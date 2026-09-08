¿Sustituirá el iPhone Air 2 al iPhone 18 estándar?

Un nuevo rumor procedente de la cuenta de X «Early Apple» afirma que Apple estaría valorando eliminar el iPhone 18 estándar para adoptar directamente el iPhone Air 2 como su nuevo modelo base de 999 dólares de cara a la primavera de 2027. Según esta filtración, la compañía no lanzaría ambos terminales de forma independiente, sino que el diseño ultrafino asumiría el nombre y la posición del teléfono estándar en el catálogo.

Una hipótesis frente a los planes conocidos

Este movimiento representaría un cambio notable en la estrategia de Apple. Hasta la fecha, las previsiones situaban el lanzamiento primaveral de 2027 dividido en tres dispositivos diferenciados: el iPhone 18 estándar, el iPhone 18e y el iPhone Air 2, tras la llegada de la gama iPhone 18 Pro y el primer plegable de la marca este mes de septiembre.

La fiabilidad de la fuente debe tomarse con cautela. «Early Apple» es una cuenta sin un historial establecido de filtraciones contrastadas, por lo que este planteamiento se percibe más como una conjetura que como un plan confirmado. No obstante, la posibilidad de que la línea ultrafina termine sustituyendo al formato tradicional ya había sido sugerida con anterioridad por analistas como Jon Prosser, aunque planteada como una transición de diseño a largo plazo y no como una reestructuración inmediata para el próximo año.

Convergencia técnica en la gama de entrada

Desde una perspectiva práctica para el usuario, la unificación de ambas líneas presenta cierta coherencia a futuro. Con los rumores apuntando a que el iPhone Air 2 incorporará una segunda cámara trasera, desaparecería una de las principales desventajas funcionales del iPhone Air frente al iPhone 18, reduciendo la distancia técnica entre ambos.

A pesar de esta lógica técnica, un cambio tan drástico en la nomenclatura y segmentación parece poco probable para la próxima generación. Si Apple decidiera dar este paso, simplificaría el catálogo pero fijaría el precio de partida del modelo estándar en 999 dólares, dejando como modelo más económico el iPhone 18e.

¿Consideras acertado que el diseño ultradelgado del iPhone Air absorba por completo al modelo estándar o prefieres mantener un chasis convencional con mayor margen para batería y componentes?