Durante meses se daba casi por hecho que el iPhone Air 2 iba a desaparecer del mapa a corto plazo. Entre las bajas ventas del primer modelo y los rumores de un retraso largo, muchas fuentes apuntaban ya directamente a 2027 como la fecha más probable para verlo, si es que terminaba llegando.

Esa narrativa ha cambiado en cuestión de días. Un nuevo conjunto de filtraciones procedentes sobre todo de Fixed Focus Digital, un filtrador con cierto historial en Weibo, sostiene que Apple tendría en mente lanzar el iPhone Air 2 en otoño de 2026, en el tradicional evento de septiembre. No hay confirmación oficial, pero sí suficientes piezas como para que el puzzle empiece a encajar.

Del retraso a 2027 a un lanzamiento en otoño de 2026

Hasta hace poco, gran parte de los informes internos y de cadena de suministro hablaban de un aplazamiento del iPhone Air 2 hasta primavera de 2027. La idea era enlazarlo con la gama iPhone 18 estándar y con un iPhone 18e, alejándolo de los focos principales de los modelos Pro de septiembre y dándole más margen para madurar el diseño ultrafino.

En ese escenario, Apple habría comunicado a parte de sus ingenieros y socios que el proyecto salía del calendario inmediato, sin nueva fecha cerrada. El mensaje que se filtraba era claro: antes de repetir con un dispositivo que no había cumplido expectativas, la compañía prefería volver a la mesa de diseño y tomarse su tiempo.

La nueva oleada de rumores rompe ese planteamiento conservador. Fixed Focus Digital asegura que el iPhone Air 2 está “confirmado” para el evento de otoño de Apple, lo que apuntaría directamente a septiembre de 2026. Ese movimiento implicaría acortar el paréntesis entre generaciones y no dejar tanto hueco en el catálogo ultrafino.

En paralelo, diferentes filtraciones coinciden en que el iPhone 17e ya habría entrado en producción en masa y estaría destinado al evento de primavera, lo que despejaría el calendario de lanzamientos y permitiría dejar el escaparate de finales de año más limpio para el Air 2.

La lectura que se hace en el sector es que Apple no querría permitir un vacío de año y medio o más en una categoría en la que ya ha invertido diseño, marketing y recursos de ingeniería. Un parón tan largo podría hacer que la marca “Air” perdiera visibilidad y valor dentro de la familia iPhone.

Qué pretende corregir Apple con el iPhone Air 2

El primer iPhone Air (también conocido como 17 Air o Slim en algunos mercados) nació como un ejercicio de diseño ultrafino. Ofrecía un grosor muy reducido y un peso contenido, pero a costa de concesiones importantes que el mercado no perdonó del todo.

Las críticas se centraron en tres puntos: cámara trasera única en un segmento acostumbrado a al menos dos lentes, especificaciones recortadas frente a los modelos insignia y un precio demasiado cercano a los iPhone Pro. Una combinación que dejó al dispositivo en tierra de nadie: muy caro para ser el “iPhone fino sencillo”, y demasiado limitado para justificar su coste frente a los modelos de gama alta.

Según varias fuentes, el iPhone Air 2 se plantea, precisamente, como una especie de “redención” del concepto Air en móvil. La estrategia pasaría por atacar de frente las dos mayores debilidades señaladas por usuarios y analistas: el apartado fotográfico y la relación calidad-precio.

En el terreno de la cámara, las filtraciones de perfiles como Digital Chat Station hablan de un rediseño del módulo trasero que abandonaría la configuración de una sola lente. El objetivo de Apple sería integrar un sistema de doble cámara, combinando el sensor principal con un ultra gran angular o un teleobjetivo, sin renunciar al perfil extremadamente delgado.

También se comenta que Apple estaría trabajando en una batería de mayor capacidad y en un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor, una solución habitual en la gama alta Android que ayuda a mantener el rendimiento sostenido en dispositivos muy finos. Todo, manteniendo un grosor que algunos rumores sitúan en torno a los 5,6 mm gracias a un apilamiento interno más compacto.

Precio y posicionamiento: evitar un “nuevo iPhone 5c”

En Cupertino son muy conscientes de un fantasma que planea sobre este proyecto: el del iPhone 5c. Aquel modelo colorido se quedó sin sucesor directo porque no terminó de encontrar su sitio, ni como opción barata ni como gama media aspiracional. Con el primer Air, muchos analistas han detectado un patrón similar.

Por eso, más allá del hardware, uno de los focos del iPhone Air 2 sería su reposicionamiento en la escala de precios. No se espera un recorte radical, pero sí una “ecuación de valor” mejor ajustada, reforzando memoria RAM, almacenamiento base y capacidades de cámara para justificar de forma más clara la diferencia respecto a los iPhone estándar y a los SE.

