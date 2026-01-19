Imágenes publicadas por Jon Prosser

Jon Prosser ha publicado en su canal de YouTube, Front Page Tech (ftp), cómo será el iPhone 18 Pro, y no sólo nos habla de los rumores, nos ofrece además unas imágenes espectaculares que no envidian en nada a los vídeos de presentación de Apple.

El iPhone 18 Pro apunta a ser una de las generaciones más disruptivas de los últimos años, no tanto por un rediseño radical del cuerpo, sino por cambios muy claros en el frontal y en la forma en la que Apple quiere que interactuemos con la pantalla. El vídeo deja claro que Apple está preparando una transición importante, con un nuevo planteamiento del notch y una evolución directa de la Dynamic Island, buscando un diseño más limpio y moderno sin renunciar a sus sistemas biométricos ni a la identidad visual que ha construido en los últimos años.

Uno de los grandes protagonistas es el nuevo notch, que cambiaría por completo el aspecto del frontal del iPhone 18 Pro. Según se explica, Apple reduciría el espacio que ocupa en pantalla, integrando todos los sensores del reconocimiento facial bajo el panel de pantalla y dejando una apertura mucho más discreta. Este nuevo notch no sería solo una cuestión estética, sino una solución intermedia antes de lograr un frontal completamente limpio, manteniendo la precisión de Face ID pero con una presencia visual mucho menos intrusiva que la actual.

Este cambio afecta directamente a la Dynamic Island, que también evolucionaría en el iPhone 18 Pro. El vídeo destaca que no desaparecería, pero sí cambiaría su comportamiento y su tamaño, adaptándose al nuevo notch. La Dynamic Island sería más flexible, menos protagonista visualmente y mejor integrada en el sistema, funcionando más como un elemento contextual que como una zona fija permanente. Apple seguiría apostando por ella como concepto, pero afinando su diseño para que interfiera lo mínimo posible con el contenido.

Otro salto importante llega en forma de conectividad, con un mayor protagonismo del 5G por satélite. El iPhone 18 Pro no solo permitiría enviar mensajes de emergencia, sino que Apple ampliaría las posibilidades de esta conexión en situaciones sin cobertura tradicional. El vídeo subraya que esta tecnología se convertiría en un elemento diferenciador real, especialmente para viajes, zonas rurales o emergencias, reforzando la idea del iPhone como un dispositivo que siempre puede mantenerte conectado, incluso en condiciones extremas.

En el apartado estético, Apple también introduciría nuevos colores para la gama Pro. El vídeo hace hincapié en tonos más atrevidos y sofisticados, alejándose ligeramente de los clásicos grises y plateados. Colores más profundos, con acabados elegantes y un tratamiento premium, que servirían para diferenciar claramente esta generación y aportar un aire fresco a la gama más avanzada del iPhone, sin perder el enfoque sobrio que caracteriza a los modelos Pro.

Las mejoras en la cámara son otro de los pilares del iPhone 18 Pro. El vídeo destaca avances importantes tanto a nivel de hardware como de procesamiento, con especial atención a la cámara principal. Apple apostaría por una mayor versatilidad en la captura de luz y un rendimiento más consistente en todo tipo de situaciones, especialmente en fotografía nocturna y escenas de alto contraste gracias aun sistema de apertura variable, como ofrecen las cámaras convencionales, dejando menos en manos del procesamiento de imágenes. No se trata solo de más megapíxeles, sino de un salto real en calidad y fiabilidad, algo que Apple prioriza claramente en los modelos Pro.

En conjunto, el iPhone 18 Pro se perfila como una generación de transición clave, en la que Apple empieza a materializar cambios que llevaba años preparando. Un nuevo notch, una Dynamic Island más discreta, conectividad por satélite más útil, nuevos colores y una cámara claramente mejorada dibujan un iPhone pensado para marcar el camino de los próximos años. No es una revolución inmediata, pero sí un paso firme hacia el futuro del iPhone que se sumará al iPhone Fold, el iPhone plegable del que llevamos años hablando y que por fin veremos este otoño. De hecho serán los únicos dos modelos que se presentarán este año, dejando los modelos más básicos para la primavera de 2027 si los rumores aciertan.