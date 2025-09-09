iPhone Air, el teléfono más delgado de Apple hasta la fecha

Apple ha sorprendido con la presentación del nuevo iPhone Air, un dispositivo que combina potencia, resistencia y un diseño ultrafino de solo 5,6 milímetros de grosor. Fabricado en titanio, este modelo presume de ser el iPhone más duradero hasta la fecha, incorporando el nuevo Ceramic Shield 2, un cristal ultrarresistente que mejora la protección frente a golpes y caídas. Entre sus principales novedades destaca la cámara de 48 megapíxeles, una batería de alta densidad que promete una mayor autonomía y una pantalla ProMotion de 120 Hz, pensada para ofrecer una experiencia fluida en navegación, juegos y vídeo.

El iPhone Air llega impulsado por el nuevo procesador Apple A19 Pro, un chip que eleva el rendimiento gráfico y de inteligencia artificial, mejorando tanto la eficiencia energética como la velocidad de respuesta en aplicaciones exigentes. Su grosor ultrafino no compromete la durabilidad gracias a la estructura de titanio, lo que convierte al Air en un dispositivo ligero pero sólido. La cámara principal de 48 mpx, con mejoras en fotografía nocturna y grabación en alta resolución, sitúa a este modelo a la altura de las versiones más avanzadas. En cuanto a autonomía, la batería de alta densidad optimiza el consumo y ofrece un día completo de uso sin dificultades. Disponible en cuatro colores: negro, blanco, dorado y un elegante tono azulado. El iPhone Air equilibra diseño, potencia y resistencia en un formato más ligero.

Con el iPhone Air, Apple amplía su catálogo ofreciendo una opción que combina diseño ultrafino, materiales premium y tecnología de última generación. Su grosor de apenas 5,6 mm y su construcción en titanio lo convierten en un dispositivo único en el mercado, mientras que el procesador A19 Pro, la pantalla ProMotion y la cámara de 48 mpx lo sitúan en el nivel más alto de rendimiento. A esto se suma la durabilidad mejorada gracias al Ceramic Shield 2 y la batería de alta densidad que asegura una experiencia completa durante todo el día. Un iPhone pensado para quienes buscan ligereza sin renunciar a la potencia.