Las filtraciones de la cadena de suministro apuntan a que Apple estaría redefiniendo el hueco del Air dentro del catálogo, en un momento en el que la gama se reparte entre modelos estándar, Plus, Pro, Pro Max y la familia SE más asequible. Encajar un iPhone ultrafino sin pisar a los Pro ni quedar demasiado cerca de los SE es un equilibrio delicado.

En este contexto, el iPhone Air 2 se dirigiría a un público que prioriza diseño, ligereza y portabilidad por encima de tener las especificaciones más extremas. Sería, en teoría, un producto menos “masivo” y más orientado a un perfil concreto de usuario, especialmente en mercados maduros como Europa donde el catálogo de iPhone está muy segmentado.

Desde el punto de vista de mercado, lanzar este modelo en 2026 también serviría para diferenciarlo del futuro iPhone SE 4, que según distintos informes podría llegar entre 2025 y 2026 con pantalla OLED y una propuesta claramente agresiva en precio. Si ambos quedasen demasiado cerca en el calendario, el Air correría el riesgo de perder aún más visibilidad.

El papel del iPhone Air 2 en la hoja de ruta de Apple

Las distintas filtraciones sobre el iPhone Air 2 no pueden entenderse aisladas del resto del plan de iPhone para 2026. Los informes que se han ido publicando en medios especializados dibujan un escenario en el que Apple prepara una gama muy estructurada por categorías más que por tamaños.

Por un lado, la serie iPhone 18 seguiría siendo el escaparate de las novedades más avanzadas: chips de nueva generación, posibles pasos hacia un Face ID bajo pantalla y cambios más profundos de diseño. Por otro, el iPhone SE 4 ocuparía el terreno del precio contenido, con mejoras esperadas como el salto a panel OLED.

En medio, el iPhone Air 2 se colocaría como una especie de “MacBook Air del mundo iPhone”: no el más caro ni el más potente, pero sí el que busca equilibrio entre prestaciones suficientes y una experiencia de uso muy agradable en el día a día. Esa es, al menos, la filosofía histórica del apellido “Air” en la compañía, tanto en portátiles como en tabletas.

Desde la óptica europea, donde el mercado de gama alta está muy competido y los precios de los iPhone tienden a ser más altos por impuestos y tipo de cambio, un modelo así podría encajar como alternativa para quien quiere un iPhone “de diseño” sin irse al Pro Max. Eso sí, todo dependerá de que el ajuste de precio y prestaciones sea más acertado que en la primera generación.

Las fuentes que apuntan a 2027 insisten en que el retraso sería estratégico y no un síntoma de cancelación, debido a la complejidad de mantener un grosor tan agresivo sin penalizar batería y rendimiento térmico. Sin embargo, el rumor de un lanzamiento en 2026 sugiere que Apple podría haber avanzado lo suficiente en ese apartado como para no necesitar ese año extra.

Un rumor insistente con muchos matices

El nombre iPhone Air 2 lleva tiempo circulando entre foros, analistas y prensa tecnológica. Lo que ha cambiado en las últimas semanas no es tanto el producto imaginado, sino el contexto: ahora se le asocia de forma más clara al año 2026 y a una hoja de ruta que también incluye a los iPhone 17e, 18 y SE 4.

Conviene recordar que la mayoría de datos proceden de filtradores y fuentes anónimas, no de documentación oficial de Apple. A dos años vista, los planes son especialmente sensibles a cambios internos, ajustes de producción o movimientos de la competencia, por lo que las fechas y detalles técnicos pueden variar sin problema.

Con todo, el hecho de que diferentes voces coincidan en la idea de un Air 2 con doble cámara, batería mejorada y precio más razonable hace que el rumor resulte más sólido que en ciclos anteriores. Además, la insistencia en que Apple quiere mantener viva la marca Air juega a favor de que el proyecto no se quede en un simple experimento.

El escenario que dibujan estas informaciones es el de una Apple que no quiere renunciar a explorar la categoría de teléfonos ultrafinos, aunque el primer intento no haya sido un éxito rotundo. Que esa apuesta se materialice en 2026 o se deje para 2027 dependerá, probablemente, de hasta qué punto consigan cuadrar diseño, coste y prestaciones sin repetir los errores de la primera generación.

A falta de confirmación oficial, lo único claro es que el iPhone Air 2 se ha colocado de nuevo en el centro de las quinielas. Entre quienes siguen de cerca el ecosistema de Apple, el sentir general es que un modelo así solo tendrá sentido si llega con cambios de calado en cámara, autonomía y precio. Si esos ajustes se confirman, 2026 podría ser el año en el que el apellido Air encuentre por fin su sitio estable dentro del mundo iPhone.