro Max.

Colores, diseño y el primer plegable de Apple

Una de las filtraciones más llamativas de los últimos días es un vídeo en el que se ven las supuestas unidades de demostración de los iPhone 18 Pro. Los colores serían uno de los principales reclamos: el iPhone 18 Pro Max llegaría en un tono cereza oscuro, casi burdeos, mientras que el iPhone 18 Pro se mostraría en azul. Más allá de la paleta cromática, no se esperan cambios drásticos en la parte trasera, con el mismo módulo de cámaras y la Dynamic Island.

La gama alta no llegará solo con los Pro. Apple tiene previsto presentar el iPhone Ultra, su primer plegable, que costaría más de 2.000 dólares. Algunas estimaciones lo sitúan entre 2.099 y 2.299 dólares, lo que en euros podría traducirse en 2.200-2.400 euros, aunque hay filtraciones que apuntan hasta los 2.600 euros. Este dispositivo compartiría protagonismo con el iPhone 18 Pro Max, aunque está claro que el Pro Max sigue siendo el modelo más tradicional para quienes no quieren arriesgar con un formato plegable.

Cámara con apertura variable, chip A20 Pro y fecha de lanzamiento

En el apartado fotográfico, la gran novedad sería la incorporación de una cámara con apertura variable. Este sistema permitiría modificar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor, algo que no ocurre en los iPhone actuales. Según los últimos rumores, Apple podría reservar esta tecnología para el iPhone 18 Pro Max, ya que el mecanismo ocupa más espacio y encarece el componente. De ser así, el modelo más grande tendría una ventaja exclusiva frente al Pro estándar, sobre todo en retratos y fotos con poca luz.

En el interior también hay novedades. Los iPhone 18 Pro y Pro Max estrenarían el chip A20 Pro, fabricado en 2 nm, y un módem C2 diseñado por Apple, lo que promete una mayor eficiencia energética. También se habla de un aumento de la duración de la batería, un aspecto clave en el Pro Max. La presentación de todos estos dispositivos tendrá lugar el próximo miércoles 9 de septiembre a las 19:00 horas en España, y será entonces cuando conozcamos los precios definitivos, la disponibilidad y todas las características oficiales.

Todo apunta a que el iPhone 18 Pro Max se convertirá en uno de los lanzamientos más potentes de la historia de Apple, pero también en uno de los más caros. Las filtraciones coinciden en que habrá subida, aunque el importe exacto dependerá de lo que Apple haya decidido tras negociar con sus proveedores. Los colores cereza oscuro, la posible cámara con apertura variable y el chip A20 Pro son argumentos de peso, pero el bolsillo del usuario será el que tenga la última palabra.