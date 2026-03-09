A falta de varios meses para que Apple lo haga oficial, el precio del iPhone 18 Pro empieza a perfilarse como uno de los temas que más dudas genera entre los usuarios que están pensando en renovar móvil. Las filtraciones apuntan a un modelo que seguirá firmemente anclado en la gama alta, con cambios relevantes en potencia, batería y cámara que podrían condicionar cuánto costará en España y el resto de Europa.

Los rumores procedentes de la cadena de suministro y de analistas especializados sugieren que Apple intentará contener el precio de salida del modelo base, pese al encarecimiento de componentes y a la adopción de tecnologías más avanzadas. Las mayores subidas llegarían, según estas informaciones, en las versiones con más almacenamiento, que son también las que dejan más margen a la compañía dentro del segmento premium.

Qué se sabe del precio del iPhone 18 Pro

Las primeras estimaciones coinciden en que Apple trataría de mantener un precio muy similar al del iPhone 17 Pro para el modelo de entrada del iPhone 18 Pro, al menos en el mercado estadounidense, donde se habla de una referencia en torno a los 1.099 dólares para la versión con 256 GB de almacenamiento. Las primeras estimaciones recogen precisamente esa posibilidad en los análisis de salida.

Trasladar esa cifra a Europa no es tan directo, ya que hay que tener en cuenta factores como impuestos, tipos de cambio y políticas comerciales locales. Históricamente, esto se ha traducido en precios oficiales más altos en la zona euro que en Estados Unidos, por lo que en países como España es razonable esperar que el modelo básico del iPhone 18 Pro se sitúe, como mínimo, en una franja equivalente a la generación anterior, sin grandes rebajas.

Donde sí habría cambios apreciables es en las configuraciones superiores. Las filtraciones apuntan a que los modelos con 512 GB, 1 TB y 2 TB de memoria interna serían los que absorberían el incremento del coste de producción. En la práctica, esto podría suponer diferencias de precio más marcadas entre cada escalón de almacenamiento, algo que Apple ya ha venido aplicando en los últimos años.

Este enfoque encaja con la estrategia habitual de la marca: contener el impacto psicológico del precio de entrada y desplazar parte de la subida hacia las versiones destinadas a usuarios que necesitan o desean mayor capacidad, como quienes graban vídeo en alta resolución, trabajan con archivos pesados o simplemente prefieren no depender del almacenamiento en la nube.

En el contexto europeo, y siempre tomando como referencia generaciones previas, lo lógico sería que el iPhone 18 Pro llegara a España, Francia, Alemania o Italia con un precio de partida alineado con el iPhone 17 Pro, pero con una curva más pronunciada a medida que se sube de capacidad. Hasta que Apple no lo anuncie de forma oficial, no habrá cifras definitivas, pero el escenario más repetido en los análisis descarta una rebaja generalizada.

Por qué el iPhone 18 Pro será un modelo caro: novedades de hardware

Buena parte de las expectativas de precio del iPhone 18 Pro están directamente ligadas al salto técnico que se espera en el interior del dispositivo. Los informes de la industria señalan que será el primer iPhone en estrenar el chip A20 Pro fabricado en un proceso de 2 nanómetros, un avance que implica una densidad de transistores mayor y, por tanto, más potencia en el mismo espacio. Los informes de la industria también detallan otros componentes clave que influyen en el coste.

Esta transición a los 2 nm permitirá, sobre el papel, mejorar el rendimiento y reducir el consumo frente a generaciones anteriores. Para el usuario, esto se traduciría en una gestión más eficiente de las tareas intensivas, desde aplicaciones de edición hasta procesos de inteligencia artificial, y en una autonomía superior sin necesidad de disparar el tamaño del dispositivo.

En el modelo Pro Max, las filtraciones hablan de una batería que se movería entre los 5.100 y los 5.200 mAh, un salto notable dentro del catálogo de Apple. Combinada con el nuevo procesador a 2 nm, esta capacidad reforzada podría permitir un día completo de uso intenso, e incluso algo más en un uso moderado, algo que encarece el conjunto pero aporta un valor evidente a los potenciales compradores. La batería estimada ha sido uno de los puntos más comentados.

Otro punto clave que ayuda a entender el posicionamiento en precio es la cámara. Apple estaría probando un sistema de apertura variable en el sensor principal, que permitiría ajustar físicamente la entrada de luz según la escena. Esta tecnología, junto con la posible incorporación de un teleconvertidor para mejorar el zoom óptico sin abusar del recorte digital, situaría al iPhone 18 Pro en una liga fotográfica más ambiciosa.

