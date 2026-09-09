Apple ha presentado oficialmente sus nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, marcando el relevo generacional frente a la gama iPhone 17 Pro del año pasado. La renovación se centra principalmente en la introducción de una apertura física variable en la cámara principal, el salto a la litografía de 2 nanómetros con el chip A20 Pro, un módem propio de conectividad y una mayor autonomía general.

Cámara principal de 48 MP con apertura variable física

El cambio más relevante en fotografía es la nueva cámara principal Fusion de 48 MP, que estrena un mecanismo de apertura variable de seis palas cortadas por láser. Esto permite al usuario alternar entre cuatro pasos físicos: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 y ƒ/4.0, controlando de forma óptica la profundidad de campo y la entrada de luz tanto en tomas nocturnas como en fotos de grupo.

A nivel de software, la aplicación nativa de cámara añade controles profesionales directos sobre apertura, velocidad de obturación, balance de blancos e histograma, además de herramientas exclusivas como Smart focus tracking, efectos cinemáticos aplicados desde vídeo y soporte para Apple Reference Image.

Rendimiento térmico y potencia con el chip A20 Pro

El procesador A20 Pro está fabricado en un proceso de 2 nm y cuenta con una CPU de 6 núcleos (2 núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia). Su GPU de 7 núcleos ofrece un rendimiento gráfico un 40% superior al A19 Pro, acompañado de un incremento del 50% en el ancho de banda de memoria.

Para sostener este rendimiento en tareas intensivas vinculadas a iOS 27, el dispositivo incorpora:

Un Neural Engine doble de 16 núcleos , duplicando la cantidad de núcleos dedicados a inteligencia artificial frente al modelo anterior.

, duplicando la cantidad de núcleos dedicados a inteligencia artificial frente al modelo anterior. Una cámara de vapor de segunda generación que optimiza la disipación del calor, logrando un 40% de mejora en el rendimiento sostenido.

Diseño, Dynamic Island y conectividad

En el apartado visual, la parte trasera prescinde del acabado en dos tonos del iPhone 17 Pro para ofrecer una estética uniforme entre el vidrio y el chasis. La paleta de colores se renueva con cuatro tonos: Burdeos, Glaciar, Negro y Plata. En el frontal, la Dynamic Island reduce su tamaño y permite mostrar hasta tres Actividades en Vivo simultáneas.

En telecomunicaciones, debuta el módem celular C2 diseñado por Apple, que sustituye a los componentes de Qualcomm. Este módem consume un 15% menos de energía, optimiza la velocidad de subida e integra conectividad mmWave para Estados Unidos.

Batería, carga y precios oficiales

La autonomía en reproducción de vídeo aumenta en ambos tamaños frente a la generación previa:

iPhone 18 Pro: Alcanza hasta 36 horas de vídeo (frente a las 33 horas del iPhone 17 Pro).

Alcanza hasta de vídeo (frente a las 33 horas del iPhone 17 Pro). iPhone 18 Pro Max: Llega hasta 45 horas (frente a las 39 horas del iPhone 17 Pro Max).

Llega hasta (frente a las 39 horas del iPhone 17 Pro Max). Carga por cable: Permite recuperar el 50% de la batería en 15 minutos.

Ambos modelos experimentan un incremento en sus precios base de lanzamiento en Estados Unidos: el iPhone 18 Pro parte de 1.46€, mientras que el iPhone 18 Pro Max arranca en 1.619€.

El salto generacional combina mejoras funcionales notables en la óptica y la batería con un aumento de precio en toda la línea. Con estos cambios sobre la mesa, ¿consideras que las novedades justifican actualizar desde un iPhone 17 Pro?