Además, las filtraciones mencionan que la cámara frontal podría pasar de los 18 MP a los 24 MP, un cambio orientado a ofrecer más detalle en selfies y videollamadas. Las mejoras en la cámara frontal forman parte de las razones para mantener un precio elevado. Todo este conjunto de mejoras de hardware contribuye a explicar por qué Apple no tendría margen para rebajar el precio de forma agresiva si quiere mantener sus niveles de rentabilidad.

Cómo encaja el precio del iPhone 18 Pro en el mercado español y europeo

Más allá de las cifras concretas, el debate gira en torno a dónde se colocará el iPhone 18 Pro dentro de la gama alta en España y Europa. El segmento premium está cada vez más poblado de alternativas Android con precios muy agresivos, pero Apple suele apoyarse en su ecosistema, en la longevidad de sus dispositivos y en la estabilidad del software para justificar una inversión inicial más elevada.

En mercados como el español, el precio oficial se combina con financiaciones, programas de recompra y ofertas de operadores, que acaban determinando en la práctica cuánto paga cada usuario. No sería extraño que, desde el primer momento, se vean promociones vinculadas a entregas de iPhone 16 o 17 como parte del pago para suavizar la subida en las versiones con más almacenamiento.

En el resto de Europa se espera un comportamiento similar: precio oficial elevado en el lanzamiento y ajuste progresivo con campañas puntuales, especialmente de cara a fechas como el Black Friday o las Navidades. Quienes busquen el modelo base de 256 GB probablemente se encuentren con una barrera económica muy parecida a la del iPhone 17 Pro en su salida.

Por el contrario, los usuarios que apunten directamente a las variantes de 512 GB, 1 TB o 2 TB deberán asumir que el salto de precio entre capacidades será más visible. El encarecimiento de memorias y otros componentes avanzados suele reflejarse en esos escalones, donde Apple concentra buena parte de sus márgenes.

En cualquier caso, viendo la evolución del catálogo de la marca, todo indica que el iPhone 18 Pro seguirá siendo una opción dirigida al público que prioriza prestaciones y ecosistema frente al precio, mientras que otros modelos de la familia iPhone 18, previstos para algo más adelante, podrían cubrir rangos de presupuesto más contenidos.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad según las filtraciones

Respecto al calendario, los reportes coinciden en que Apple mantendría su evento de presentación en septiembre, siguiendo la pauta de los últimos años. En esa cita, el protagonismo recaería en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, dejando para más adelante las versiones estándar o variantes como un posible iPhone 18e o modelos con otros enfoques.

Si se repite el esquema habitual, tras el anuncio oficial habría un período de reservas de alrededor de una semana, seguido del inicio de las ventas en los principales mercados. España y buena parte de Europa occidental suelen estar entre las primeras oleadas de lanzamiento, por lo que no debería haber grandes retrasos respecto a Estados Unidos.

Las filtraciones de la cadena de suministro apuntan a que Apple ya estaría entrando en la llamada fase de Validación de Producto (PVT) para el iPhone 18 Pro, un paso previo a la producción en masa. Este hito suele indicar que el diseño y la elección de componentes están prácticamente cerrados y que la compañía afina los últimos detalles antes de poner en marcha la fabricación a gran escala.

En paralelo, se especula con que el mismo evento de septiembre podría servir también para mostrar el primer iPhone plegable de la marca, aunque ese dispositivo seguiría un calendario de lanzamiento propio. El posible iPhone plegable aparece en muchas filtraciones como un actor clave en la estrategia de la compañía.

Con este planteamiento, Apple mantendría al iPhone 18 Pro como punta de lanza de su catálogo durante varios meses, concentrando en él las principales innovaciones técnicas y el posicionamiento de precio más alto dentro de la gama no plegable.

Con toda la información disponible hasta el momento, el iPhone 18 Pro se perfila como un modelo continuista en precio base pero más exigente para quienes busquen grandes capacidades de almacenamiento, apoyado en un hardware más potente, mejor autonomía y un sistema de cámaras avanzado; un conjunto de factores que lo situarían, nuevamente, entre los móviles más caros del mercado en España y Europa, pero también entre los más completos en prestaciones dentro del ecosistema Apple.